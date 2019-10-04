Как играть на бирже?

С 30 сентября по 6 октября более чем в 90 странах мира, в том числе и в России, проходит Международная неделя инвесторов. В ее рамках происходит информирование граждан о возможностях и рисках инвестирования на финансовом рынке. Что нужно знать начинающему инвестору?

Спикер — Артем Макеев, главный экономист ГУ Банка России по ЦФО: "Заниматься вложением в ценные бумаги можно только тогда, когда у вас есть стабильный доход и финансовый запас — "подушка безопасности", например, вклад. Только с этого момента можно подумать и о более рискованных вложениях. Начинающему инвестору лучше рассмотреть одну из форм доверительного управления. Например, можно купить паи паевых инвестиционных фондов. Для тех, кто готов к самостоятельному инвестированию, готов обучаться и разбираться в этом, необходимо обратиться к брокеру, у которого есть лицензия на биржевую торговлю".

Будьте внимательны, выбирая брокера. Деньги доверять можно только тем компаниям, у которых есть лицензия Банка России. Сверьтесь с перечнем лицензированных компаний. Его можно найти на сайте Банка России в разделе "Надзор за участниками финансовых рынков". Но даже легальные участники не могут гарантировать заработок на фондовом рынке. Здесь можно как получить прибыль, так и проиграть все. Именно поэтому необходимо иметь "подушку безопасности", не вкладывать в фондовый рынок последние, а тем более кредитные средства.

Если вы решили торговать самостоятельно, то вам придется пройти обучение, погрузиться в тему, регулярно изучать статистику и биржевые сводки, следить за графиками. Если вам это интересно и вы готовы тратить на это время, тогда можно отправляться в брокерскую компанию, чтобы использовать ее как посредника для доступа к бирже.

Помните золотое правило инвестора — не класть все яйца в одну корзину. Лучше приобретать ценные бумаги компаний из разных отраслей. Помните о том, что чем выше доходность, тем выше риск. А сверхдоходы могут обещать только мошенники.

Если к самостоятельной торговле вы пока не готовы, то для вас подойдет вариант доверительного управления активами. Самое простое для начинающего инвестора — приобрести паи в ПИФе. ПИФ — паевой инвестиционный фонд — может состоять из ценных бумаг, объектов недвижимости и других активов, которые выбирает управляющая компания. А пай — это доля в фонде.

Выбор ПИФов большой: есть те, которые вкладывают средства в акции, в облигации, некоторые специализируются на бумагах отдельных отраслей, а некоторые даже покупают предметы искусства. ПИФы удобны — можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы. Выбирая ПИФ, обязательно проверьте, входит ли он в Государственный реестр на сайте Банка России, а также есть ли у управляющей компании соответствующая лицензия.