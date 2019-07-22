Специалисты Банка России назвали главные признаки финансовых пирамид

Времена МММ давно прошли, но финансовые пирамиды существуют до сих пор. Современные мошенники для привлечения своих жертв используют все возможные способы коммуникации: интернет, объявления в социальных сетях, реклама в СМИ и другие.



Финансовые пирамиды

Видео: Евгений Балычев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО специально для "Правды.Ру"

Злоумышленники настолько успешно маскируются под добропорядочных участников рынка, что обычному человеку, решившему вложить куда-то деньги, бывает сложно разобраться, что за организация перед ним. Как отличить финансовую пирамиду от легального участника рынка?

Подозрительно, если вас будут уверять в отсутствии рисков, так как это запрещено делать на легальном финансовом рынке. Если вас просят привести друга и обещают за это привилегии, это точно организация не чистая на руку, так как тут явно действует принцип пирамиды — собрать деньги с как можно большего числа участников.

Обращайте внимание на процент доходности. Именно он зачастую привлекает участников, ведь мошенники обещают доход значительно больше, чем в банках. Рассказывая о неведанной схеме получения прибыли, обещают и 300, и 600 процентов. Такую доходность пирамидостроители охотно гарантируют, понимая, что выплачивать эти средства им не придется.

Стоит обратить внимание на "возраст" компании: современные пирамиды действуют стремительно и образуются буквально накануне сбора средств, чтобы быстро привлечь деньги доверчивых участников и исчезнуть.

Мошенники применяют агрессивную рекламу, в которой обещают "золотые горы", привлекают в рекламные ролики популярных артистов, размещают рекламу на ресурсах, которые вызывают доверие у граждан, например, в уважаемых СМИ, маскируются под бренды легальных участников рынка. Устраивают акции "приведи друга", обещая привилегии и бонусы, пуская пыль в глаза, дарят подарки, например, путевки, бытовую технику. Легальные участники рынка такими "ярмарочными" уловками не пользуются.

Явным признаком пирамиды является отсутствие реальной экономической деятельности. Например, некая компания предлагает инвестировать средства в инновационный проект или в зарубежную недвижимость, или в сельхозтехнику. Однако если попытаться связаться с компанией не как потенциальный инвестор, а как, например, покупатель активов, то окажется, что этого сделать нельзя, или схема покупки такая запутанная, что проще вообще от нее отказаться. В легальной организации схема получения дохода максимально прозрачна для всех участников.

Стоит отметить, что если вы планируете сберечь и преумножить средства, то необходимо помнить также о том, что застрахованы от потерь ваши деньги могут быть только в банке. Если компания, которая хочет привлечь ваши средства не является банком, но при этом обещает вам некую страховку от потерь, то перед вами явно нелегальный участник финансового рынка, верить ему нельзя.

К сожалению, именно на доверчивости, недостаточной финансовой грамотности и желании обогатиться и играют мошенники, поэтому финансовые пирамиды не исчезают. В прошлом году в России было выявлено 168 пирамид, за первый квартал 2019 — 61 пирамида.

Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в правоохранительные органы, не молчите, даже если вам кажется, что вы сами виноваты, попавшись на их удочку. Важный момент при борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, чтобы остановить приток средств, и чтобы у пирамиды не появились новые жертвы.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.