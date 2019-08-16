Китай перестал быть крупнейшим кредитором США

Китай перестал быть крупнейшим кредиторм Соединенных Штатов. Это место он занимал, начиная с 2008 года.

Об этом в четверг сообщило Министерство финансов США. Согласно опубликованным данным, в июне Япония владела государственными облигациями США ( трежерис) на сумму 1,222 триллиона долларов США, тогда как Китай — на 1,112 триллиона долларов США. Всего иностранный долг США составил 6,636 трлн долларов против 6,539 трлн долларов в мае. То есть, государственные ценные бумаги США продолжали пользоваться спросом в качестве безопасного убежища.

И это понятно, если гособлигации таких стран, как Германия и Япония имеют отрицательную доходность, то есть надо еще доплачивать за привилегию их кредитовать. Доходность же по десятилетним трежерис составляет около 1,8 % годовых.

Китай превзошел Японию в качестве крупнейшего кредитора Америки впервые в сентябре 2008 года. Сегодня большую часть долга США (более 20 триллионо долларов) держат сами американцы, включая штаты и местные органы власти, банки, пенсионные фонды и другие институциональные и розничные инвесторы.

Большая часть лежит в налоговых убежищах, которые скрывают фактическое местонахождение инвесторов. Так, Каймановы острова с 226 миллиардами долларов занимают восьмое место в рейтинге американских кредиторов. Гонконг, который принадлежит Китаю, также является крупным инвестором в государственный долг США - 215 миллиардов долларов.

Беспорядки на фондовых рынках из-за торговой войны США и Китая и растущая международная напряженность стимулируют спрос на безопасные государственные облигации. Америка считается кредитоспособным заемщиком, а доллар является международной валютой.

Однако некоторые страны выводят свои сбережения из трежерис под дамокловым мечом американских санкций, которые могут быть распространены на финансовый и банковский сектора, например, как недавно было сделано в отношении Венесуэлы — введен запрет на транзакции через американские коррсчета в торговле с Каракасом.

По данным Миннфина США, Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на 1,17 млрд, до 10,8 млрд долларов, а в 2010 году 2010 году это было почти 180 млрд долларов.

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