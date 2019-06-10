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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Кому и для чего нужен ЕАЭС? Мнение эксперта

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация print

Евразийской экономической интеграции исполнилось пять лет. Расхваливаемая чиновниками, она далека от успеха, поскольку не выполняет своего главного предназначения — создание единого экономического и политического пространства, сказал "Правде.Ру" директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.


ЕАЭС не нужен элитам, он нужен населению

— Владимир Анатольевич, Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполнилось пять лет. Каковы итоги деятельности ЕАЭС?

— Действительно, 29 мая исполнилось уже пять лет со времени, когда был подписан договор о создании ЕАЭС. Собственно говоря, саммит, который в Нур-Султане проходил, и подводил итоги. Но, учитывая, что итоги подводили заинтересованные чиновники и политики, там не звучали какие-то негативные моменты.

В основном, акценты были на достижения и успехи. В эти дни было очень много публикаций на тему евразийского юбилея. Ну и, конечно же, там превалировала точка зрения, что союз состоялся, имеет перспективы, так держать и т. д. и т. п. Есть, конечно, шероховатости, отдельные недостатки, но в целом как бы все хорошо. Проект ну как бы успешен и будет развиваться и дальше.

С моей точки зрения, такой упрощенный подход не способствует развитию ЕАЭС. Конечно, достижения есть, но в то же время нет обобщенного, глубокого взгляда на проблемы интеграции. Даже сам термин используется и расшифровывается, с моей точки зрения, неверно. Потому что, если мы говорим чисто об экономике, есть понятие кооперация, объединение экономик, предприятий, отраслей и т. д.

Вот здесь — чисто экономический аспект и никакой политики. А слово "интеграция" — более широкое и предполагает как экономическую, так и политическую интеграцию. Тем более, когда мы говорим о региональной интеграции и интеграции стран в какой-то союз, там не может быть без политики. И только в таком контексте нужно рассматривать подлинные итоги, подлинные перспективы ЕАЭС.

Понятно, что лидеры ряда стран — членов ЕАЭС открещиваются от политики, все время подчеркивают, что союз не носит политического характера, а создан с исключительно экономическими целями. Но они, конечно же, лукавят, потому что политические цели тут совершенно очевидны. Хотя политические цели у России и у стран ЕАЭС несколько разные.

— Как выяснилось со временем…

— Да, потому что, с одной стороны, правящие режимы всех постсоветских стран — одинаковые, они выросли из одной постсоветской административной формулы. А с другой стороны, они все сформировались в новой реальности, такой прозападной со своими местными национальными особенностями, поэтому все они так или иначе проводят многовекторную политику.

Но, с другой стороны, есть разница между Россией и ее геополитическим положением и теми странами, которые ее окружают. Поскольку Россия объективно заинтересована в том, чтобы ее окружали исключительно дружественные режимы, в то время как у других стран такая задача особо остро не стоит, потому что они не находятся в ситуации гибридной войны с мировым противником и соседние страны по отношению к ним для этого не используются.

И для них, конечно, многовекторная политика заключается в том, что нужно использовать по-максимуму те возможности, которые они имеют со всех сторон. Если Россия, например, стремится к более тесному взаимодействию с ними, то нужно от России брать по-максимуму, поскольку, как они считают, Россия политически в этом заинтересована.

И поэтому, прекрасно понимая, что Россия готова вкладывать, поддерживать, давать кредиты и по-другому помогать этим странам, при этом требуя всего-навсего некое формальное проявление лояльности, то этим положением практически все наши евразийские партнеры пользуются. Но порой не хотят поддержать нас даже формально.

Они с готовностью принимают любую поддержку, любую полезную для них инициативу со стороны России, если она исходит в экономике, но тем не менее в политике они говорят: мы — независимая страна. И они подчас не только не стремятся проявлять лояльность по отношению к России, а, наоборот, частенько какую-то фронду выстраивают.

— Самое яркое, что никто не поддержал Россию в стремлении защитить русскоязычное население в Крыму и Донбассе. Такая позиция, на ваш взгляд, сильно волнует наше руководство, оно старается это изменить или довольствуется такой минимальной лояльностью?

— Да, тут тоже можно много примеров приводить. Конечно, российское руководство это волнует, но оно вынуждено закрывать на это глаза. Так что — и одно, и другое. Лидер России, кем бы он ни был: Путин или любой другой, — объективно находится в несколько иной ситуации, поэтому вынужден этому соответствовать.

Вот Путин, например, — личностно рыночник, но с точки зрения своего места в политике он — государственник. И в этом смысле он более ответственен, чем любой лидер любой страны-партнера. Поэтому он вынужден думать как раз об интеграционных интересах. Путин как рыночник стремился все время к тому, чтобы Россия интегрировалась в мировую экономику.

Он подталкивал страну к вступлению в ВТО, Россия вступила в ВТО. Но ВТО сегодня не на стороне российских экономических интересов. Наоборот. Мы же понимаем прекрасно, что современный капитализм — протекционистский. Это капитализм особого типа, когда все капиталистические страны без исключения давно забыли про планетарные интересы и международное право. Каждый стремится натянуть одеяло на себя. И они соблюдают правила ВТО только тогда, когда им это выгодно.

Евразийская интеграция, ЕАЭС, — это ответ России на вот этот протекционистский капитализм. Понятно, что в России тоже капитализм строится. Но мы — страна-периферия по отношению к мировой экономике, поэтому нам тоже нужно защищать свои интересы. Для этого и возник, в частности, ЕАЭС, где Путин выступает не только как рыночник, но и как государственник, который защищает страну и пространство русского мира от протекционизма других стран.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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