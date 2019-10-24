Россиянам недоплачивают 20000 рублей пенсии и зарплаты

Средние зарплаты и пенсии россиян должны быть больше - примерно на 20 тысяч рублей. Конечно, только в том случае, если Россия хочет стоять на одном уровне с развитыми странами. Ориентируясь на Европу в своих законах о размере налогов и границах пенсионного возраста, наша страна все же проигрывает по показателям уровня жизни.

Суматоха вокруг повышения пенсионного возраста не проходит и по сей день. Но главное - новоявленные пенсионеры в шоке от суммы социальных выплат. Получая привычную зарплату в целых 66 тысяч рублей, выйдя на пенсию, можно получить всего 12 тысяч в месяц.

Под шумок новых законов люди забыли, в каких условиях живут пенсионеры в России. К сожалению, разделение на бедных и богатых присутствует и среди них.

Вспомнить пенсионера из Бийска - Вячеслав Лещенко стал интернет-героем, эмоционально высказавшись о своей жизни на вопрос регионального СМИ о красоте городской новогодней елки. Пенсия Лещенко чуть более 10 тысяч рублей, на работу не устроиться, выживает за счет огорода и пасеки.

История эта не уникальна. К примеру, люди часто недополучают за трудовой стаж в период Советского Союза. Сейчас прозрачная система ПФР дает нам среднюю пенсию в размере около 14-15 тысяч рублей. Учитывая, что в разных регионах страны размер начислений колоссально различается. Коэффициент высчитывается в зависимости от климата, уровня инфраструктуры, экологических условий и пр.

Максимальные пенсии в Москве и на Чукотке - в среднем от 20 до 24 тысяч рублей. Минимальные - в Тамбове и Чувашии - чуть более 7 тысяч рублей. Кстати, размер прожиточного минимума пенсионера не сильно выше - всего 8 846 рублей. Со следующего года его хотят повысить до 9 311 рублей.

И всё же: сколько должен получать пенсионер? Нехитрые подсчеты представили в Телеграм-канале журналиста Павла Пряникова «Толкователь».

«В России всё любят пересчитывать по т.н. «паритету покупательной способности». Но можно проводить сравнения по более простому критерию: по производительности труда», - пишет «Толкователь».

Средняя пенсия во Франции составляет 98 тысяч рублей. В этом году президент Макрон решил сделать лояльнее основную часть своих избирателей, поэтому пенсионный возраст повышать не стал (сегодня французы выходят на пенсию в 62 - и мужчина, и женщины), а вот сумму пособия увеличил.

Чтобы рассчитать размер пенсии россиян на «французский манер», были использованы статистические данные международной организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Производительность труда во Франции - 70,6 доллара (4 505 рублей) в час, в России - 26,5 доллара (1693 рубля), т.е. 37,5% от французской производительности.

Далее просто умножаем: 98 х 37,5 = 36,7 тысяч рублей. Эта цифра - размер средней пенсии в соответствии с производительностью труда в России.

Получается, что российским пенсионерам недоплачивают от 12 до 29 тысяч рублей, а в среднем - 20-22 тысячи рублей. Такая же ситуация обстоит и с работающим населением. Если брать за основу коэффициент производительности труда, то средняя зарплата в России должна быть почти 60 тысяч рублей.

«Можно посчитать и справедливый уровень средней зарплаты для России. Причём сразу «чистой», без НДФЛ. Во Франции чистая средняя зарплата, без налогов, около 2200 евро в месяц. 37,5% от 2200 = 825 евро. Или по нынешнему курсу - справедливая средняя зарплата по России составляет 58,5 тыс. руб. (т.е. «грязными», с НДФЛ - как считает Росстат, это около 67 тыс. руб., т.е. примерно на 20 тыс. больше, чем сейчас)», - приводит свои подсчеты «Толкователь».

Именно такие суммы, ориентируясь на уровень жизни в Европе, должен получать человек среднего класса. В России, на сегодняшний день, о подобных деньгах пока, к сожалению, остается только мечтать. А средний класс - понятие настолько неопределенное в условиях нашей действительности, что разглядеть его не удается ни аналитикам, ни статистам, ни простому обывателю.