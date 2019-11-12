На претензии Владимира Путина, что на космодроме "Восточный" "воруют до сих пор", гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил, что уже не воруют. В чем здесь конфликт?
Напомним, что в понедельник на совещании с правительством президент сказал: "Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект (космодром-Ред.) практически носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил позже, что каждый десятый рубль, выделенный из бюджета на строительство космодрома "Восточный", был украден. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей", — сообщил Песков, оценив общий объем средств, выделенных на строительство космодрома, в 91 млрд рублей.
По словам Рогозина, критика со стороны президента России "абсолютно обоснована", "мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных". Рогозин так же заявил, что вторая очередь космодрома "строится совершенно на иных принципах". "Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет".
Но казначейское сопровождение само по себе ничего не решает, воруют на этапе заключения договоров с подрядчиками и субподрядчиками, когда завышают стоимость строительства и материалов, а деньги кладут в карман. И так как в сговоре участвуют обе стороны, то к счетам-фактурам, договорам, зарплатным ведомостям и расходным обоснованиям не придерешься.
Космодром "Восточный" в Амурской области — первый российский национальный космодром, предназначенный для гражданских запусков ракет. Работы по строительству объекта начались еще в 2012 году. С тех пор на космодроме, не переставая, воруют. Всего 2014 по 2018 год было возбуждено 140 уголовных дел, Проверки выявили 17 тыс. нарушений самого разного характера.
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс в интервью "Ведомостям" заявил в сентябре, что темпы строительства космодрома "не устраивают всех". Под критикой вице-премьера оказалась и новая российская ракета "Ангара", которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика — Минобороны. "Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик, — сказал Борисов. По его словам, "из-за срывов Роскосмоса по "Ангаре" было потеряно много.
Так, может быть, надо не критиковать, а заменить высшее руководство в "Роскосмосе"?
Как сказал "Правде.Ру" председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, наведение порядка на "Восточном" началось, когда Рогозин был вице-премьером. Уже тогда "он начал с бороться с коррупционной системой в "Роскосмосе", которая была сформирована сразу после развала Советского Союза". "Поскольку на космос выделялись деньги, то тут же стала выстраиваться модель по хищениям", — пояснил эксперт.
Сейчас в госкорпорации "ведется активная антикоррупционная работа, выявляются все новые и новые люди с конфликтами интересов, но за один год все проблемы не решить", отметил Кирилл Кабанов, который, по его словам, знает подноготную хищений в "Роскосмосе".
"Субподрядчики все равно остаются. Это огромное количество частных и юридических лиц, которые будут выявляться в процессе расследования. Это такое выгребание конюшен. Я думаю, что Путиным Рогозину задача поставлена так: ускорьтесь с этим", — сказал Кирилл Кабанов.
Он рассказал на примере "Уралвагонзавода", как работает коррупционная схема. "Когда Счетная палата при Сергее Степашине приехала с проверкой на "Уралвагонзавод", то оказалось, что в одном танке было больше 300 разных деталей от разных фирм — ООО, ТОО. То есть, каждый винт, который фактически выпускался на заводе, им приобретался через липового подрядчика, что увеличивало стоимость танка".
По его мнению "история с запусками" отдельная. "В каждой сфере были продуманы коррупционные модели, но сейчас идет жесткая борьба, жесткий контроль. Систему безопасности заменили полностью. В том числе и людей в погонах. Там пришли достаточно серьезные ребята с другим видением проблемы", — резюмировал Кирилл Кабанов.
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