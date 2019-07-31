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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Виктор Суслов: рынок сельхозземель приведет на Украине к хаосу и восстанию

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие print

Украина не готова к свободному обороту сельхозземель, это может привести к народному восстанию, считает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Реформы Владимира Зеленского будет включать в себя отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом замглавы офиса украинского президента Алексей Гончарук рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Для позиционирующих себя либертарианцами "Слуг народа", это вполне адекватная программа. И прежде чем украинцам (а по опросам, 75% выступают против свободного рынка земли) голосовать за Зеленского, надо было хотя бы погуглить, что такое либертарианцы. Это те, кто в экономике сводят к минимуму роль государства.

Алексей Гончарук заявил, что в команде Зеленского рассчитывают на экономический рост на уровне 5%, и ради этого готовы идти на непопулярные среди населения меры. Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную версию", — сказал Гончарук. Смогут ли иностранцы покупать украинские земли, команда Зеленского решит после консультаций с Всемирным банком, добавил он.

Как сказал "Правде.Ру" заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины (1997-1998-е годы), депутат предыдущих созывов Рады Виктор Суслов, "надо достаточно осторожно слушать заявления людей команды Зеленского, поскольку они, в основном, высказывают собственное мнение". Экономист напомнил, что на Украине, в соответствии с Земельным кодексом, продажа земли возможна, и частная собственность на землю установлена, но ежегодно Верховная рада продлевала мораторий на продажу земель сельхозназначения.

До сих пор не принят и закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который Украина должна была принять еще в 2016 году в соответствии с обязательствами, предусмотренными в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ), добавил Виктор Суслов.

Поэтому, по его мнению, "далеко не все подготовлено к введению рынка земли в полном объеме". Виктор Суслов выразил надежду, что президент разберется в ситуации, увидит пробелы в законодательстве и в земельном кадастре. "Так же все ждут ответа на вопрос, который на Украине волнует большинство граждан: разрешит ли Украина продажу сельхозземель иностранцам: физическим лицам и корпорациям? Они готовятся и готовились с тем, чтобы приступить к покупкам земель", — отметил Виктор Суслов.

Есть и еще несколько ключевых пунктов, которые, по его убеждению, обязательно нужно решить прежде, чем вводить рынок земли в полном объеме. Это остановить рейдерские захваты паев крестьян и изменить судебную систему, которая находится в кризисе, "считается, что мало кому, особенно из простых людей, удастся защитить свои права", заметил экономист.

"Открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения может сопровождаться массированным давлением, в том числе и силовым на владельцев паев с целью завладения этими паями. Тогда в стране пойдет полный хаос, что может вылиться не только в протесты, это может вылиться и в восстание", — сказал экс министр экономики Украины.

Заметим, что мае 2018 года по иску двух граждан Украины Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, которым обязал власти Украины отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который нарушает права граждан. Тернопольской области ЕСПЧ постановил выплатить по 3 тысячи евро компенсации за нарушение государством их прав.

При Петре Порошенко вопрос о продаже сельхозземель, чего требует МВФ и другие кредиторы Украины, не был решен, власти опасались протестов населения.

Партия "Слуга народа", согласно данным, опубликованным "Украинской правдой", будет иметь 254 места в парламенте: 124 депутата прошли по партспискам, 130 — по мажоритарным округам. Таким образом, не вступая в коалицию, она получает простое большинство — более 226 голосов и не будет нуждаться в коалиции с другими партиями для формирования правительства и принятия законов.

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Темы виктор суслов продажа земли экономика украины
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