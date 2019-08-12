Банки могут помочь облегчить кредитное бремя

Не оплаченный вовремя кредит чреват стать для заемщика непосильным финансовым бременем, так как долг никуда не исчезнет, а обрастет процентами и штрафами. Требовать возврат ссуды будет сначала кредитор, а затем могут подключиться и коллекторские агентства. Кроме того, задержки по оплате кредита будут отображаться в кредитной истории, ухудшая соответствующий рейтинг заемщика.



Как поступить, если не можешь выплачивать кредит

Видео: Александра Львова, ведущий экономист Главного управления Банка России по ЦФО, специально для "Правды.Ру"

Чтобы не попасть в долговую яму, необходимо сразу же связаться с банком и уведомить его об ухудшении финансового положения, чтобы найти устраивающее обе стороны решение.

Какими могут быть пути выхода из сложной ситуации, "Правде.Ру" разъяснила ведущий экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова: "В зависимости от сложившейся ситуации, банк может предложить реструктуризацию долга, которую многие банки уже внедрили в свою практику. Это могут быть либо кредитные каникулы, в течение которых вы будете платить только проценты, либо увеличение срока кредита и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа, либо рефинансирование дорогих кредитов с помощью более дешевых".

Чтобы начать процедуру реструктуризации, заемщику необходимо написать заявление в банк, приложив к нему документы, подтверждающие ухудшение материального положения. Это может быть справка о болезни, приказ о сокращении с работы и тому подобные документы, доказывающие серьезность возникшей ситуации. Обговорите с банком срок и условия, когда вы планируете возвращать долг. Попробуйте рефинансировать кредит, изучив предложения в других банках.

Рефинансированием в данном случае называют выдачу другого кредита специально для закрытия долга. По своим характеристикам он не похож на обычный, например, потребительский кредит. Кредит на рефинансирование может предусматривать более выгодные проценты, залог имущества и другие программы, которые помогут справиться с долговой нагрузкой.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.