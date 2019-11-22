FinTech Adoption Index 2019: Россия - мировой лидер в освоении финансовых технологий

Российский рынок финтех-услуг — один из самых развитых и быстрорастущих в мире, и в два раза превосходит рынки западных стран.

Консалтинговая компания Ernst & Young (EY) подсчитала "Индекс проникновения финтех-услуг 2019" (Global FinTech Adoption Index 2019). "FinTech (финансовые технологии) стремится сделать финансовые услуги более доступными как для потребителей, так и для предприятий. Соединяя клиентов с цифровым миром, FinTech расширяет их возможности, делая их эффективными, экономичными и надежными", — пишут авторы отчета.

Россия вошла в тройку лидеров по проникновению финтех-услуг в массы (учитывая банковские и небанковские сервисы) — ими пользуются 82% граждан. По этому показателю Россию обогнали только Индия и Китай, где проникновение финтех-услуг составило 87%. Для сравнения в США этот индекс составляет 46%, в Японии — 34%.

Также Россия лидирует по спросу на услуги по переводам и платежам — о них знают 100% опрошенных россиян (в среднем по миру — 96%). 90% респондентов пользовались сервисами денежных переводов или платежей хотя бы раз. Только 4% потребителей в мире сообщили, что не знали о переводе и платежных услугах FinTech. В России только 0,5% респондентов заявили, что не знали о таких услугах.

Представляется, что успех России обусловлен отличной базой программистов и высокими технологическими возможностями, игроки проявляют активность во внедрении новых цифровых технологий и инновационных продуктов в борьбе за потребителя. Банки и сервисы развивают и продвигают цифровые каналы продаж, онлайн-сервисы для клиентов, прогрессивные системы идентификации, облачные технологии, анализ больших данных ( big data) и технологии искусственного интеллекта. За счет этого уровень проникновения финтех-услугв России вырос за два года вдвое: с 43% в 2017 году до 82% в текущем.

В мире (среднее значение) уровень проникновения в 2019 году составил 64% (в 2017 было 33%). Потенциал роста в России EY видит в услугах, связанных с бюджетированием и финансовым планированием — на данный момент о таких услугах знают 86% респондентов, а так с формированием сервисов, связанных с инвестированием в ценные бумаги (почти совсем нет).

Как указывает EY, в 2015 году индекс FinTech Adoption составлял всего лишь 16%. Индекс этого года показал, что соискатели финтех-услуг доверяют компаниям, предоставляющим финтех-услуги, "сообщества растут, чтобы объединить несколько игроков в отрасли". "Искуственный интеллект, машинное обучение и big data становятся неотъемлемой частью современных компаний. Одна из самых перспективных финтех-областей — равноправное кредитование", — делают вывод авторы.

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером среди европейских стран по объемам роста безналичных платежей с использованием банковских карт. Сотрудники Boston Consulting Group назвали это "русским чудом".

Читайте по теме: Россия вошла в список 30 стран, привлекательных для IT-экспертов