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Автор Руслан Веснянко

Сетевой маркетинг: зло или панацея

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После многих лет относительного затишья со времен гербалайфа вновь активизировались адепты сетевого маркетинга.

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Они в соцсетях весьма агрессивно и настойчиво рассказывают о "совершенно новом уникальном товаре (услуге), не имеющем аналогов в мире". При этом откровенно лукавят, что от новичков не требуется абсолютно ничего: ни финансовых вложений, ни вообще каких-либо усилий.

И если слушатели сомневаются и вспоминают о законе сохранения материи, которая из ниоткуда не появляется и бесследно не исчезает, то "лекторы" переходят на высший уровень и почти "научно" обосновывают, что "многоуровневый маркетинг гораздо эффективнее линейного и в будущем все компании перейдут на такой вид продвижения продукции".

С чем связана эта нынешняя активность пропагандистов MLM? Неужели действительно супермаркеты и рынки вскоре отомрут?

Плюсы и минусы сетевого маркетинга

В Сети нам встретилась очередная методичка одной из фирм многоуровневого маркетинга (впрочем, они практически все одинаковы), которую "Правда.Ру" попросила прокомментировать экономиста Андрея Мартынюка.

"Сетевой маркетинг не предлагать!" — обычно (в 80 процентах случаев) так реагируют люди на "деловое предложение" в соцсетях. В чем же причина? Чаще всего обычный человеческий страх. Люди боятся, что это лохотрон и пирамида. Знали бы они, как глупо при этом выглядят, какими ограниченными в финансовом плане себя выставляют. Ибо не понимают, что многоуровневый маркетинг гораздо эффективнее линейного и в будущем все компании перейдут на такой вид продвижения продукции".

"Я бы не сказал, что тут дело в страхе, — комментирует Андрей Мартынюк. — Скорее всего, люди, прекрасно знающие суть предлагаемого "супербизнеса", просто не хотят читать или выслушивать стандартную лекцию про "прелести" сетевого маркетинга. Поэтому и желают побыстрее сменить тему. А MLM и есть самая натуральная пирамида, только не финансовая, а товарно-денежная. Впрочем, иногда бывают и лохотроны, предлагающие "воздух" или товары ненадлежащего качества".

"Бывает, что замечательный товар лежит на полках магазинов, так как продавец не умеет его правильно презентовать или же он не заинтересован особо в продаже. Часто компания выбрасывает огромные средства на рекламу, но это не приводит к увеличению товарооборота. Товар попадает к потребителю через целую кучу посредников, каждый из которых хочет получить свою маржу. Это принцип линейного маркетинга. Он не выгоден ни производителю, ни конечному покупателю".

"Даже не знаю, как серьезно комментировать такие смешные пассажи. Я не знаю ни одного производителя, который не хотел бы сбыть свой товар, — иначе он его не произведет. А посредников очень много и в MLM (они там называются партнерами). А о том, что обычная система торговли — это фикция, пусть они расскажут фабрикантам и хозяевам магазинов", — улыбается Андрей Мартынюк.

"В линейном бизнесе очень большие расходы на рекламу. Если бы эти деньги вкладывались в сетевой бизнес, уровень успеха был бы гораздо выше. MLM — это компания прямой продажи: потребитель получает товар напрямую от производителя по самой выгодной цене. При этом он получает право перепродавать этот товар. Но также компания платит своим агентам за эффективно проведенную рекламную кампанию, которая завершается покупкой продукции новым потребителем. При этом продукт отпускается по реальной рыночной цене".

"Во-первых, в MLM также есть расходы на рекламу, и немалые: это буклеты, презентации, международные конференции, даже телереклама. Кроме того, каждому участнику, желающему развивать этот бизнес, весьма желательно иметь собственный сайт. И, естественно, за транспортировку с производства на склад (который также стоит денег) и за доставку на порог платит все тот же покупатель. А если кто-то перепродает товар, приобретенный у производителя, то чем он отличается от магазина?

Опять же, смешон пассаж о "реальной рыночной цене", к которой прилипли проценты всех вышестоящих в пирамиде.

И, пожалуй, главное. Очень многие люди не хотят покупать "кота в мешке", а желают спокойно посмотреть, пощупать, понюхать товар и при этом избежать назойливого жужжания консультанта над ухом", — недоумевает Андрей Мартынюк.

Мнения ЗА сетевой маркетинг

Эксперт по государственным финансам Даниил Монин признается, что не силен в подобном маркетинге. "Но определенного рода товары лучше продаются способом личной продажи. Сеть как бы выстраивает элемент доверия, но там действительно не надо особых вложений: ты получаешь с личных продаж процент, а также проценты от торговли тех участников, которых ты привлек как сетевиков. Кстати, американцы таким образом часто продают свои товары. Все сетевики — обычные предприниматели (ФОП), и им сейчас не очень просто, ибо у них постоянные расходы в виде ЕСВ (минималка) + единый налог. И если заниматься этим время от времени, в виде подработки, то такой бизнес не особо выгоден на низком уровне сети", — поясняет Даниил Монин.

Не надо путать аферистов и саму модель сетевого маркетинга, предлагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Нет ничего плохого в сетевом маркетинге, если это реальный товар. В ЕС и США большое количество товаров (в том числе, и известных брендов) продают через сетевой маркетинг. Но если это аферисты, которые прикрываются МЛМ, то это уже преступление.

Сейчас очень активно развиваются социальные сети. Часть торговли, и особенно сетевой маркетинг, уходит в интернет, и действительно это дает хороший эффект продаж. В скором времени традиционная торговля будет отмирать, так что развитие сетевого маркетинга и методов продаж через интернет — это прогрессивно. При условии наличия хорошего товара или качественной услуги", — предсказывает Александр Охрименко.

Мнения ПРОТИВ сетевого маркетинга

Сетевые маркетинговые программы разработаны на основании четких математических и психологических поведенческих моделей, объясняет экономист Алексей Кущ. "С одной стороны, есть четкий расчет, на каком этапе можно "входить" в пирамиду, а на каком — нет. С другой стороны, между появлениями пирамид существует определенный временной лаг, как правило, два-три года, ведь у потребителей очень короткая память.

И надо учитывать поведенческие модели: пирамиды появляются на этапе максимального развития той или иной экономической системы или перед кризисом. То есть тогда, когда, с одной стороны, доходы населения максимальны в данной экономической парадигме и их очень трудно увеличить, а с другой — давит ценовая динамика. Но при этом есть средства для игры в "рулетку", мотивация здесь — изменить достигнутый финансовый ценз, но без системных изменений и за короткий срок. Все это "лечится" затем кризисом.

В это трудно поверить, но нынешнее состояние нашей экономики — своеобразный пик ее эффективности и производительности, дальше расти по доходам будет крайне сложно. В то же время, система цен и тарифов социально токсична. Люди ищут окно возможностей и путают его с аварийным выходом. По всем признакам — "зима близко", — предрекает Алексей Кущ.

Сетевой маркетинг или любые формы торговых или финансовых пирамид — это явление цикличное и будет возникать снова и снова, охватывая новые повзрослевшие поколения или тех, кого не зацепили волны предыдущих "успехов и разочарований", — констатирует экономист Александр Гаврутенко. "Основной девиз таких структур: малообразованных и наивных мечтателей хватает везде и всегда, к ним только нужно найти подход. Меняются товары, меняются технологии продвижения.

Единственное, что не меняется, — мошенническая природа этих процессов. Повышение финансовой и экономической грамотности населения — это, наверное, основной действенный способ уменьшить в будущем масштабы такого вида деятельности", — предлагает Александр Гаврутенко.

Экономист Олег Пендзин причину нынешней активности сетевиков видит в том, что то поколение, которое имело опыт общения с недобросовестными продавцами, уже повзрослело. В активную взрослую жизнь пришли новые доверчивые "уши", на которые можно попробовать навесить "лапши". А раз они есть, то обязательно появятся и те, которые попробует их облапошить.

Это очередной развод населения в процессе обнищания. И, конечно, никакие супермаркеты не отомрут из-за сетевого маркетинга, а эта волна будет недолгой, прогнозирует экономист Александр Дудчак.

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