Угольные споры. Как регулировать – по знакомству или по справедливости?

Который год подряд Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является лакмусовой бумажкой для проверки курсирующих слухов. На этот раз аналитики гадали о судьбе крупнейшего производителя металлургических углей "Сибантрацита".

В эту группу входят АО "Сибирский антрацит" и ООО "Разрез Восточный" в Новосибирской области, ООО "Разрез Кийзасский" в Кемеровской области. Объем производства группы в 2018 году составил 24,1 млн тонн, к 2022 году планируется выдать на-гора 58 млн тонн угля. При этом 98% антрацита и 70% металлургических углей, добываемых группой, "Сибантрацит" успешно сбывает за рубеж.

Летом прошлого года Дмитрию Босову, возглавляющему группу "Сибантрацит", поступило предложение. Сигнал исходил от владельца ОАО "Независимая нефтегазовая компания", бывшего первого вице-президента, заместителя председателя правления, члена совета директоров ОАО НК "Роснефть" Эдуарда Худайнатова. Впрочем, даже полный перечень всех регалий вряд ли даст представление об этом предпринимателе, по слухам, приближенном к властям. От бизнес-предложений этого человека просто не принято отказываться. Именно его СМИ называют "правой рукой" главы "Роснефти" Игоря Сечина.

На площадке ПМЭФ-2019 "Нефтегазхолдинг" Эдуард Худайнатов подписал соглашение с ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7", или CC-7, о совместном освоении Пайяхского месторождения на правом берегу Енисея. Неслучайно на левом берегу Енисея далеко не чужая Худайнатову "Роснефть" недавно приступила к освоению Западно-Иркинского участка.

Несмотря на отсутствие у CC-7 из китайской провинции Сычуань опыта возведения за Полярным кругом крупных объектов освоение "Пайяхи" предусматривает не заурядное бурение скважин, а строительство в зоне вечной мерзлоты морского нефтеналивного терминала, прокладки 400 километров нефтепровода и тысячи километров автодорог, возведение целых кластеров жилых комплексов, электростанции и прочего.

Но правительство, похоже, не готово инвестировать в этот проект два триллиона до 2030 года. Ведь на все национальные проекты, предложенные президентом, государство ищет пять триллионов, а Худайнатову с Сечиным только на освоение одной Пайахи нужно два. Видимо, государство уже устало от того, что у него бесконечно просят деньги глубоко закредитованные компании. Напомним, "Роснефть" каждый год показывает убыток. В 2018 году он составил 2,4 миллиарда.

Кроме того, некоторые эксперты, с учетом событий на мировом нефтяном рынке, полагают, что проект "Нефтегазхолдинга" окажется провальным и не сможет окупиться.

Выпускник факультета радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ имени Н. Э. Баумана Дмитрий Босов, компания которого "Сибантрацит" уже разрабатывает большую часть западного участка Колыванского месторождения, столкнулся в Новосибирской области с интересами компании "Коулстар" Эдуарда Худайнатова. Именно поэтому, вероятно, бизнес Босова попал в зону интересов. Глава "Сибантрацита" ответил на предложение о покупке компании отказом.

В пресс-релизе компании Босова сообщается: "Группа "Сибантрацит" продолжает реализовывать свою социально-ответственную стратегию — мирное сосуществование с другими участниками рынка, взаимодействие с властью и профсоюзами, постоянное технологическое совершенствование и оправданную экспансию".

Дмитрий Босов в письме президенту России (март 2019 года) выразил готовность "Сибантрацита" построить "Северомуйской тоннель — 2" на БАМе за пять лет без привлечения бюджетных средств в обмен на право первоочередного провоза на четверть века 50 млн тонн грузов в год по БАМу и Транссибу. Если строительство первого Северомуйского тоннеля заняло больше 20 лет, то на строительство второй ветки тоннеля, по словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, уйдет десять лет. При этом без привлечения бюджетных средств.

В большом интервью Первому каналу владелец "Сибантрацита" рассказал и о своем новом проекте, и о том, что не собирается продавать свою компанию, и о том, что покупка его предприятия компанией Худайнатова, к счастью, пока не обрела поддержки наверху.