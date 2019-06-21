Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
ЦБ Монополии Парламент Лоббисты Мировая кооперация Законодательство Регионы Бизнес Регуляторы Отчетность
Автор Редакция рубрики "Экономика"

"ИКС Холдинг" стал партнером крупнейших международных ИТ-лидеров

Экономика » Правила игры » Бизнес print

Входящая в "ИКС Холдинг" компания YADRO в ходе Петербургского международного экономического форума заключила несколько важнейших и перспективных договоров с крупнейшими российскими и международными компаниями. МегаФон, YADRO и Dell Technologies подписали документ о технологическом партнерстве. Теперь они будут создавать инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФон.


"ИКС Холдинг" стал партнером крупнейших международных ИТ-лидеров

Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО "МегаФон": Комплексное продуктовое предложение, отвечающее потребностям клиентам, является нашим стратегическим приоритетом. И мы очень рады участию в этой сделке.

Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии: Мы постараемся наполнить этот меморандум, это соглашение такими деталями, которые бы дали мощный ход технологическому развитию компаний, в том числе и нашей.

Антон Черепенников, глава "ИКС Холдинга", председатель совета директоров YADRO: Здесь же новые модели, новый подход, когда мы используем МегаФон еще и как дистрибуцию IT-сектора. И мы искренне верим в это новое направление. Вместе с Dell, и МегаФон, я думаю, мы сможем сделать новое уникальное предложение для рынка как в мире телекома, так и в направлении IT.

Второе соглашение подписано между компаниями YADRO, МегаФон и корпорацией Intel. Это меморандум о намерениях по созданию крупнейшей цифровой экосистемы в России. На основе технологий Intel компании будут разрабатывать и производить самые современные инфраструктурные решения для 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств.

Меморандум направлен на расширение технологического партнерства между корпорациями.

Также YADRO и корпорация IBM подписали меморандум о значительном расширении технического сотрудничества. По словам участников проекта, YADRO сохранит фокус на российском рынке, но получит дополнительные возможности для вывода комплексных решений на рынки мировые.

Кирилл Корнильев, вице-президент по инфраструктурным решениям IBM в Центральной и Восточной Европе: Уже больше четырех лет мы сотрудничаем с компанией YADRO. Я бы хотел отметить, что это сотрудничество крайне продуктивное и успешное. Фактически, со стартапа компания превратилась в большую организованную инжиниринговую компанию, занимающую существенное место в доле рынка обороны в России. Но мы сейчас будем расширять и географию, мы будем расширять и партнерство в области сборки и производства, мы будем расширять и другие аспекты.

Артем Икоев, директор по технологиям компании YADRO: Но это не проектная на самом деле история, это не проектный подход. У нас есть долгосрочное успешное взаимодействие с нашими партнерами: с компанией Dell, с компанией Intel и тем более с компанией IBM, с которой мы уже почти 5 лет вместе очень хорошо взаимодействуем. Это лишь расширение тех имеющихся рамок нашего сотрудничества, которое должно нас привести к чему-то большему. Как я говорил в своем последнем выступлении во время подписания с IBM, это некий этап — это как в спорте: вы переходите все время в новую лигу в новом качестве, вы зреете, вы становитесь лучше, сильнее, быстрее. Российский рынок, в котором мы работаем, его емкость оценивается порядка 1,5 миллиардов долларов ежегодно. В прошлом году в соответствии с аналитическим исследованием международной компанией IDC, которая оценивает российский рынок, в том числе на рынке систем хранения данных, мы стали №1 в емкостном выражении, в денежном выражении мы №4, на рынке вычислительной техники серверов мы в нашем сегменте с долей 30% также на лидерских позициях. Совместно с МегаФон мы ожидаем выручку, которая называлась, 10-15 миллиардов рублей ежегодно, существенная доля рынка опять же примерно 10-15%. И продолжение укрепление наших лидерских позиций, которые позволят стать еще больше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы yadro пмэф пмэф 2019 соглашения икс холдинг it-технологии
Обсудить
Актуальная аналитика
PROтуризм
Российские круизы: ликбез от эксперта
Здоровье и профилактика
Острое повреждение почек - диагностика и методы лечения
Армия России
Ту22М3М снова стал кошмаром Пентагона
Новости Все >
"Спартак" объявил о переходе нападающего "Ромы" Понсе
Прокуратура проверяет Амурского депутата, который заработал 3 копейки за 2018 год
Эксперты: протесты в Грузии были запланированы сторонниками Саакашвили
Социологи: привыкшие к цензуре в Сети китайцы теряют интерес к запрещенной информации
Известная уральская активистка заявила об участии в выборах челябинского губернатора
Промоутеры назвали дату следующего боя Поветкина
Лукашенко назвал Кадырова "братом" и вручил орден
В МИД РФ не отрицают возможность войны между США и Ираном
Загитова поделилась впечатлениями от прямой линии с Путиным
В "ЕР" увидели в предложении МВД о лишении прав до суда коррупционные риски
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Зюганов: Грудинина можно и нужно назначить премьер-министром
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Хочется, но колется: почему Сталину не дадут "ожить"
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта маршала Жукова
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей к выборам
Эксперт: русины разочаровались в Украине
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
Администрация президента начала составлять поручения по итогам прямой линии с Путиным
Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе
В Калифорнии кризис бездомности
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
В Калифорнии кризис бездомности
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ