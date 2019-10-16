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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Как грамотно подойти к выбору кредита

Экономика print

В России увеличивается число граждан, выплачивающих банковские кредиты. Кому-то не хватает денег на ремонт, кому-то нужно взять квартиру в ипотеку или обзавестись дорогой игрушкой на четырех колесах. Причины у всех разные, остается общим одно — потребность тратить не свои деньги, а банковские. Независимый финансовый аналитик Михаил Хромов рассказал Pravda.ru о том, как грамотно подойти к вопросам кредитования.

Почему банки отказывают в кредитах и что с этим можно сделать?

Банки отказывают в кредитах, когда считают, что заемщик не удовлетворяет их требованиям, что выдача кредита для банка будет слишком рискованна. У всех банков есть свои скоринговые модели. Они требуют от клиента при кредитной заявке пакет документов. По этим документам оценивают, насколько велик риск невозврата у данного клиента. Понятно, что каждого клиента они видят в первый раз, но они оценивают его по каким-то признакам: возраст, образование, место жительства… Многое зависит от уровня дохода. Может быть, клиент с маленькими доходами запросил очень большую сумму. У каждого банка свои требования. Где-то могут попросить обязательно справку о доходах 2 НДФЛ, где-то удовлетворяются свободной формой. Крупные банки обычно более щепетильно относятся к рискам.

Как грамотно выбрать тип кредита? Например, что выгоднее — автокредит или потребительский при покупке машины?

Нужно смотреть конкретные условия, сравнивать. Есть стандартные показатели, процентная ставка. Если берется автокредит, то обычно банк работает в партнерстве с автосалоном. В салоне обычно предлагают идти в конкретные банки. Там уже могут быть лучше условия. Здесь сложно какой-то алгоритм действий заранее предугадать, надо смотреть различные варианты. Банков у нас пока еще много, есть из чего выбрать.

Прежде чем принять решение о том, чтобы брать кредит, человеку надо понять, а для чего он, собственно, нужен. Потому что покупка в кредит будет более затратной. Если вы берете в банке 10 тысяч, то возвращать будете 12-15, в зависимости от срока. Поэтому нужно взвешивать все комбинации. Кредит же не в вакууме возникает, надо понять, нужна ли эта вещь именно сегодня или можно подождать до завтра, когда будет зарплата. Если есть какие-то деньги даже на срочном вкладе, все равно выгоднее его закрыть с потерей процентов, чем покупать в кредит что бы то ни было.

Какие есть лайфхаки, чтобы оформить выгодный кредит?

Самый простой совет: читайте внимательно условия договора. Могут быть какие-то дополнительные страховки, надо понимать, какой график выплат, как погашать кредит правильно.

С какими подводными камнями граждане могут столкнуться при взаимодействии с банками?

Все зависит от конкретного банка. Если идти в крупные, то проблем быть не должно. Банки вообще у нас сейчас настолько зарегулированы, что очень сложно попасть в какую-то нестандартную ситуацию, разве что технические накладки будут. Важно выполнять основные пункты: 1) читаем договор, 2) проверяем все цифры, 3) если что-то не так, пишем жалобу в Банк России.

Темы банки кредит ипотека автокредит кредитование потребительский кредит
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