Как сохранить сбережения — совет эксперта

Вы получили наследство от бабушки или копите деньги на квартиру, продали ценные вещи или откладываете на черный день… Общий знаменатель тут один — как сберечь свои богатства в нашем нестабильном мире. Ведь необдуманные действия с деньгами могут привести к тому, что вы все потеряете. О том, как минимизировать риски, рассказал Pravda. Ru директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Как людям сохранить свои сбережения?

Первый и самый надежный вариант — это иностранная валюта. Почему? Потому что российский рубль был введен летом 1993 года. До этого у нас были советские рубли. И если не считать деноминацию, он похудел ровно в 64 раза по отношению к доллару. Хочу напомнить недавнюю историю. В 2014 году до того, как Крым стал нашим, один доллар стоил 30 рублей. Это первый и самый надежный вариант. Но тут есть проблема. Ставки по доллару низкие, потому что низкая инфляция. А ставки по евро вообще близки к нулю. В данной ситуации можно посоветовать доллар США.

Второй вариант — вклады в рублях. Они под 7% и далее. Но их надо размещать при условии, что вы отдаете отчет в рисках, связанных с тем, о чем я сказал до этого. Можно в какой-то промежуток времени размещаться в рублях, получая доход. Но в какой-то момент ваш доход может обернуться убытком.

Покупка ценных бумаг никоим образом не страхуется. Поэтому если вдруг компания, которая эти ценные бумаги выпустила, обанкротится, то, соответственно, все ваши вложения в эти ценные бумаги тоже сгорят. К тому же ценные бумаги имеют тенденцию к падению и росту, даже если компания не обанкротится. Поэтому вы можете как заработать, так и потерять. Это если мы говорим про акции.

По облигациям у вас есть фиксированный доход, но он тоже может меняться в зависимости от того, как оценивается риск дефолта. Если произойдет дефолт по этим облигациям, то никто вам ничего не вернет. Когда у нас были еще советские облигации, государство по ним никак не ответило, они ушли в мусор. У нас был дефолт по ГКО (это государственные казначейские обязательства, 1998 год). Иностранцам скомпенсировали, нашим гражданам — нет. Пока государство имеет относительно небольшой долг, оно намерено рассчитываться. Но в любой момент оно может передумать это делать. На ближайшую перспективу покупка государственных ценных бумаг считается достаточно надежным предприятием.

Покупать золото не имеет никакого смысла, потому что налог на добавленную стоимость — 20%. Вы его сразу платите. Если даже золото вырастет на 20%, то вы в лучшем случае возместите свои затраты. Есть обезличенные металлические вклады. С ними одна проблема: они привязаны к цене актива (золота, серебра), но они не страхуются. Поэтому если у банка, в котором вы этот вклад себе купили, отозвали лицензию, вы прогорите.

Такой классический способ, как хранение сбережений дома, тоже не вариант. Пока деньги находятся под матрасом, они дешевеют по отношению к товарам, ведь инфляцию никто не отменял. Я уже не говорю о том, что вас могут элементарно обокрасть, ну или случится, не дай бог, пожар. Тогда вы все потеряете. Все накопления уйдут в никуда. Хранить деньги под матрасом — самое бестолковое занятие, глупее — только играть в финансовые пирамиды.

Можно ли как-то населению приумножить свои накопления?

Если приумножать, тогда у вас будут риски. А они чем чреваты? Что вы либо много заработаете, либо все потеряете. Если вы готовы ловить удачу за хвост, то открывайте брокерский счет, покупайте ценные бумаги или еще что-то. Вспомним МММ. Или возьмем несчастных валютных ипотечников, которые хотели сэкономить на стоимости кредита, не принимая во внимание валютные колебания. Они же не знали, что Крым станет нашим. Вот и пострадали.