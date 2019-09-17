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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Соревнование гигантов: Газпром, Роснефть, Сбербанк. Кто победит?

Экономика print

14 мая 2019 года Правление ПАО "Газпром" оформило рекомендации Совету директоров о размере дивидендов по акциям Газпрома на уровне 16,61 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов должна составить 393 млрд руб., что станет рекордом в истории российских компаний. Новость стала приятной неожиданностью для российского фондового рынка, ведь еще месяц назад Правление рекомендовало дивиденды почти на 40% ниже. Сразу после объявления новости цена акций Газпрома выросла на 16% с 163 руб. до 190 руб. При этом в течение дня акции Газпрома обновили максимум цены с марта 2012 года, подорожав на пике на 17,1% — до 190,9 руб. Такой мощный рост позволил Газпрому обогнать по капитализации Роснефть — Газпром занял 2 место после Сбербанка среди самых дорогих российских компаний. 3 июня 2019 года Газпром обогнал Сбербанк и вернул себе звание самой дорогой компанией России. На закрытие торгового дня стоимость акций Газпрома составила 235,5 руб. (рост на 9,5%). В последний раз такой уровень цены акций на закрытии Газпром достигал в 2008 году.

До 2016 года Газпром являлся безоговорочным лидером российского рынка. В апреле 2016 года капитализация Роснефти впервые в истории превысила капитализацию Газпрома. С начала 2010 года по апрель 2016 года Роснефть подорожала почти на 700 млрд руб., тогда как Газпром за то же время потерял более 1 трлн руб. Эксперты указывают, что Роснефть последовательно снижала уровень долга и наращивала свободный денежный поток, тогда как Газпром вкладывал крупные средства в свои международные проекты. Более того, в 2016 году Роснефть пересмотрела свой подход к дивидендам. За 2015 год Роснефть направила на дивиденды 35% чистой прибыли по МСФО, а по результатам 2016 года — уже 50% чистой прибыли по МСФО. С тех пор Роснефть стабильно выплачивает не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2009-2015 гг. Газпром направил на дивиденды в среднем 14% прибыли (за исключением дивидендов за 2014 г., чистая прибыль в котором была аномально низкой).

В августе 2016 года Газпром в рейтинге крупнейших компаний по капитализации опустился еще на одну ступень ниже, уступив место Сбербанку. 22 ноября 2018 года Сбербанк стал самой дорогой российской компанией. Рост Сбербанка также легко объясняется. По результатам 2015 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 1,97 руб. на одну акцию, что в 4,4 раза выше, чем в предыдущем году. Акции Сбербанка незамедлительно отреагировали ростом. С тех пор Сбербанк также, как и Роснефть, ежегодно увеличивал дивидендные выплаты. За 2016 год Сбербанк направил 25,1% чистой прибыли по МСФО на дивиденды. За 2017 год дивидендная база выросла до 36,1% чистой прибыли по МСФО. Растущие дивиденды вместе с успешными операционными показателями сделали Сбербанк одной из самых привлекательных компаний в глазах инвесторов, в том числе международных.

Похоже, что Газпром решил воспользоваться рецептом успеха своих соперников, и дивиденды за 2018 год — это только начало. Объявленные Газпромом планы о 50% дивидендах от чистой прибыли повысят фундаментальную стоимость компании. При таких выплатах капитализация Газпрома должна вырасти более чем в два раза. Но Газпром решил подойти к вопросам повышения инвестиционной привлекательности более серьезно. Кроме повышения дивидендов начата программа внутренней реструктуризации, сокращения инвестпрограммы и т. д. Похоже, что Газпром решил вернуться в лидеры надолго.

Важно отметить, что проигравших в таких соревнованиях нет. Наоборот, в борьбе за рост капитализации компании постоянно повышают свою операционную и финансовую эффективность, наполняют бюджет дивидендными и налоговыми отчислениями и привлекают на фондовый рынок новый акционерный капитал. Здоровый, растущий фондовый рынок работает в интересах всей российской экономики.

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Темы газпром сбербанк роснефть фондовый рынок
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