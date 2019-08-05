Ипотечные каникулы положены не всем

C 31 июля 2019 года в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, которые могут быть представлены заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Ипотечные каникулы положены не всем

Видео: Александра Львова, ведущий экономист ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды. Ру".

"Ипотечные каникулы — это возможность для ипотечного заемщика, попавшего в трудное положение, взять паузу в обслуживании кредита, не опасаясь заоблачных штрафов и не рискуя потерей квартиры. Срок каникул может быть не более шести месяцев. В течение каникул можно на выбор либо приостановить платежи по договору, либо уменьшить их размер. Вернуться к обычному графику выплат можно в любой момент. Те платежи, которые заемщик пропустил в период "ипотечных каникул", он заплатит в конце срока договора. Поэтому срок возврата кредита увеличится на срок "ипотечных каникул".

Раньше банки тоже могли идти навстречу ипотечному заемщику, который оказался в сложном положении, но это было их правом, а не обязанностью. Нововведения помогут ипотечным заемщикам, в том числе потенциальным, чувствовать себя увереннее", — комментирует "Правде.Ру" суть нового закона Александра Львова, ведущий экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Наиболее распространенными трудными жизненными ситуациями, в которых заемщик имеет право на ипотечные каникулы, являются потеря работы при регистрации заемщика как безработного в службе занятости; признание инвалидом I или II группы и временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд.

Есть и еще ряд ситуаций, которые описаны в законе, например, снижение среднемесячного дохода более чем на 30%, при котором размер среднемесячных выплат превышает 50% от среднемесячного дохода и другие подобные ситуации. Но в любом случае клиент, который оказался в затруднительных обстоятельствах, должен документально подтвердить в своем банке все обстоятельства.

Есть еще несколько обязательных условий предоставления льготы: предметом ипотеки является единственное жилье заемщика, условия договора по требованию заемщика ранее не менялись, а размер кредита составляет не более 15 млн рублей.

Действие закона распространяется не только на новые кредитные договоры, но и на действующие. Однако воспользоваться этим правом можно лишь один раз по каждому кредитному договору.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Фото превью: Сибдом