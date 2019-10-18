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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Индивидуальный инвестиционный счет поможет накопить

Экономика » Финансы print

С помощью долгосрочных вложений можно копить деньги с низким риском и фиксированной доходностью. Индивидуальные инвестиционные счета предоставляют россиянам много возможностей для увеличения собственных сбережений. Среди них, например, есть консервативные финансовые инструменты: государственные, муниципальные и наиболее надежные корпоративные облигации.


Индивидуальный инвестиционный счет поможет накопить

Видео: Кирилл Слюсаренко, главный экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды.Ру".

"Индивидуальный инвестиционный счет — это вид брокерского счета для работы с ценными бумагами. Основной его плюс — это поощрение государства, в виде возможности получения налогового вычета. Для того, чтобы его оформить, требуется внести на индивидуальный инвестиционный счет любое количество российской валюты в пределах 1 миллиона рублей в течение одного календарного года, и не снимать эти деньги в течение трех лет".

ИИС может быть двух типов — А и Б. Налоговый вычет на ИИС по типу А можно получить, если вы платили подоходный налог в том году, в котором внесли средства на индивидуальный инвестиционный счет. Каждый год, но только 3 раза, можно вернуть 13% от суммы взноса, но не больше размера, уплаченного НДФЛ за год и не более 52 тысяч рублей.

Открыть ИИС могут брокеры, управляющие и банки, имеющие соответствующую лицензию — профессиональные участники рынка ценных бумаг. Если открыть счет у брокера, можно совершать сделки на бирже самостоятельно, но для этого нужно хорошо разбираться в рынке, следить за событиями, внимательно считать и тщательно сравнивать. Управляющий сам совершает все операции по вашему счету в рамках заключенного с клиентом договора, где прописана стратегия.

При выборе брокера или управляющего обязательно нужно проверить наличие у него соответствующей лицензии. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

Стартовый минимум для открытия ИИС не ограничен, но при размещении на счете небольшой суммы много не заработаешь и вычет будет небольшим. Кроме того, придется заплатить за обслуживание счета и комиссию управляющему или брокеру. Пополнять ИИС можно в любое время.

Размещение средств на счете минимум на три года обусловлено тем, что меньший срок для клиента не выгоден: придется вернуть вычет и уплатить налог. А вот ограничения по максимальному сроку для размещения средств на ИИС нет.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Фото превью: profitgid.ru

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