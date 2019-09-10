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Автор Любовь Степушова

Россия избавилась от угрозы дефолта и шантажа финансовыми санкциями

Экономика » Финансы print

Россия избавилась от угрозы дефолта, полностью обеспечив возможные единовременные выплаты по своему государственному долгу. Этим она избавилась и от угрозы политического шантажа санкциями со стороны Запада.

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года опустился ниже нуля и ушел в отрицательную зону, благодаря рекордным резервам, которые покрыли долг государства, сообщил РБК. Чистый долг показывает способность компании выплатить весь долг на момент проведения анализа. Для  сопоставляют размеры долгосрочных и краткосрочных заимствований с имеющимися в распоряжении  субъекта анализа высоколиквидными активами.

То есть, в нашем случае, если бы стране понадобилось немедленно погасить долги, это бы удалось сделать за счет только депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Как сказал "Правде.Ру" директор "ЦЭФК ГРУПП" Олег Александров, "плюс, безусловно в том, что это может положительно сказаться на рейтингах России, в том числе на международных, что будет позитивно воспринято внешними инвесторами". "Государство теперь может себе позволить больше направлять инвестиций в экономику, в том числе, на развитие инфраструктуры", — отметил Олег Александров. По словам эксперта, при изменении конъюнктуры цен на углеводороды, "мы можем перейти к увеличению объема долга, то есть, нужно, развивать несырьевой экспорт и несырьевой сектор как таковой".

Россия теперь может выходить на рынок заимствования под гораздо более выгодные условия. Уже сейчас "Газпром" разместил свои бонды под 1,1 % годовых. А, например, украинский Нафтогаз — под 12 % годовых. То есть, премиальные из-за рисков инвесторов украинская компания должна платить гораздо большие. Минфин РФ объявил, что выйдет на рынок заимствований с условием, что возьмет в долг под более низкие проценты, чем существующие — в 3.4% годовых.

Накопление госдолга в развитых странах, странах-эмитентах, особенно в США, не воспринимается опасным, так как они продают свою валюту как товар и имеют с этого проценты. А под погашение и обслуживание предыдущих долгов выпускаются новые, причем под более низкие ставки. То есть экономика постоянно разогревается кредитами.

В странах, которые находятся с США в конфронтации, накопление госдолга опасно, так как можно лишиться возможности его рефинансирования из-за недопуска к краткосрочным заимствованиям, например, оказавшись под соответствующими санкциями. Россия пережила такую ситуацию в 1998 году по причине кризиса мировой финансовой системы, произошел дефолт, резкое падение рубля и уровня жизни населения.

Но, есть и другая "сторона медали" долговой стабильности. На фоне наращивания госрезервов российская экономика демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился только на 0,7% в годовом выражении. Правительство проводит очень жесткую бюджетную политику, как с точки зрения контроля за госрасходами, так и с точки зрения повышения налогового бремени. Бюджет наращивает сбережения, по сути, изымая средства у частного сектора.

В развитых странах тоже не все безоблачно, долговая нагрузка растет несоразмерно экономическим успехам — даже в США, а в Европе и вовсе отмечается стагнация. Решить существующие проблемы госдолга развитых стран можно лишь девальвацией резервных валют, что приведет к инфляции и снижению благосостояния населения стран-эмитентов. Доллар при этом может потерять свой статус резервной валюты в мире, который будет очень сложно восстановить.

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Темы дефолт экономика россии государственный долг золото-валютные резервы
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