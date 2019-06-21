"ИКС Холдинг" стал партнером крупнейших международных ИТ-лидеров

Входящая в "ИКС Холдинг" компания YADRO в ходе Петербургского международного экономического форума заключила несколько важнейших и перспективных договоров с крупнейшими российскими и международными компаниями. МегаФон, YADRO и Dell Technologies подписали документ о технологическом партнерстве. Теперь они будут создавать инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФон.



"ИКС Холдинг" стал партнером крупнейших международных ИТ-лидеров

Геворк Вермишян, генеральный директор ПАО "МегаФон": Комплексное продуктовое предложение, отвечающее потребностям клиентам, является нашим стратегическим приоритетом. И мы очень рады участию в этой сделке.

Борис Щербаков, вице-президент и генеральный директор Dell Technologies в России, Казахстане и Центральной Азии: Мы постараемся наполнить этот меморандум, это соглашение такими деталями, которые бы дали мощный ход технологическому развитию компаний, в том числе и нашей.

Антон Черепенников, глава "ИКС Холдинга", председатель совета директоров YADRO: Здесь же новые модели, новый подход, когда мы используем МегаФон еще и как дистрибуцию IT-сектора. И мы искренне верим в это новое направление. Вместе с Dell, и МегаФон, я думаю, мы сможем сделать новое уникальное предложение для рынка как в мире телекома, так и в направлении IT.

Второе соглашение подписано между компаниями YADRO, МегаФон и корпорацией Intel. Это меморандум о намерениях по созданию крупнейшей цифровой экосистемы в России. На основе технологий Intel компании будут разрабатывать и производить самые современные инфраструктурные решения для 5G, интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств.

Меморандум направлен на расширение технологического партнерства между корпорациями.

Также YADRO и корпорация IBM подписали меморандум о значительном расширении технического сотрудничества. По словам участников проекта, YADRO сохранит фокус на российском рынке, но получит дополнительные возможности для вывода комплексных решений на рынки мировые.

Кирилл Корнильев, вице-президент по инфраструктурным решениям IBM в Центральной и Восточной Европе: Уже больше четырех лет мы сотрудничаем с компанией YADRO. Я бы хотел отметить, что это сотрудничество крайне продуктивное и успешное. Фактически, со стартапа компания превратилась в большую организованную инжиниринговую компанию, занимающую существенное место в доле рынка обороны в России. Но мы сейчас будем расширять и географию, мы будем расширять и партнерство в области сборки и производства, мы будем расширять и другие аспекты.

Артем Икоев, директор по технологиям компании YADRO: Но это не проектная на самом деле история, это не проектный подход. У нас есть долгосрочное успешное взаимодействие с нашими партнерами: с компанией Dell, с компанией Intel и тем более с компанией IBM, с которой мы уже почти 5 лет вместе очень хорошо взаимодействуем. Это лишь расширение тех имеющихся рамок нашего сотрудничества, которое должно нас привести к чему-то большему. Как я говорил в своем последнем выступлении во время подписания с IBM, это некий этап — это как в спорте: вы переходите все время в новую лигу в новом качестве, вы зреете, вы становитесь лучше, сильнее, быстрее. Российский рынок, в котором мы работаем, его емкость оценивается порядка 1,5 миллиардов долларов ежегодно. В прошлом году в соответствии с аналитическим исследованием международной компанией IDC, которая оценивает российский рынок, в том числе на рынке систем хранения данных, мы стали №1 в емкостном выражении, в денежном выражении мы №4, на рынке вычислительной техники серверов мы в нашем сегменте с долей 30% также на лидерских позициях. Совместно с МегаФон мы ожидаем выручку, которая называлась, 10-15 миллиардов рублей ежегодно, существенная доля рынка опять же примерно 10-15%. И продолжение укрепление наших лидерских позиций, которые позволят стать еще больше.