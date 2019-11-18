Топ-5 громких коррупционных скандалов

Российские бизнесмены, советники глав корпораций, сенаторы и даже министры умудрялись попасть в криминальную сводку. Участники мошеннических схем становились обладателями десятков миллиардов рублей, нанося зачастую весомый урон бюджету страны. News. ru подготовил подборку самых громких расследований последних лет.

Владимир Махлай и "Тольяттиазот"

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве на сумму более 85 млрд рублей организованной группе, в которую вошли совладельцы завода "Тольяттиазот" Владимир и Сергей Махлаи, их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт, экс-гендиректор завода Евгений Королёв. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Поскольку все подсудимые скрываются за рубежом, приговор был вынесен заочно .

Уголовное дело о мошенничестве против руководства ТоАЗа было возбуждено в конце 2012 года. Правоохранительными органами было установлено, что отец и сын Махлаи создали организованную преступную группу для систематического хищения экспортной продукции предприятия, её продажи по заниженным ценам аффилированной структуре и последующей перепродажи по рыночным ценам. Для этого была создана схема нелегального вывода и легализации прибыли через сложную цепочку офшоров, проходящую через множество иностранных юрисдикций. В Тольяттихимбанке, на 100% принадлежащем Сергею Махлаю, были открыты расчётные счета "Тольяттиазота", на которые поступала выручка предприятия. Но, по сути, завод не распоряжался своими деньгами, так как все они находились под контролем преступной группы и перераспределялись между её членами. Таким образом Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Рупрехт за несколько лет похитили свыше 85 млрд рублей, принадлежащих ТоАЗу и неподконтрольным им акционерам.

Часть выведенных и обналиченных денежных средств направлялась на коррупционные цели. Это годами помогало членам преступной группы уходить от ответственности: закрывать уголовные и административные дела, решать вопросы с правоохранительными и надзорными органами. Коррупционная деятельность осуществлялась и для активной защиты — в разное время в ряды защитников Махлаев вставали местные и федеральные депутаты, сенаторы, разного рода наёмные эксперты, политологи и правозащитники.

Помимо хищения прибыли, руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров занималось выводом наиболее ликвидных активов из ПАО "Тольяттиазот". Так завод лишился значительной части производственных мощностей. Производство метанола втайне от остальных акционеров предприятия было продано по ничтожной цене — всего за несколько миллионов рублей при его реальной стоимости в 30 миллиардов рублей. Новым владельцем оборудования стало ООО "Томет", контролируемое Андреасом Циви. Аналогичным способом был переоформлен на "Томет" самый современный на заводе агрегат аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей.

16 мая СКР возбудил новое уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нём". Подозреваемые в рамках дела — те же пятеро, что были приговорены по делу о мошенничестве, а также множество более мелких членов группы — оценщиков, бухгалтеров, директоров подставных компаний и так далее. Состоялся и первый арест — 31 мая при попытке покинуть страну был арестован председатель правления Тольяттихимбанка Александр Попов, по версии следствия, отвечавший в преступном сообществе за легализацию и обналичивание полученных преступным путём средств. Он уже начал давать признательные показания .

Дело братьев Магомедовых

Фото: Сергей Булкин/news.ru

Совладельцы группы компаний "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159 УК РФ) и растрате средств (ч. 4 ст. 160). Общая сумма ущерба, нанесённая Магомедовыми государству, составляет 11 млрд рублей.

ГК "Сумма" имела доли в транспортной группе FESCO, Объединённой зерновой компании, Якутской топливно-энергетической компании, владела оператором терминала в порту Роттердам, несколькими инжиниринговыми компаниями, долями в зерновых терминалах. Одним из самых крупных активов "Суммы" был пакет Новороссийского морского торгового порта (ГК владеет им через совместное предприятие с "Транснефтью"). Зиявудин Магомедов также инвестировал средства в Uber, Virgin Hypeloop One и ряд других высокотехнологичных стартапов.

Расследование в отношении братьев началось в 2014 году, но арестованы Зиявудин и Магомед Магомедовы были только в марте 2018 года. Тогда братьям инкриминировалась организация преступного сообщества и семь эпизодов мошенничества: хищения на строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде; хищения на намыве участка в 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге; три эпизода мошенничества в отношении Федеральной сетевой компании (входящая в "Сумму" компания "Глобалэлектросервис" ввела ФСК в заблуждение насчёт стоимости строительства подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь"); вывод активов из Объединённой зерновой компании (ОЗК), контрольный пакет которой принадлежал государству. Изначально ущерб от действий бизнесменов следователи оценивали в 2,5 млрд рублей. Самая крупная афера из перечисленных была провёрнута при строительстве футбольного стадиона "Арена Балтика", где братья похитили 750 млн рублей.

Помимо перечисленных преступлений Магомеду Магомедову вменялся также незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета.

В августе 2019-го к делу добавили ещё два эпизода мошенничества. Сумма ущерба, нанесённого государству, возросла в четыре раза, достигнув 11 млрд рублей.

В конце августа адвокат братьев Виктория Цилюрик заявила, что следственные действия по делу совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова завершены. Однако в сентябре 2019 года СКР поручил проверить заявления Алексея Френкеля, осуждённого в 2008 году за убийство зампреда ЦБ, о возможной причастности к организации убийства братьев Магомедовых.

Зиявудин Магомедов и его брат находятся в настоящее время в СИЗО "Лефортово". Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Офицеры Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД принимали участие в разработке Магомедовых. Примечательно, что для главка это стало практически первым громким мероприятием последних лет.

По данным РБК, одной из причин жёсткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции.

Отметим, что Зиявудин Магомедов в 2018 году занимал 81-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $1,2 млрд.

Многомиллиардные хищения в РЖД

Бывшие совладельцы группы компаний "1520" Валерий Маркелов и Борис Ушерович обвиняются в многомиллиардных хищениях средств госмонополии РЖД, в даче взяток (ст. 291) и получении взятки (ст. 290). Сумма ущерба, нанесённого государству, исчисляется в сотнях миллиардов рублей — от 200 млрд до 300 млрд рублей, по разным источникам. В октябре 2019 года у следствия появились данные , что в интересах бывших совладельцев группы компаний "1520" был произведён вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию.

Под стражей в настоящий момент находится только Валерий Маркелов, которого сотрудники СК и ФСБ 2 октября 2018 года задержали в Сочи, куда тот прилетел из-за границы, чтобы присутствовать на выступлении своего сына Артёма Маркелова в гонках "Формулы-1". Его подельники (совладелец ГК "1520" Борис Ушерович, а также член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич и бывший зампред Инкредбанка Дмитрий Моторин) объявлены в розыск и скрываются за границей .

ГК "1520" — один из крупнейших подрядчиков РЖД, занимавшийся железнодорожным строительством и проектированием. В апреле 2019 года Маркелов вышел из капитала ГК "1520". Его доля (28,33%) перешла гендиректору компании Алексею Крапивину. Вторым крупнейшим акционером "1520" является Борис Ушерович. В группу "1520", помимо головной компании, входят проектные "Росжелдорпроект", "Дальгипротранс", "Ленгипротранс" и строительные "Бамстроймеханизация", "Мостоотряд-47", "Форатек Энерготрансстрой" и "Энергомонтаж".

Валерий Маркелов является владельцем и партнёром около 20 компаний, среди которых производственно-коммерческое предприятие "Мобойл", один из крупнейших топливных трейдеров России. "Мобойл" с 2014 года получил от РЖД контракты на 80 млрд рублей. В 2012 году "Мобойл" обогнал по объёму выигранных тендеров "Газпром нефть".

Отправной точкой в возникновении подозрений в отношении деятельности ГК послужила дача Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко на сумму около 2 млрд рублей. Как предполагает следствие, больше десяти лет Захарченко являлся главой службы безопасности ГК "1520" и ежемесячно получал свою долю — $150 тыс.

Бенефициары группы "1520" обвинялись в даче взятки (около 2 млрд рублей) Захарченко, на тот момент сотруднику Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. По данным следствия, Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.

Помимо этого, в разное время Маркелов и Ушерович передали в качестве взяток пять нежилых помещений, общая стоимость которых составляет $30 млн. Захарченко оформил объекты недвижимости на знакомых и родственников . Документы, изъятые при расследовании дела Захарченко, навели правоохранителей на мысль, что в ГК "1520" совершались крупные хищения.

Позднее в деле появились обвинения в хищениях средств РЖД. Первые обыски сотрудники СКР и оперативники ФСБ провели 14 августа 2019 года.

Дело Михаила Абызова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Ему инкриминируют хищение и вывод за границу 4 млрд рублей и легализацию ещё 32,5 млрд рублей.

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го, будучи бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Он похитил у компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" 4 млрд рублей. Предполагается, что он действовал в соучастии с гендиректором группы "Ру-ком" Николаем Степановым, председателем совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александром Пелипасовым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг и Сергеем Ильичёвым. Похищенные деньги выведены за рубеж.

Объём уголовного дела экс-министра Абызова превышает 150 томов, и сбор доказательств продолжается.

Инкриминируемые действия не были направлены на получение законной прибыли и поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов, отмечало следствие. Максимальный срок наказания для Михаила Абызова в случае признания его вины может составить 20 лет.

Вину Абызов, по словам его адвоката, не признаёт. По перечисленным обвинениям ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы 24 октября 2019 года продлил срок ареста Михаилу Абызову до 25 января 2020 года. Пребывание под стражей продлено также и его подельникам .

Фонд борьбы с коррупцией в 2017 году сообщал о владении Абызовым заграничной виллой. Он установил связь бывшего министра через офшоры с компанией Il Tesoro — именно на неё была записана недвижимость. Кроме того, у Абызова имелся бизнес в РФ, которым управляла компания, контролируемая через офшорную фирму Flosiena trading.

Рауль Арашуков и "Газпром"

В начале марта отцу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Раулю Арашукову было предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей. Также он обвиняется в создании организованного преступного сообщества. Рауль Арашуков являлся советником главы ООО "Газпром межрегионгаз", до этого он возглавлял газотранспортные компании Ставрополья.

Силовиками также был задержан и его сын — сенатор Рауф Арашуков — прямо во время закрытого заседания Совета Федерации. Он обвиняется в двух убийствах — лидера республиканского молодёжного движения Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, участии в преступном сообществе, а также в давлении на свидетеля. Впоследствии он был лишён полномочий сенатора.

Вместе с Арашуковым-старшим по делу о хищениях газа проходят и другие фигуранты, в том числе и гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, племянник Рауля Туркбиевича.

СК и ФСБ проводили целый ряд следственных действий в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале и Астрахани. Между тем Арашуковы свою вину признавать отказываются. Всего в их деле 11 фигурантов, трое из них были объявлены в розыск.

Между тем Служба экономической безопасности ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в СКР справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе. Документ, по данным РБК, был датирован 22 января и подписан оперуполномоченным 6-го отдела управления "К" СЭБ, которое занимается борьбой с коррупцией в кредитно-финансовой и банковской сферах.

В октябре стало известно, что Рауль Арашуков был уволен из компании в начале года за прогул и за то, что не принял никаких мер по предотвращению конфликта интересов.

По мнению экспертов, арест Арашуковых мог быть связан с борьбой за кресло главы Карачаево-Черкесии. Ранее не исключалось, что республику может возглавить Арашуков-младший.

Фото превью: kapital.kz