Американские спецслужбы боятся потери финансового потока от "Тольяттиазота"

Самарский областной суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Комсомольского районного суда г. Тольятти в отношении Сергея и Владимира Махлаев, Е. Королева, А. Циви и Б. Рупрехта. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. И в данном случае особо крупный размер — это 87 миллиардов рублей.

Стремясь отменить обвинительный приговор и не желая отдавать украденные у предприятия и миноритарных акционеров деньги, Махлаи подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, а в начавшемся процессе используют опробованную тактику затягивания слушаний. Однако за такими действиями, скрывающихся за границей преступников, есть и другие причины, помимо желания уйти от ответственности.

В отмене обвинительного приговора заинтересованы не только сами осужденные. В Самарский областной суд прибыл куратор Сергея Махлая, уже известный персонаж — гражданин США Рафтополь Энтони Вигргиль. Он появлялся в суде первой инстанции как представитель гражданского ответчика — офшорной кипрской компании "Флорента Менеджмент лтд", которой принадлежит крупный пакет акций предприятия АО "Трансаммиак". Именно эта компания владеет аммиакопроводом, который по версии следствия, использовался подсудимыми в схеме похищения аммиака с ПАО "ТоАЗ".

В манере поведения и послужном списке Рафтополя четко угадывается сфера его деятельности. Он определенно сотрудник американских спецслужб: знает 5 языков, не стал называть суду свой домашний адрес, заявив, что проживает в одном из кварталов Дубая. В послужной список мест его работы входят нефтяные компании Ирака, Ирана, Ливии, Сирии. При этом его появление в данных регионах странным образом синхронизировано с периодами начала войн в этих территориях.

На слушаниях в Самарском суде 18 октября он полностью подтвердил тактику затягивания процесса — намеревался заявить ходатайство во время доклада судьи, ему было временно отказано в рассмотрении, поскольку шел доклад дела. После Рафтополь заявил ходатайство о выдаче ему копии из материалов дела, однако суд отказал в удовлетворении, поскольку копии уже ранее выдавались.

Поскольку Сергея Махлая (он же Serge Makhlai, George Mack) в Штатах курирует ФБР (Махлай активно пополняет бюджет венчурного фонда на Багамских островах, который создан отставными сотрудниками ФБР, другими словами, он фактически платит за "крышу"), то есть веские основания полагать, что это их человек. У таких структур есть особый интерес мониторить судебный процесс по "Тольяттиазоту" в России: скорее всего, Сергей, или как на американский манер зовут его заокеанские покровители — Сердж, коррупционным путем платит за крышу должностным лицам ФБР. К примеру, тот же Майкл Спиритус — кормится как финансовый директор компании Ameropa AG, владеющей фирмой Nitrochem Distribution AG, являвшейся эксклюзивным трейдером "ТоАЗа", и ставившей завод в абсолютно кабальные условия. Все стороны этого сговора боятся, что информация об их взятках у Махлая будет разглашена. В таком случае "партнерам" и в Соединенных Штатах не поздоровится.

В этом смысле показателен недавно разразившийся в США скандал с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, которого обвиняют в получении коррупционным путем доходов на Украине. Главная цель кураторов Махлая из ФБР — не только избежать разглашения их коррупционных связей с George Mack, но не потерять свою кормушку в лице "Тольяттиазота", от сбыта продукции которого эти лица кормятся не один год.

Нет сомнений, что так же, как и в случае с Джо Байденом, коррупционные связи Энтони Рафтополя, Майкла Спиритуса и других выходцев из ФБР с Сергеем Махлаем рано или поздно всплывут и тогда эти персонажи одним только громким скандалом не отделаются. Антикоррупционное законодательство как России, так и США предусматривает в отношении коррупционеров самые жесткие меры, невзирая на чины и звания. И очень возможно, что вскрытие этого очага коррупции вызовет очередной дипломатический конфликт между странами, а этого спецслужбы ой как не любят.

Ко всему вышесказанному остается только добавить, что по данным очевидцев в пятницу, 18 октября, после судебных заседаний, в одном из ресторанов Самары с участием Рафтополя было проведено совещание адвокатов осужденных, на котором обсуждалась тактика их дальнейшего противодействия российскому правосудию.

Фото превью: ponedelnik.info