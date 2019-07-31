Болезненно для США: Эрдоган угрожает отменить заказы на покупку "Боингов"

Президент Реджеп Эрдоган не будет бездействовать из-за исключения Турции из программы F-35 с США. Он угрожает отменить многомиллиардный заказ на покупку "Боингов".

Летом прошлого года дипломатический кризис между партнерами по НАТО произошел после ареста американского пастора Эндрю Брансона. В результате президент США Дональд Трамп ввел санкции, которые ввергли Турцию в глубокий кризис, включая обвал валюты и последующий экономический кризис.

Кризис в отношениях продолжился после покупки Турцией российской системы ПВО С-400 и как ответа — исключения Турци из натовского проекта F-35 по причине того, что эроссийская система якобы раскроет секреты самолета. "Мы хорошие клиенты", — заявил президент Турции на встрече в рамках своей партии, сообщает американский новостной портал Bloomberg. "Но если это продолжится, нам нужно подумать еще раз ( о покупке "Боингов")".

Речь идет о контракте примерно в 10 миллиардов долларов между Boeing и авиакомпанией с госучастием — Turkish Airlines. Это 25 самолетов типа 787-9, доставка которых запланирована на 2023 год и самолеты 737 Мax, 75 из которых были заказаны Turkish Airlines, но до сих пор только пять были получены.

Для корпорации Boeing это не будет хорошей новостью, она находится в серьезном кризисе после крушения двух машин 737 Max и недосчиталась более 2,9 миллиардов долларов США (2,6 миллиарда евро) во втором квартале этого года после прибыли в 2,2 миллиарда годом ранее.

Проблемы Boeing имеют последствия для всей экономики США, поскольку производитель самолетов в настоящее время не поставляет на рынок самолеты 737 серии и сократил их производство. Компания является драйвером американской экономики, поэтому во втором квартале она росла медленнее ( потеряла 0,21% ВВП).

Эксплуатацию самолетов 737 Mах приостановили в марте после двух авиакатастроф. Следствие предварительно показало сходство происшествий. В обоих лайнерах перед крушением сбой дала система автоматического управления MCAS. В настоящее время на приколе в США стоят 500 боингов, из них 150 — новых, констатирует Bloomberg.

Как сообщала "Правда.Ру", по мнению политолога Леонида Крутакова, Эрдоган фактически выходит за рамки блока, проявляет самостоятельность, чем демонстрирует полное неподчинение Америке.

Читайте по теме: Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО

Эрдоган: Турция найдет альтернативу истребителям F-35

Новый глава Пентагона назвал свои главные задачи