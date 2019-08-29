Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"

Робот Фёдор (он же Skybot F-850), временно застрявший в корабле "Союз" в связи с неудачной попыткой стыковки, моментально стал звездой российских медиа. Собственно, звездой он стал еще раньше, в момент триумфального пуска. Но если поначалу новости о Фёдоре шли исключительно позитивные, то стоило случиться небольшой заминке, как из несчастного Скайбота в интернете сделали жупел. К слову, авария к самому роботу не имеет никакого отношения (сломалась стыковочная система на МКС), но вал негатива обрушился в том числе и на самого робота.

"Роскосмос" уже давно под огнем со стороны многочисленных телеграм-каналов, отдельных блогеров и некоторых СМИ. Политика простая: ни слова позитива, весь негатив преподносить в гиперболизированном виде. Однако кейс с неудачной первой стыковкой Федора показал нам нечто новое. Видимо, понимая, что позиции Рогозина в последнее время усилились, а пиар с роботом Федором пошел едва ли не из каждого утюга, неожиданно проявили себя заказчики этой кампании. Именно так можно рассматривать атаку на Рогозина со стороны Тины Канделаки. То, что Тина Канделаки фактически является главным доверенным лицом по медиа у главы "Ростеха" Сергея Чемезова известно давно. И получается, что тут у нее явно сдали нервы, раз она сама решила лично выступить против главы "Роскосмоса", перестав прятаться за масками различных телеграм-каналов.

Неудивительно, что эксперты тут же заговорили о том, что за атаками на Рогозина стоит Чемезов. Как говорится, все тайное становится явным.

Мы решили разобраться, так ли это на самом деле, и посмотрели для начала на почти на два года назад, когда Рогозин еще занимал пост заместителя председателя правительства и отвечал за оборонку.

Кто устроил информационную войну против Федора и "Роскосмоса"?

Итак, началось все ещё зимой 2017-2018 года. Сначала, в декабре, медиа подняли на щит историю с таксой, которую якобы пытался утопить Рогозин во время научного эксперимента. Оставим за скобками суть эксперимента, запомним лишь тех, кто громче всех кричал тогда о "несчастной" таксе — это были западные "радиоголоса", издание Meduza, за которым стоит беглый олигарх Михаил Ходорковский, и такие интернет-издания как Лента. ру. Интересное совпадение, не правда ли? Но вернёмся к нему позже.

Затем, в январе-феврале 2018 года, отличилась "Новая газета". Сначала она написала удивительную статью о том, что Рогозин занимает в правительстве кучу разных постов, но при этом ни один из них ничего не значит. Что хотели этим сказать авторы материала не очень понятно, кроме как просто уколоть Рогозина — очевидно, что по чьему-то заказу. Далее "Новая газета" пошла еще дальше и выдумала племянника Рогозина (!!!), который, дескать, занимал руководящие должности на заводах ВПК, в то время как Рогозин курировал в правительстве это направление. Стоит ли говорить о том, что никакого племянника у Рогозина нет, о чем он сам написал тогда журналистам.

Мы решили покопаться, кто же реально стоит за "Новой газетой". Считается, что она принадлежит живущему между Лондоном и Москвой предпринимателю Александру Лебедеву, но на самом деле, как выясняется, в последнее время существенное влияние на политику издания оказывает никто иной как Сергей Чемезов. СМИ даже писали, что в ней уже чуть ли не главный акционер.

Цель подобных атак на Рогозина тогда была, по всей видимости, в том, чтобы добиться его отставки из правительства. Его деятельность вызывала недовольство у многих влиятельных лиц. Это и те же структуры "Ростеха" — они давили на Рогозина в связи со своими серыми схемами приватизации оборонки, и те, кто наживался на "Восточном" — вспомним, к примеру, что именно при Рогозине начали возбуждать дела на подрядчиков "Спецстроя", крутившихся вокруг стройки.

Возникает вопрос, изменилось ли что-то сейчас, когда Рогозин стал главой "Роскосмоса"? Рискнем предположить, что самому Сергею Викторовичу сейчас уже не до баталий — тут и возраст, да и Рогозин уже не вице-премьер. Да и что ему сейчас делить с Рогозиным? Другое дело, медиа-менеджеры Чемезова в лице Тины Канделаки и не оставляющее планов мести Рогозину бывшее руководство "Роскосмоса" в лице Игоря Комарова. О том, у него серьезный зуб на Рогозина, уже писали. Чего они хотят? Не исключено, что столкнуть лбами Рогозина и Чемезова, раздув тем самым несуществующий между ними конфликт и получить в результате еще больше денег на свои грязные активности в медиа и соцсетях.

Не надо тут забывать и о вице-премьере по оборонке Юрии Борисове. Помните историю с травлей сына Рогозина этой весной, когда он еще был главой ПАО "Ил". На кого в итоге заменили Рогозина-младшего? На ставленника вице-премьера по ОПК Юрия Борисова господина Грудинина, который ранее "прославился" на всю страну после своего пребывания на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева.

Вот вам и круг заинтересованных лиц. Но если бы дело ограничивалось только ими…

С открытым забралом

Кейс с неудачной первой стыковкой Федора вызвал невиданное ранее усиление информационной атаки на Рогозина и "Роскосмоса". Про Тину Канделаки мы уже сказали, неудивительно также появление очередного пасквиля в "Новой газете" из-под пера Юлии Латыниной. Только ли Федор так возбудил этих людей? Навряд ли. Недавняя встреча Путина с Рогозиным показала, что положение главы "Роскосмоса" более чем устойчиво, и он пользуется доверием главы государства, а тут еще и Федор… Похоже, это и заставило заказчиков кампании пустить в бой все резервы, расчехлить всех, кто у них в арсенале.

Мы проанализировали медиа-поле и нарисовали подобие схемы, наглядно показывающей, какие ресурсы были задействованы в нынешней атаке. Конечно, мы не утверждаем, что все участники здесь отрабатывают свои деньги и не настаиваем на стопроцентной истинности. Но схема заставляет задуматься.

Во-первых, посмотрим на Телеграм. Среди первых критиков полета Фёдора оказались такие каналы, как Бойлерная, Медиатехнолог, Футляр от Виолончели. Эти каналы известны тем, что часто публикуют пиар-заказуху, идущую по каналам, близким в том числе и к госпоже Канделаки. Сомневаетесь? Вот цифры. С начала года в Футляре от виолончели вышло 37 постов о "Роскосмосе" в Бойлерной — 29, в Медиатехнологе — 12.

Другая группа каналов — это близкие к силовикам ОПЕР слил, Акитилоп, 338. Их можно назвать штатными ненавистниками Рогозина, так как они давно и практически открыто "топят" за ВПК, прямо противопоставляя его Роскосмосу. Только вдумайтесь в эти цифры — с начала года в 338 вышло 126 (!!!) постов с упоминаниями Рогозина, большая часть из которых, естественно, негативная, в Опере 69, в Акитилопе — 26. Интересно, эти люди вообще чем-то еще в своей жизни занимаются, кроме как мочиловом Рогозина?

Мамут мне друг….

Еще одним центром, откуда ведется кампания против Роскосмоса, является Рамблер-холдинг и его собственник Александр Мамут. Контролируемые им Лента. ру и Газета. ру давно работают по простой схеме: о "Роскосмосе" либо очень плохо, либо никак. С начала года на первом ресурсе вышло 28 публикаций против Рогозина, на втором — 57 (!!!).

Даже из безобидного робота Федора они попытались сделать чуть ли не угрозу жизни людей. Какая кошка перебежала между Мамутом и Рогозиным сказать сложно, но здесь его холдинг выступает тактическим союзником Ростеха.

Общую поддержку им оказывают либеральные СМИ. Первым здесь, естественно идет "Эхо Москвы", где главным редактором является небезызвестный Алексей Венедиктов — если что, друг Мамута. В частности, "Эхо Москвы" предоставило свою площадку для откровенного глумления над Федором не кому-нибудь, а удивительно воскресшему Аркадию Бабченко, который позволил себе такие строки: "Загрузили в консервную банку с жидким водородом китайский конструктор и коробку тульских пряников — казалось бы, что могло пойти не так".

Здесь же рядом западные голоса — "Радио Свобода" и "Медуза" М. Ходорковского. Сам беглый олигарх обычно выступает в своем Твиттере — вот и ситуацию с Фёдором он не мог обойти стороной. Недалеко от него ушел и его бывший соратник Леонид Гозман.

Вся эта компания в лучших своих традициях взаимодействует, естественно, с блогерами — от сбежавшего за границу Рустема Адагамова до когда-то сотрудника "Фонда эффективной политики" Глеба Павловского, а ныне активного оппозиционера Ивана Давыдова.

Остановимся в этом месте и вспомним, что буквально пару недель назад упоминавшийся выше Сергей Чемезов фактически выступил в поддержку российской оппозиции после протестных акций в Москве, закончившихся массовыми беспорядками. Что же это получается — что он через Канделаки закачивает в информационное поле те же тезисы, что беглые олигархи, а также российские либеральные и западные СМИ? Интересная получается картина….

Двое из ларца — одинаковы с лица

Теперь нужно остановиться на рядовых исполнителях всего этого спектакля. Два виртуоза заслуживают отдельного внимания. В субботу с подачи Интерфакса все медиа бросились пугать читателей тем, что корабль с Федором придется затопить. Эта новость разошлась настолько широко, что Роскосмосу пришлось ее официально опровергать. Хотя в принципе очевидно, что при самом неудачном сценарии "Союз" можно посадить на Землю, как это делалось десятки раз.

Автор этой утки — некий Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики. Название его учреждения уже вызывает улыбку. Хорошо, что не межгалактической дипломатии. Сайт этого самопровозглашенного "института" говорит сам за себя: вся информация на нем устарела много лет назад. В советское время Моисеев работал во ВНИИ подъемно-транспортного машиностроения, а при Ельцине как-то притесался к разработке закона "О космической деятельности". На сайте Газеты. ру, указывается, что в 1994 году Моисеев был специалистом-экспертом Парламентского центра РФ. В 1995 — 1998 годах Моисеев работал инженером Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (!). С 1999 года и по сей день — руководитель Института космической политики, а также эксперт Кластера "Космос" фонда "Сколково". Очевидно, что с такой биографией к космической отрасли, как и к робототехнике он имеет самое косвенное отношение, что не мешает ему регулярно выступать в СМИ.

На той же Газете. ру, господин Моисеев ничтоже сумняшеся заявил, что "корабль может упасть не на Байконур, а на столицу Казахстана" . Ага, а обычно корабли падают "на Байконур". "Стремительным домкратом" падают.

Еще один такой же "эксперт" — Вадим Павлович Лукашевич. Позиционирует себя как "независимый авиационный эксперт, кандидат технических наук и политолог" (!!!). Воистину, нет числа политологам в нашей Отчизне! Еще один чтец, и жнец, и на дуде игрец. По совместительству — член Федерального политического совета партии РПР-ПарНаС. Окончил он МАИ, и уже 20 лет занимается политикой. Он никогда не работал в космической отрасли, и тем более некомпетентен в робототехнике. При этом умудряется раздавать интервью, в которых критикует разработчиков робота.

Удивляет тот факт, что такими "экспертами" не гнушается даже КоммерсантЪ, правда в лице своей радиостанции. Но тем не менее.

Можно предполагать, что голоса этих экспертов звучат тоже далеко не бесплатно, и тезисы им формулируют вполне себе заинтересованные люди. Может быть, кстати, связанные с той же Тиной Канделаки, которой таким образом удается создать вокруг "Роскосмоса" и Федора такое инфополе, что мама не горюй.

Остается только догадываться, на что еще способна вся эта сладкая компания — от Канделаки с Комаровым и Мамута с Венедиктовым до западных "голосов" и беглых олигархов. Можно предположить, что на "Роскосмосе" и Федоре они не остановятся, но это уже совсем другая история, которая, впрочем, вполне могла бы стать предметом интереса для компетентных органов….