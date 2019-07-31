Эксперт: Иск "Нафтогаза" по Крыму не приведет к отказу от украинского транзита

"Газпром" будет вынужден заключить контракт с "Нафтогазом" на транзит газа в Европу, несмотря на его иски в суды и попытки арестовать собственность "Газпрома", считает эксперт Сергей Правосудов.

"Нафтогаз" подал в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге иск против "Газпрома" на $5,2 млрд — потерь от национализации своих активов в Крыму. Это потери самой компании и шести ее "дочек" — ГАО "Чорноморнафтогаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины".

В марте 2019 года "Нафтогаз" объявил о том, что трибунал поддержал его позицию и признал принципиальную ответственность России за потерю компанией ее активов. Ранее международный арбитраж в Гааге принял решение о взыскании с России в счет компенсации потерь в Крыму по иску "Эверест Истейт" и Ощадбанка, и поддержал Приватбанк и аэропорт Бельбек в спорах с Россией.

Минюст России заявлял, что не признает решение трибунала по иску "Нафтогаза", как и по иску других украинских компаний, так как у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение исков от украинских компаний по поводу потери их инвестиций в Крыму.

Напомним, что решения о приватизации принимались Крымскими судами после того, как прокуратура Республики признавала ее незаконной и касалась, в основном государственных предприятий. Кроме того, национализация осуществлялась по постановлению Совета министров Крыма о национализации со ссылкой на протокол №1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая говорит о том, что "никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества". Крымские власти ссылались на блокаду полуострова и осуществление военных действий против населения Донбасса. Этот тип национализации затронул, в основном, предприятия Игоря Коломойского.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, "Нафтогаз" уже давно пытается судиться с "Газпромом" по поводу активов в Крыму. "Черноморнефтегаз" была "дочкой" "Нафтогаза", сейчас она стала Крымской государственной компанией. Я так понимаю, ничего в итоге они не получили, не отсудили. Поэтому, наверное, и дальше перспективность этих судов будет не очень высокая", — отметил Сергей Правосудов.

По мнению эксперта, "мы будем вынуждены заключить с "Нафтогазом" транзитный договор, потому что у России "мощностей по экспорту будет недостаточно, чтобы не пользоваться украинской газотранспортной системой". Даже если будут достроены и выйдут на полную мощность европейские продолжения "Северного потока 2" и "Турецкого потока", "мы должны будем посчитать, а хватит ли их для удовлетворения спроса Европы".

"Поэтому на ближайшие годы мы вынуждены будем заключать контракт с "Нафтогазом". "Да, это сложно, потому что все время они пытаются судиться, требуют миллиарды от "Газпрома", пытаются арестовывать активы за рубежом. Но компромисс нужно будет найти, потому что у России есть обязательства перед европейскими клиентами по поставкам газа. Европейские клиенты тоже будут настаивать на том, чтобы украинская сторона сделала шаги навстречу России и компромисс был заключен", — отметил эксперт.

По мнению Сергея Правосудова суд может наложить запрет "Газпрому" на продажу своих активов для обеспечения оплаты по иску Украины, но "их продавать Газпром и так не собирается". "А чтобы отобрать или чтобы какие-то деньги они получили — им не удалось этого пока сделать", — сказал эксперт.

Как сообщала "Правда.Ру", желание Киева придать международный статус Керченскому проливу вместе с намерением сохранить его статус как пролива внутреннего моря юридически абсурдно, считает юрист Валерий Ванин.

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