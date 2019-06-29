Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян

В Минэкономразвития рассматривают возможность ввести контроль за расходами россиян. Об этом на конференции "Налоги 2019" заявила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина.

По словам Паниной, "это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода - это контроль соотношения доходов и расходов". При этом Папина использовала данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота в России.

Она также напомнила, что эксперты МВФ называют более крупные показатели - то есть 33,4 процента российской экономики "в тени".

"Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", - резюмировала представитель Минэкономразвития, но отказалась разглашать детали, так как на сегодняшний день "идея сырая".

В телеграм-канале "Кремлевский Мамковед" по этому поводу пояснили, что в ведомстве Орешкина рассматривают возможность введения системы контроля за расходами граждан.

Размер теневой экономики в России беспрецедентно высок и в ней занято по разным оценкам 20-25 млн граждан, оттого госорганы с завидной периодичностью возвращаются к идее о контроле за расходами россиянам. Сейчас мы наблюдаем очередной рецидив чиновничьей активности: всерьез обсуждается возможность обложить работающих в тени НДФЛ в 13%.

Само правительство признает, что на текущий момент это почти невозможно, прежде всего из-за индукционного социального взрыва и отсутствия доверия между народом и властью.

Диссонанс вызывает тот факт, что уровень доходов простых граждан в серой зоне несопоставим с доходами слуг народа: ни один день не обходится без свежей информации о дорогих виллах, элитных квартирах и других активах чиновников и силовиков, а суммы изъятой при арестах наличности - миллиарды.

В свою очередь, авторы телеграм-канала "Диванный аналитик" процитировали слова Паниной о том, что "это необходимо для борьбы с теневой экономикой...Первый шаг в выявлении теневого дохода - это контроль соотношения доходов и расходов". Панина уточнила, что ведомство уже готовит предложения на этот счет...

"Все расходы россиян по картам - от покупки продуктов, бензина, бытовой техники, авиа- и ЖД-билетов, путевок до сигарет, алкоголя и всевозможных мелочей - должны будут учитываться и будут сразу попадать в единую систему анализа. По ним будет видно, сколько человек потратил, перевел, получил, купил в месяц "на круг". Дальше они будут сопоставляться с официальными доходами и в случае, если разница будет значительная - направляться в ФНС", - резюмировали в сети.

Фактически, тут есть повод для сарказма. Тот же канал "Беспощадный пиарщик" по этому поводу высказался так: "Чистейший восторг. Заместитель директора какого-то там департамента в Министерстве экономического развития (то есть, примерно никто) поставила на уши всю пресс-службу Правительства, и, мы догадываемся, даже Администрацию Президента.

Бэлла Панина девушку зовут...Говорит, мол, пора браться за теневые доходы граждан уже. Тема, говорит, сложная, но денег в стране нет, и таки пора. И как красиво она это сказала, читайте сами.

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода - это контроль соотношения доходов и расходов", - сказала она на конференции "Налоги-2019".

"...Конечно, спасибо за честность Бэлле...что выдала главнейший и самый социально опасный секрет правительства вот так между делом... Социальная стабильность в нашей стране держится на этой самой, так скажем, теневой составляющей экономики. Что никто не лезет к гражданам на предмет, а как они живут и выживают при таких среднестатистических доходах по стране, которые как бы шиковать не позволяют, скажем аккуратно.

Не будет работать этот понятийный закон, согласно которому не отбирают последнее, не будет и Россиюшки. Ничего не будет. А инициативу эту нехорошую, вредную, отложить до лучших времён, про которые, девочки, мы уверенно знаем лишь то, что они никогда не наступят".

Тем не менее, председатель совета директоров ЗАО "Правда.Ру" Вадим Горшенин в своем телеграм-канале отметил, что "предложение Минэкономразвития по проверке доходов/расходов граждан очень даже неплохое.

Тест можно было бы начать уже осенью, поэтапно. Первым этапом провести соответствующий анализ членов правительства, депутатов, чиновников администрации президента.

Вторым этапом должны пойти губернаторы и муниципалитеты. Третьим - суды, прокуратуру и правоохранительные органы.

Цель - выяснить, каким образом люди, сидящие на бюджетном финансировании, делают крупные покупки в области недвижимости, драгкамней и металлов, и т.д.

Передать эти проверки в экономический блок Федеральной службы безопасности. После того, как она оттестирует схемы, посмотреть, сколько налогооблагаемой базы выйдет из тени. А потом уж решать вопрос по гражданам с принятием соответствующих поправок в Гражданский кодекс".