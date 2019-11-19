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Автор Редакция рубрики "Общество"

Судебным приставам помогут бороться с "ленивыми" коллекторами

Экономика

Минюст предложил предоставить судебным приставам новые полномочия. К услугам сотрудников ФССП, возможно, будет полный доступ к кредитным историям россиян. Они смогут получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй по запросу. Пока подобное право есть у самих заемщиков, ЦБ, нотариусов, следователей или судов. Считается, что это поможет приставам контролировать взыскание долгов коллекторами. Эльман Мехтиев, советник президента Ассоциации российских банков, рассказал в интервью Pravda.ru, что изменит эта инициатива.

Эта инициатива Минюста будет в помощь россиянам?

Поступают временами жалобы, якобы коллекторы не передают информацию в Бюро кредитных историй о том, что люди заплатили. Если есть орган надзора, то ему нужно дать права, чтобы он мог быть эффективным в своей работе. Если обнаружится, что человек заплатил, у него есть на руках документы, а в кредитной истории этого нет, то нужно предпринимать определенные шаги. Поэтому ничего сверхъестественного в этом нет, кроме того, что нужно заранее обговорить, в каких случаях они имеют доступ и на каких основаниях.

А у коллекторов не будет такой возможности доступа?

Историю можно получить только с согласия. Но если его нет, то делается запрос. Сейчас Банк России оштрафовал чуть ли не 50 раз один из банков, который находится на санации. Если нет доказательств того, что люди давали согласие, а банк запрашивает кредитную историю, потому что БКИ не может проверить, то за это надо штрафовать.

Как обстоят дела сегодня с коллекторами? Они так же названивают, запугивают потребителей, которые должны банку? Или что-то изменилось?

Очень удобно говорить: названивают, запугивают. Есть закон, в котором четко говорится: один звонок в день, два звонка в неделю, 8 звонков в месяц. Если закон нарушают, то, соответственно, должны быть последствия. А что значит запугивают? Когда ЖКХ, управляющая компания вешает на двери список, где написано, что жилец квартиры № такой-то Иванов Иван Иванович должник — это можно? Это как раз благодаря законам, которые наши депутаты приняли. Потому что ЖКХ теперь неподнадзорное в части взыскания просроченной задолженности. Ссылаются на какие-то стандарты, положения Гражданского кодекса. А доходит до того, что на всю улицу начинают кричать, что жилец квартиры №18 Иванов должник. И Роскомнадзор никаких шагов не предпринимает.

Вы что хотите? Чтобы и дальше продолжался беспредел со стороны тех, кто находится вне закона? В человека выстрелили коллекторы. Когда начинаешь выяснять, ни коллекторов не было, ни выстрела. А человек все придумал, потому что создали имидж внутреннего врага. Коллектор бросил бутылку с зажигательной смесью. Не коллектор, а микрокредитная организация. Коллектор в социальных сетях называет человека нехорошими словами. Не коллектор, а банкир. Доходит до смешного: банк закон нарушил, но ответственности нет, потому что по закону ее не может быть. Поэтому давайте все называть своими именами.

Бывают ситуации, когда коллекторы названивают знакомым и родственникам должника. Что с этим делать?

Пусть эти знакомые подадут в суд на эту организацию, обратятся в Роскомнадзор, в ФСПП. Если сидеть и ждать у моря погоды, так все и будет.

 

Темы банки минюст коллекторы кредитная история судебные приставы
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Судебным приставам помогут бороться с "ленивыми" коллекторами
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