Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"

Стоит ли воспользоваться гарантированным пенсионном планом для накопления "второй пенсии"? Экономист Никита Масленников рассказывает, почему это выгодно.

Минфин и Центробанк подготовили проект закона о гарантированом пенсионном плане (ГПП), который позволяющий россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства.

Об этом пишут "Известия". К ГПП могут подключиться работники, которые самостоятельно или с помощью работодателя хотят накопить на дополнительную пенсию. Для этого им необходимо через портал госуслуг подать заявление в пенсионный оператор, которым будет вновь создаваемый Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В качестве первоначального взноса в ГПП можно будет использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал. Затем следует заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и начать уплачивать взносы в минимальном размере 6% от заработной платы, но можно и больше. В течение шести месяцев с момента первого взноса участник имеет право потребовать возврата уплаченных им средств без потерь. Участник имеет право неограниченное количество раз приостанавливать процесс уплаты, но каждый раз — на период, не превышающий пять лет.

Налоговую льготу в виде вычета (13%) можно получить с "платежа" в размере не более 6% от заработной платы. Помимо налогового вычета со взносов, от НДФЛ освобождаются пенсионные и досрочные выплаты. Исключение — если гражданин захочет забрать всю сумму сразу без достаточных оснований (тяжелое заболевание, например) или изымет средства по истечении полугода после начала действия договора.

Как рассказали источники "Известий", система гарантий ГПП будет как со стороны фонда, так и со стороны государства. Фонд не реже чем раз в пять лет должен фмксировать размер пенсионных резервов в ГПП на счете участника. Размер каждой последующей фиксации не может быть меньше суммы предыдущей с поступившими взносами и инвестдоходом. То есть в ГПП не смогут фиксировать убытки — фонд должен будет компенсировать их из собственных средств.

Государство страхует взносы по аналогии с обязательным пенсионным страхованием. Под гарантии попадают все зафиксированные средства с учетом инвестиционного дохода — в обязательной системе компенсируется только "тело" накоплений.

Пока это не пожизненный план выплат, размер рассчитывается путем деления накопленных средств на 180 месяцев. Ежегодно выплата будет индексироваться по итогам прошедшего года. Если накопления окажутся небольшими и составят менее 20% размера социальной пенсии, фонд вправе осуществить единовременную выплату.

По мнению одного из собеседников "Известий", план будет интересен людям с ежемесячным доходом в 45-50 тыс. рублей. Но и они будут сомневаться в том, что фонды смогут обеспечить высокую доходность.

Как сказал "Правде.Ру" главный аналитик Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников, важно знать, будут ли люди будут иметь возможность конвертировать в свой пенсионный план те накопления, которые за ними числятся в обязательной накопительной системе, которая сейчас заморожена.

Эксперт отметил, что новый продукт должен стать привлекательным для россиян пока со среднем уровнем доходов, так как многие граждане давно "активно создают свои собственные накопления в добровольном порядке через различные банковские и страховые продукты, в том числе через индивидуальные инвестиционные счета". На них уже собрано чуть больше триллиона рублей.

Люди готовы откладывать себе на старость, убежден эксперт. А в условиях постоянного падения процентов по депозитам, граждане готовы активно зарабатывать на финансовом рынке, этому надо помогать, а не "уповать на то, что у них нет денег", отметил Никита Масленников.

"Если негосударственные пенсионные фонды будут гарантировать более высокую доходность, чем банковские депозиты, то, естественно, люди начнут размещать деньги либо в гарантированном пенсионном плане, либо в инвестиционном накопительном страховании жизни и так далее, и тому подобное", — сделал вывод Никита Масленников.

Мировая практика показывает, что там, где существует взаимодействие двух пенсионных систем — накопительной и страховой, коэффициент замещения (соотношение средней пенсии к средней заработной плате — сейчас 30%) доходит до 60-70%, и даже выше, сказал экономист.

По его мнению, негосударственным пенсионным фондам, в целом, можно доверять, потому что Центральный банк "провел очистку поляны", и остались те финансовые уереждения, которые входят в систему гарантирования вкладов до 1,4 млн рублей. Эта гарантия будет распространена и на ГПП, уверен Никита Масленников.

Предпринимателю, по его словам будет выгодно солидарно откладывать с работником на пенсию (плюс к его 6%), так как он получает возможность отнести эти налогонеоблагаемые расходы на прибыль.

"Люди будут привыкать, предприниматели будут привыкать. Это непростое, довольно продолжительное начало. Но лет через 5-7 этот гадкий утенок ( ГПП) превратится в лебедя. Я не исключаю, что мы через несколько лет получим, по меньшей мере, удвоение того объема, который сегодня есть в обязательной пенсионной системе. Это чуть больше 4 триллионов рублей. Но в ближайшие 3-4 года этой системой воспользуются от 5% до 10% трудоспособного населения, не больше", — резюмировал Никита Масленников.

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