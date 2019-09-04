Как приучить ребенка к финансовой самостоятельности

Расплачиваться в школьном буфете, самостоятельно покупать нужные канцелярские принадлежности, да и просто тратить "карманные" деньги ребенок может с помощью собственной банковской карты. Детская банковская карта поможет ребенку развить навыки обращения с деньгами с малых лет.



Как приучить ребенка к финансовой самостоятельности

Видео: Светлана Савина, ведущий экономист ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды. Ру".

"У детской банковской карты есть масса преимуществ. Хранить деньги на ней безопаснее и надежнее, чем носить бумажные купюры и монеты в карманах. Ее не так просто потерять, но даже при утере карту можно заблокировать и сохранить средства, в отличие от потерянных наличных денег. Еще одно преимущество — родители могут контролировать расходы ребенка: с помощью карты можно узнать, когда и где совершалась покупка, узнать ее стоимость. Также карту ребенка удобно пополнять на расстоянии".

Банковская карта для детей выпускается с 6 лет как дополнительная к счету родителя.

Внешне она ничем не отличается от "взрослой": у нее есть номер, написано имя владельца (самого ребенка), срок действия и секретный код на обратной стороне. Многие банки предлагают выбрать дизайн будущей карты. Детская банковская карта всегда дебетовая, кредитные карты детям не оформит ни один банк. Несмотря на то, что карта ребенка привязана к счету родителя, функционирует она как обычная. Маленький владелец карты может совершать покупки, копить деньги, следить за своими расходами в мобильном приложении или интернет-банке.

Родители могут установить ежедневный, еженедельный или ежемесячный лимит расходов. Также доступны ограничения — на интернет-покупки, а также снятие наличных и другие опции.

Оформить заявку на выпуск карты нужно в том же банке, где у взрослого открыт счет. Для этого нужно написать заявление и предоставить данные своего паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

С 14 лет после получения паспорта подросток сможет оформить карту уже самостоятельно.

Заводя ребенку карту, родителям обязательно нужно рассказать о правилах ее использования.

Самое главное рассказать о безопасности. Карту нужно держать в надежном месте, никому не рассказывать и не передавать данные карты: пин-код, секретный код на обратной стороне и доступ к мобильному банку. Друзьям (например, для перевода денег) можно говорить только номер карты и все. Ребенку необходимо рассказать и о кибербезопасности: запретить ему пользоваться картой с чужих компьютеров, а также вводить данные на подозрительных сайтах. Обо всех непонятных ситуациях с картой, а также в случае ее потери, ребенок должен сразу сообщать родителям. Также юному владельцу карты нужно осознавать, что деньги на карте хоть и нельзя "пощупать", но они тем не менее настоящие, с ними нужно обращаться бережно, беречь и экономить.

Прививать навыки финансовой грамотности, а также приучать ребенка пользоваться современными финансовыми инструментами нужно с раннего детства, ведь чем раньше ребенок начнет разбираться в этом, тем более умело и уверенно будет принимать взвешенные финансовые решения, когда станет взрослым.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.