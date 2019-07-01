Эксперт: Украина сознательно саботирует заключение газового контакта с Россией

Нынешнее руководство "Нафтогаза" и Минэнерго Украины саботирует подписание договора с Россией о поставках газа, считает эксперт Игорь Юшков.



Глава «Газпрома» о транзите газа через Украину с 1 января: «Будет весело» / Новости от 28.06.2019 16:24

Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил в пятницу, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях Украина уже не успела, "этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед".

"Газпром", по его словам, готов продлить действующий контракт с Украиной. Но этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", — добавил он. Если же решений по поставкам газа на Украину и транзиту российского газа в Европу не будет найдено до истечения действующего контракта, то, по словам главы "Газпрома", "в новогодние праздники будет весело".

"Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Будет ли возможен вопрос реверса или он значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет?", — пояснил Алексей Миллер.

Ранее начальник департамента газового холдинга ПАО "Газпром" Сергей Кузнец заметил, что заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в этой стране необходимых структур. "У Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", — заявил Кузнец на пресс-конференции.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, "можно взять и подписать контракт с любыми условиями, которые для обеих сторон будут приемлемыми". В 2000-х годах контракты и на поставку, и на транзит газа мы подписывали "чуть ли не в новогоднюю ночь, и никаких особых проблем не было", напомнил эксперт.

Игорю Юшкову также "не очень понятно", почему "Газпром" говорит о продлении старого контракта, "когда он в Стокгольмский арбитраж подал иск о его расторжении". "Это совсем не перспективно для "Газпрома", поскольку гарантирует повторение Украиной исков в Стокгольмский арбитраж, который принимает политизированные решения. Наоборот, в новом контракте надо обязательно обговорить, что разбираться вы будете хотя бы не в Стокгольмском арбитраже, если что", — отметил эксперт.

Игорь Юшков предположил, что Миллер ответил таким образом на предложение украинцев проводить своповые операции: мы будем передавать свой газ европейцам, а вы будете свой передавать — нам. Миллер отрицает всякую возможность такого обмена, "так как у Газпрома есть контракты с европейцами на 10-15 лет".

По мнению эксперта, основной посыл Миллера в том, что "Газпром" сейчас не может ни с кем разговаривать на Украине по поводу нового контракта, потому что все занимают "совершенно неадекватную позицию". "Руководство и Минэнерго, и "Нафтогаза" — это команда Порошенко. Им сейчас выгодно вообще сорвать любые соглашения. Если не будет транзита, не будет реверсной схемы, будет холодно, то вину за это они зимой спишут на Зеленскиого. Они все ориентированы на американскую политическую элиту и, если возникнет дефицит, цены вырастут на европейском рынке, тогда американцам будет выгодно поставлять сюда свой СПГ. Плюс Россию можно обвинять, что она ненадежный поставщик и так далее", — отметил Игорь Юшков.

По его словам, не зря "Коболев и команда "Нафтогаза" буквально каждый день пишут в Facebook посты о том, что ой, точно не будет контракта" и что Россия в этом виновата.

"Спрашивается, что это мы не подпишем, когда еще больше полугода переговариваться можно? Не случайно Миллер уточняет, что разговаривать с Украиной можно будет только после парламентских выборов, когда появятся и в Минэнерго, и в "Нафтогазе" адекватные люди, которые будут настроены на то, чтобы договариваться", — резюмировал Игорь Юшков.

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