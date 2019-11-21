Как сдержать США с помощью сланцевой нефти

Сланцевый бум дал возможность США войти в тройку главных производителей и экспортеров нефти. История успеха заканчивается, но так ли это хорошо для России?

Сланцевая добыча бесперспективна

У Владимира Путина спросили на форуме "Россия зовет!", почему в стране не занимаются сланцевой добычей нефти. Он ответил, что дело это бесперспективное, так как применяемые сегодня технологии добычи являются экологически варварскими, по словам российского лидера, рост добычи сланцевой нефти не прогнозируется, все будет зависеть от инноваций в этой области. "Давайте мы подождем … а потом у них (США) цап-царап (технологии) и за дешево купим", — заявил Путин, добавив, что пошутил.

На самом деле, везде, кроме США, сланцевая добыча так и не стала бумом. В той же Великобритании действуют только три скважины (по плану — 20), согласно отчету, представленному на прошлой неделе Национальным аудиторским управлением (NAO). NAO ссылается на несколько факторов медленного старта: слабая государственная поддержка фрекинга (способ добычи), неизвестные запасы сланца и отсутствие данных об экономической эффективности. Согласно данным аудитора, эксплуатация каждой скважины вызывала землетрясения магнитудой более 0,5 балла, это тот порог, который требует паузы в работе. Самым недавним было землетрясение магнитудой 2,9 в августе. Конечно, это не скрылось от внимания экологических и правозащитных НПО.

Поясним, что гидравлический фрекинг, который вскрывает запасы сланца — это закачка в скважину смеси воды, песка и химикатов под высоким давлением, что представляет угрозу для подземных вод и природы. В условиях возрастающих требований в Европе (и не только) по принятию срочных мер по борьбе с изменением климата власти вряд ли будут форсировать добычу сланца существующим методом.

Сланцевый бум в США сменился кризисом

В США отрасль находится в кризисе, поскольку становится нерентабельной из-за падения цен на нефть на фоне ослабления спроса (торговые войны дают о себе знать). Чтобы сланцевая нефть была рентабельной, цена за баррель должна быть больше 80 долларов. Сейчас она чуть более 60, поэтому банкротства и увольнения в отрасли растут, а бурение сокращается. Согласно исследованию международной юридической фирмы Haynes and Boone, расположенной в штате Техас, отрасль также сталкивается с "сокращением возможностей заимствования".

По данным Министерства энергетики США, производство в первой половине 2019 года оставалось неизменным после роста более чем на 20% в прошлом году. Все главные производители сланцевой нефти, Occidental Petroleum Corp., Apache Corp., Cimarex Energy Co. и Pioneer, сигнализируют о планах по сокращению бюджетов. Капитальные расходы 14 сланцевых компаний в 2020 году будут на 17% ниже, чем в текущем, по данным Cowen&Co.

У сланцевых скважин есть одна особенность: они истощаются намного быстрее, чем традиционные. Чтобы поддержать добычу, необходимо пробуривать все большее количество скважин по разведке. Быстрое и непрерывное бурение обходится дорого и зачастую не дает положительных результатов, поэтому Уолл-стрит снижает инвестиции в отрасль. При этом самые лучшие площади уже освоены, последующие — менее производительны.

По словам нефтяного аналитика Артура Бермана, инвесторы потеряли около 83 миллиардов долларов с 2008 года, а количество новых буровых установок находится на самом низком уровне за два года. Фирма Halliburton — один из крупнейших игроков в США по бурению сланцев, уволила почти 3 тысячи рабочих. В Пермском бассейне (Permian Basin) — самом перспективном нефтяном месторождении страны, занятость остается на уровне прошлогодней, хотя до этого росла десятками процентов в год.

Все будет зависеть от ОПЕК+

На самом деле, бум сланцевой нефти, возможно, уже достиг своего пика. Многое будет зависеть от цены за баррель нефти и новых инноваций в гидравлическом фрекинге.

Возможно, что Соединенные Штаты скоро вновь окажутся зависимыми от иностранных источников нефти, что усилит их агрессивность на Ближнем Востоке, и это Россия почувствует на себе. Теперь все зависит от решений ОПЕК+ (ОПЕК плюс Россия). Теоретически сланцевую добычу при замедлении спроса на нефть может спасти только повышение цены. Насколько ее надо повысить регулированием квот, чтобы сланец не умер, но чтобы США не вытесняли страны ОПЕК+ с нефтяного рынка? Это не так просто посчитать. Поэтому все с нетерпением ждут встречи ОПЕК+ в Вене 5 и 6 декабря.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" член Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев, сланцевой нефти в США хватит максимум на 5 лет, объемы ее добычи "застопорились на уровне 275 миллионов тонн в год, это 5,5 миллионов баррелей в сутки". При гидроразрыве, указал эксперт, часто теряется герметичность ствола скважины и происходят заколонные перетоки вредных химреагентов в артезианскую воду, которой снабжается население США. "Европа тоже живет на артезианской воде, и Европа очень густо населена. Поэтому говорить о том, что это безопасная для них технология, никак нельзя", — сказал эксперт.

Совершенствование технологий фрекинга он видит в разработке безвредных химреагентов для гидроразрывов пластов. Они уже разработаны в России, и мы в США даже этот набор продаем, отметил Рустам Танкаев.

По его словам, главным источником увеличения объемов жидкого углеводородного топлива в США сейчас является не сланцевая нефть, а синтетические соединения. Это так называемый "газолин", получаемый из синтеза метана на железных катализаторах, и этиловый моторный спирт, которого производится около 50 миллионов тонн в год. "Это много, для сравнения в России всего бензина производится 40 миллионов тонн", - отметил эксперт.

По словам Рустама Танкаева, именно это синтетическое топливо (всего 300 миллионов тонн в год), а не сланцевая нефть давит на мировой рынок нефти. "Нашим министрам, которые регулируют ОПЕК+, в первую очередь Новаку, надо как-то это все обдумать и посмотреть, может быть, какие-то внести коррективы в соглашение по ОПЕК+, в том плане, что сокращать объемы добычи нефти России не выгодно", — сказал Рустам Танкаев.

У России самые большие запасы сланцевой нефти в мире, их не разрабатывают потому, что пока хватает обычной нефти, продолжил он. "Если же мы решим их разрабатывать, то никаких новых технологий покупать ни у кого нам не надо, так как они разработаны в Советском Союзе, а вовсе не в Соединенных Штатах. У нас просто их перестали применять одно время. Но сейчас вернули, и 45% всей российской нефти добывается при помощи технологий, которые как раз и применяются для добычи сланцевой нефти", - сказал Рустам Танкаев.

По его словам, у нас сланцевая нефть находится в регионах, где люди не живут. "И там эти игры относительно мелких землетрясений и перетоков в водоносные пласты вообще никого не интересуют и не волнуют, потому что населения там нет практически. А то население, которое есть, снабжается поверхностной водой, а не артезианской", — резюмировал Рустам Танкаев.

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