Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Монополии ЦБ Лоббисты Мировая кооперация Законодательство Парламент Регионы Бизнес Отчетность Регуляторы
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"

Экономика » Правила игры » ЦБ print

Стоит ли воспользоваться гарантированным пенсионном планом для накопления "второй пенсии"? Экономист Никита Масленников рассказывает, почему это выгодно.

Минфин и Центробанк подготовили проект закона о гарантированом пенсионном плане (ГПП), который позволяющий россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства.

Об этом пишут "Известия". К ГПП могут подключиться работники, которые самостоятельно или с помощью работодателя хотят накопить на дополнительную пенсию. Для этого им необходимо через портал госуслуг подать заявление в пенсионный оператор, которым будет вновь создаваемый Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В качестве первоначального взноса в ГПП можно будет использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал. Затем следует заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и начать уплачивать взносы в минимальном размере 6% от заработной платы, но можно и больше. В течение шести месяцев с момента первого взноса участник имеет право потребовать возврата уплаченных им средств без потерь. Участник имеет право неограниченное количество раз приостанавливать процесс уплаты, но каждый раз — на период, не превышающий пять лет.

Налоговую льготу в виде вычета (13%) можно получить с "платежа" в размере не более 6% от заработной платы. Помимо налогового вычета со взносов, от НДФЛ освобождаются пенсионные и досрочные выплаты. Исключение — если гражданин захочет забрать всю сумму сразу без достаточных оснований (тяжелое заболевание, например) или изымет средства по истечении полугода после начала действия договора.

Как рассказали источники "Известий", система гарантий ГПП будет как со стороны фонда, так и со стороны государства. Фонд не реже чем раз в пять лет должен фмксировать размер пенсионных резервов в ГПП на счете участника. Размер каждой последующей фиксации не может быть меньше суммы предыдущей с поступившими взносами и инвестдоходом. То есть в ГПП не смогут фиксировать убытки — фонд должен будет компенсировать их из собственных средств.

Государство страхует взносы по аналогии с обязательным пенсионным страхованием. Под гарантии попадают все зафиксированные средства с учетом инвестиционного дохода — в обязательной системе компенсируется только "тело" накоплений.

Пока это не пожизненный план выплат, размер рассчитывается путем деления накопленных средств на 180 месяцев. Ежегодно выплата будет индексироваться по итогам прошедшего года. Если накопления окажутся небольшими и составят менее 20% размера социальной пенсии, фонд вправе осуществить единовременную выплату.

По мнению одного из собеседников "Известий", план будет интересен людям с ежемесячным доходом в 45-50 тыс. рублей. Но и они будут сомневаться в том, что фонды смогут обеспечить высокую доходность.

Как сказал "Правде.Ру" главный аналитик Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников, важно знать, будут ли люди будут иметь возможность конвертировать в свой пенсионный план те накопления, которые за ними числятся в обязательной накопительной системе, которая сейчас заморожена.

Эксперт отметил, что новый продукт должен стать привлекательным для россиян пока со среднем уровнем доходов, так как многие граждане давно "активно создают свои собственные накопления в добровольном порядке через различные банковские и страховые продукты, в том числе через индивидуальные инвестиционные счета". На них уже собрано чуть больше триллиона рублей.

Люди готовы откладывать себе на старость, убежден эксперт. А в условиях постоянного падения процентов по депозитам, граждане готовы активно зарабатывать на финансовом рынке, этому надо помогать, а не "уповать на то, что у них нет денег", отметил Никита Масленников.

"Если негосударственные пенсионные фонды будут гарантировать более высокую доходность, чем банковские депозиты, то, естественно, люди начнут размещать деньги либо в гарантированном пенсионном плане, либо в инвестиционном накопительном страховании жизни и так далее, и тому подобное", — сделал вывод Никита Масленников.

Мировая практика показывает, что там, где существует взаимодействие двух пенсионных систем — накопительной и страховой, коэффициент замещения (соотношение средней пенсии к средней заработной плате — сейчас 30%) доходит до 60-70%, и даже выше, сказал экономист.

По его мнению, негосударственным пенсионным фондам, в целом, можно доверять, потому что Центральный банк "провел очистку поляны", и остались те финансовые уереждения, которые входят в систему гарантирования вкладов до 1,4 млн рублей. Эта гарантия будет распространена и на ГПП, уверен Никита Масленников.

Предпринимателю, по его словам будет выгодно солидарно откладывать с работником на пенсию (плюс к его 6%), так как он получает возможность отнести эти налогонеоблагаемые расходы на прибыль.

"Люди будут привыкать, предприниматели будут привыкать. Это непростое, довольно продолжительное начало. Но лет через 5-7 этот гадкий утенок ( ГПП) превратится в лебедя. Я не исключаю, что мы через несколько лет получим, по меньшей мере, удвоение того объема, который сегодня есть в обязательной пенсионной системе. Это чуть больше 4 триллионов рублей. Но в ближайшие 3-4 года этой системой воспользуются от 5% до 10% трудоспособного населения, не больше", — резюмировал Никита Масленников.

 Читайте по теме: Государство застрахует добровольные пенсионные накопления

В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока

Как формируется наша пенсия

Темы цб рф минфин пенсионный фонд никита масленников пенсионная реформа негосударственная пенсия гарантированный пенсионный план негосударственные пенсионные фонды
Обсудить
Актуальная аналитика
ЦБ
Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"
Мир. Новости мира
Эквадор: где левая и правая сторона?
Собаки
Как предотвратить ожирение у собак
Новости Все >
Ученые определили главную причину детского ожирения
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Бытовая химия приводит к снижению интеллекта у детей
Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок
Прохожие в Приморье поймали педофила, набросившегося на девочку
Песков: Путин не планирует встречаться с Бутиной
Менеджер Нурмагомедова ответил Макгрегору
Украина призвала страны Европы "не переоценивать" Россию
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Чеченская военная полиция начала свою работу в Сирии
Последние материалы
Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"
Эквадор: где левая и правая сторона?
Ученые определили главную причину детского ожирения
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Бытовая химия приводит к снижению интеллекта у детей
Как предотвратить ожирение у собак
Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок
Прохожие в Приморье поймали педофила, набросившегося на девочку
Эксперт: в ЦАР де-факто уже есть военная база России
Японские камикадзе,о которых "споткнулись" американские войска
Популярное
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Здоровье
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Украина призвала страны Европы "не переоценивать" Россию
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
Мэр Новочеркасска подал в отставку из-за коррупционного скандала
Горе от ума: ученые установили связь между активностью мозга и долголетием
Легкоатлетку в США дисквалифицировали за использование хиджаба
В армии России ввели новый контроль за распорядком дня
Лоукостер из Норвегии опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Эксперт: план "Б" Киева по Донбассу - из разряда "расстрелять всех, кто не вышел"
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Ольга Бузова рассказала о своей "каморочке" за 120 млн рублей
Русский боец Минеев вступился за дагестанцев перед Макрегором
Макгрегор отреагировал на дагестанцев у отеля, но удалил твит
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Русский боец Минеев вступился за дагестанцев перед Макрегором
Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в России
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов
Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ