Армия недовольна правительством? Почему не Путиным?

В армии недовольны игнорированием их насущных проблем в правительстве, а между тем, недовольны не только в армии. Недееспособность правительства очевидна, но его назначает президент.

Генерал Шаманов не шутит

Комитет Государственной думы по обороне в своем заключении к законопроекту "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" заявил, что правительство "игнорирует" его рекомендации по поддержке потребностей армии. В комитете отметили, что правительство не учитывает рекомендации по повышению уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей, что ведет "к выравниванию уровней оплаты труда работников низкой квалификации по отношению к работникам с более высокой квалификацией".

Претензии так же были высказаны в отношении закупок горючего, индексации пенсий военным, финансирования субсидий на жилье, что "может привести к росту очередей на жилье среди военных и социальной несправедливости".

Вот бы и другие комитеты Думы с такой же решительностью защищали интересы профильного населения, потому что правительство, а особенно экономический блок, ведет себя, следуя нехитрой формуле: "Денег нет. Но вы держитесь…". Конечно, претензии главы комитета Владимира Шаманова лягут на стол президенту, и он примет решение, но, к сожалению, скорее всего, деньги снимут с других направлений бюджета и перенаправят на нужды армии.

А ведь деньги есть, но "самим мало"

А ведь деньги есть, уже третий год бюджет в профиците на два-три триллиона рублей. Самый раз в связи с напряженной ситуацией в мире, пристально приглядеться к руководству страны на предмет его лояльности к России и ее гражданам. Это не "охота на ведьм", просто надо понять, чем заняты чиновники, которые советуют нам питаться "макарошками", а сами берут взятки миллионами рублей и даже долларов.

А ведь задача в майском указе поставлена Владимиром Путиным очень конкретная — обеспечить экономический прорыв путем поднятия уровня жизни всех россиян. С этим у правительства огромные трудности, которые можно объяснить только личным интересом, или личной незаинтересованностью. До нацпроектов никак не дойдут выделенные деньги, а если дойдут, то не будут направлены "в прорыв", а лишь на потребление, что только раскрутит инфляцию.

Так, 25 сентября, на встрече президента с экономическим блоком для обсуждения "дополнительных мер по ускорению экономического роста и повышению доходов населения", Путин попросил премьера Дмитрия Медведева "не забрасывать отдельные отрасли деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен", сказал Путин. На что Медведев ответил: "Надо подумать, это все переварить".

То есть у него нет варианта "Б", который надо уже срочно вводить, так как нацпректы в массе своей не выполняются. Конечно, вопрос о дееспособности правительства, не способного выполнять указы президента, лежит на поверхности, но правительство у нас назначает и отправляет в отставку тоже президент, поэтому вопросы — к нему.

Путина не волнует недееспособность правительства и ЦБ

Очевидно, что за последние пять лет Владимир Путин не решает комплексно внутренние проблемы страны, предпочитая одобрять непопулярные либеральные реформы в стиле "затягивания поясов". Декларация заботы о населении не подкрепляется делами, идея спускается на местный уровень, где хоронится без всяких почестей. Правительство постоянно меняет правила игры, стремясь переложить тяжесть реформ на население и малый бизнес. Генерируются все новые поправки к законам, штрафы, налоги, поборы, что вызывает уход в серую зону и рост цен.

Недавнее исследование ФНС выявило, что в некоторых регионах, например, в Татарстане, расходы населения превышают задекларированные доходы на 45%, в Саратовской области — на 31%. Причем уходит от непомерных налогов не только малый бизнес, но и предприятия с численностью в 2,5 тысячи человек. Это не позволяет оказывать помощь наиболее бедным слоям населения, потому что по декларации он беден, а в кармане у него денежки водятся. С другой стороны, даже с уходом в тень, реальные доходы населения падают, К примеру, некоторые аналитики называют цифру в 11%.

В это время то, что происходит в банковской и страховой сферах просто чудовищно. Банки отмывают и выводят капиталы, в том числе пенсионные, а ЦБ потом санирует мошенников, тратя на это триллионы рублей. Идет отмывание и обналичивание денег через разные вполне официальные схемы (выплаты через суды работникам, не получающим зарплаты), процветают финансовые пирамиды (Сберагро), сговоры с силовиками (дело Черкалина — это апофеоз, на местах все по-прежнему).

Страховщики умудряются ежегодно поднимать тарифы на десятки процентов, размещают активы в ненадежные места, а потом жалуются на нехватку ликвидности для выплаты страховых платежей. Решения финансового омбудсмена ими не выполняются на 15%.

Недавно опубликован прогноз о том, что если нефть упадет в цене до 10 долларов за баррель, то ВВП России упадет на 70%, и это будет крахом для страны. Где работа над слезанием с нефтяной иглы? Ее не видно, как и не видно работы ни в здравоохранении, ни в культуре, ни в науке, ни в обрабатывающей промышленности, ни в цифровой экономике. Как говорится, проще найти, где правительство работает хорошо. Возможно, читатель напишет об этом в комментариях.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" экономист и финансовый аналитик Степан Демура, есть такое выражение: лох — не мамонт, не вымрет. По его мнению, "разыгрывается такая пьеска: царь-батюшка все правильно говорит, о народе заботится, кушать не может, но есть плохие бояре вокруг царя-батюшки, которые не выполняют его распоряжения".

На самом деле, по словам Степана Демуры, санкции привели к тому, что "у братвы выпали огромные доходы за рубежом, активы, причем это все идет по нарастающей".

"Эти активы и доходы надо как-то восполнять, поэтому пришла команда: доить население и доить малый и средний бизнес, то есть наполнять бюджет их деньгами. Куда идет профицит бюджета? На абсолютно бесполезные и невыгодные национальные проекты. А кто у нас занимается национальными проектами? То же окружение Путина, те же олигархи, тем самым они восполняют выпавшие доходы и активы", — сказал Степан Демура.

У экономиста создается впечатление, что "наверху задаются вопросом: ну хорошо, вот это мы сделаем, они (население) хоть пикнут? Сделали — ни писка. Ну хорошо, сделаем вот это, кинем их с пенсиями, поднимем пенсионный возраст — тишина".

Степан Демура полагает, что "такие азиатские режимы, как у нас, не могут существовать вечно". "Они разрушаются под внешним воздействием либо в результате попытки дворцового переворота. Народ здесь вообще ни при чем и ничего сделать не может в данной ситуации", — сказал экономист.

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