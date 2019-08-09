В партии Трамп-Си Цзиньпин наступил решающий момент

В партии Трамп-Си Цзиньпин наступил решающий момент. У Пекина есть одно чрезвычайно мощное оружие — Китай крупнейший кредитор американского правительства.

Минувшая неделя не принесла спокойствия мировой экономике. Пекин объявил, что прекращает покупки американской сои и другой сельхозпродукции и девальвировал юань после того, как администрация Дональда Трампа пригрозила ввести пошлины практически на весь китайский экспорт. Соединенные Штаты назвали Китай "валютным манипулятором", углубив раскол.

На фоне нарастания конфликта, компании на фондовом рынке потеряли десятки миллиардов долларов капитализации. Индексы деловой активности рухнули. Инвесторы выжидают и уходят в золото, которое резко выросло в цене.

Теоретически, Пекин может ответить, сбросив часть принадлежащих ему казначейских облигаций США из общей суммы в 1,1 трлн. долларов. Цена их упадет, что приведет к резкому росту доходности (или процентных ставок) и резкому росту выплат по американским займам. А поскольку доходность казначейских облигаций служит ориентиром для бизнеса и потребительского кредитования, то стоимость корпоративного долга, ипотечных кредитов и автокредитов будет расти, что будет тормозить экономический рост в США. А ведь это главное достижение Трампа.

Но если Пекин начнет распродажу американских облигаций, то он понизит стоимость своих оставшихся акций. Эксперты полагают, что лучший вариант для Пекина — это контролируемое снижение курса юаня, что позволит ослабить давление на экономику, не вызвав оттока капитала из страны.

Есть еще один сдерживающий фактор. Распродажа казначейских облигаций США подорвет усилия Китая привлечь иностранные инвестиции на рынки акций и облигаций. Существует также вопрос о том, действительно ли отказ от казначейских обязательств США ударит по Соединенным Штатам. ФРС, скорее всего, отреагирует. В докладе Конгресса за 2012 год Министерство обороны указало, что Федеральная резервная система "полностью способна" покупать казначейские обязательства США, которые Китай выбрасывает на рынок.

Кроме того, у Китая мало альтернативных мест для хранения валютных резервов. Золото? Но сразу много его купить нельзя — Россия и другие страны скупают практически все свое добываемое золото, в мире наступила золотая лихорадка.

Немецкие и японские облигации? В лучшем случае они дают нулевую доходность. Доходность 1,63% по 10-летнему государственному долгу США выглядит намного лучше, чем 0,59% отрицательной доходности по эквивалентным облигациям Германии, которая достигла еще одного рекордного минимума в среду. Это означает, что нужно еще платить правительству Германии за "привилегию" кредитования.

Как сказал один из китайских представителей, копируя Трампа, "все угрозы на столе", в том числе демпинг US Treasuries. Но пока Китаю экономически это не выгодно, если, конечно, дело не дойдет до прямой конфронтации. Тогда в дело вмешаются политики.

Трамп же вряд ли чего-то достиг. Вместо быстрой победы, он натолкнулся на долгосрочный конфликт, который сдерживает рост США и пугает фондовый рынок. Дефицит торгового баланса - весь смысл его торговой войны — увеличивается, а не сокращается. Единственный очевидный выход для Трампа — это сдаться и назвать отступление победой, что вполне может произойти, если торговая война будет угрожает его переизбранию. А фермеры, как известно, один из самых протестных слоев населения, а выборы уже в следующем году.

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