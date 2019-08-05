Василий Колташов: в экономике не надо оглядываться на Америку

В экономике надо действовать расчетливо-торговыми подходами и не оглядываться на американские правила, считает экономист Василий Колташов.

В аналитической записке Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов говорится, что "техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019 году из-за жесткой налоговой и денежно-кредитной политики". Учитывая текущую экономическую политику и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", — говорится в документе

Драйверами спада ведомство Титова назначает малый бизнес, который сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий, считают эксперты Института экономики роста.

Согласно данным Росстата, рост ВВП России по итогам I квартала 2019 года составит 0,5%, данных за II квартал и первое полугодие еще нет, но, по оценкам Минэкономразвития, рост экономики по итогам полугодия составил 0,7%, отмечается в документе.

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, малый бизнес можно считать индикатором процесса рецессии, потому что он находится, как правило, в конце рыночной цепи. Эксперт пояснил, что "он продает конечным потребителям товар или услугу последним — в более слабой позиции, чем крупные сетевые компании. Например, сети могут говорить: "Ерунда. У нас нормальные продажи. Даже заметен небольшой рост". А малый бизнес говорит: "Нет, а у нас падение".

По словам Василия Колташева, в экономике России, действительно спад, это видно и по рынку недвижимости, где покупатель "утомлен" от роста цен, не говоря уже о том, "что у людей просто нет денег". Однако аналогичная ситуация присутствует во всей мировой экономике, "которая от замедления переходит к спаду". Например, китайская экономика продолжает замедляться из-за "напряжения в торговых войнах".

Так же видно, что мировой и российский бизнес перешел к накапливанию средств. "Недавнее внезапное укрепление доллара говорит о том, что есть желание увеличить денежные запасы, потому что всякий кризисный момент — это для бизнеса момент, когда лучше иметь платежные средства, чем их не иметь", — сказал Василий Колташов.

Россия, по его словам, повторяет ошибки всей мировой экономики, которая "во многом направлена на наращивание товарного вывода на внешние рынки и недостаточно направлена на расширение внутреннего потребления".

По мнению экономиста, если среднему бизнесу, у которого недостаточно свободных средств, нужны дешевые кредиты, то малому они не нужны, ему нужен покупатель, это такой вид бизнеса, который, взяв кредит, может погибнуть, быстро разорившись.

"Ему нужна, скорее, либерализация внутренней торговли, чтобы можно было начинать торговать на улице с лотка — с небольшого варианта бизнеса без вложения в недвижимость, в аренду помещения, и потихоньку копить деньги", — отметил экономист. При этом "ему надо платить немного налогов, и чтобы тебя не гоняла полиция, как это сейчас происходит", добавил Василий Колташев.

"Проблемы в нашей экономике накапливаются, но свою самую главную тяжелую фазу кризиса мы прошли. Это были 2014-2016 годы, которые привели к некоторому отрезвлению нашей российской бюрократии, которая начала понимать, что действовать нужно не неолиберальными, а неомеркантильными, то есть расчетливо-торговыми подходами и не оглядываться на американские правила", — сделал вывод Василий Колташов.

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