Немецкий журналист: Путин смеется, наблюдая за торговой войной США и Китая

Россия выигрывает от торгового спора США и Китая, так как ее запасы в золоте постоянно увеличиваются в цене.

Об этом пишет Вольфрам Веймер в статье на портале Web. de.

Он указывает, что в целом мировая доля золота в центральных банках за год выросла на 651 тонну. Почти половина этого прироста приходится на Центральный банк России. В настоящее время "Путин сдает в свой центральный банк от 4 до 5 тонн золота каждую неделю". Только в июне Москва купила 18,66 тонн золота, а с начала года золотой запас вырос на 100 тонн и сейчас превышают 2000 тонн, указывает автор.

В прошлом году за весь год Россия купила 274,3 тонны и стала крупнейшим мировым покупателем. Причем это ее собственное золото, добытое в России. "И поскольку цена на золото выросла на 20 процентов за один год и сейчас достигла шестилетнего максимума, российские резервы арифметически увеличились примерно на 20 миллиардов долларов", — посчитал Веймер.

Аналитики оценивают стоимость драгоценного металла в хранилищах российского центрального банка в более чем 100 миллиардов долларов, что позволяет Путину с гордостью заявлять: "Впервые в нашей истории наши резервы покрывают весь внешний долг, как государственный, так и частный".

Причины золотой лихорадки немецкий журналист видит в политике "дедолларизации" — ослабления доминирования доллара, как главного оружия санкций. И здесь есть у Путина успехи, отмечает Веймер: "огромные торговые потоки в Россию и из России теперь обрабатываются без каких-либо долларовых счетов". Одновременно с накоплением золота, ЦБ России сбрасывает американский долг, продолжает автор. Сегодня гособлигаций США у России всего на 12,8 млрд долларов, а в 2010 году это было почти 180 миллиардов долларов.

Эффект от дедолларизации и ухода в накопление золота вырос с развязыванием торговой войны между США и Китаем. "Каждая возникающая неопределенность на мировых финансовых рынках ведет к росту цен на золото, которое рассматривается многими инвесторами по всему миру как безопасное убежище для кризисов. Таким образом, чем интенсивнее Дональд Трамп ведет торговые войны с Китаем, тем более ценным будет золотое сокровище Путина", — пишет Веймер.

Кроме того, по мнению журналиста, чем ниже Вашингтон и ФРС устанавливают процентные ставки, тем интереснее золото становится глобальных инвестиций. "Таким образом, Путин получает двойную выгоду от американской политики".

И это еще не все, Россия является крупнейшим в мире добытчиком золота и, скупив в прошлом году 274 тонны из 314 тонн добытых, Москва лишила мировой рынок этого товара, поэтому цены на золото, как правило, продолжают расти. Особенно с учетом прогнозируемого спада его добычи, отмечает Веймер.

Политике Путина следует Пекин. "Даже Турция, Польша, Венгрия и Казахстан внезапно копируют эту стратегию и увеличивают закупки золота. План Путина: "долой доллар, перейдем на золото", осуществляется. В свою 20-летнюю годовщину прихода к власти он проводит мировой политический переворот капиталистического типа. Он хочет победить США их же оружием", — резюмирует Вольфрам Веймер.

Читайте по теме: Портфельный менеджер: золото в ЦБ России лежит на критический момент

Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла

Эксперт: скупка золота Россией - это плохо для Запада