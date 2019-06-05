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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт

Экономика » Финансы » Инвестиции print

Визит китайского президента Си Цзиньпиня рисуется в росийских СМИ как крайне перспективный для привлечения китайских инвестиций в экономику России. Однако правда в том, что Пекин присоединился к санкциям введенным против России США. Делать ставку только на китайцев неверно, считает эксперт Тимур Нигматуллин.


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Согласно данным ЦБ России, по итогам 2018 года общий объем прямых инвестиций из Китая в РФ рухнул на 24 процента — с 3,592 до 2,623 миллиарда долларов. За год китайские инвесторы вывели из реального сектора российской экономики 969 миллионов долларов. Восемьдесят процентов этой суммы (774 миллиона долларов) пришлось на сворачивание бизнеса совместных предприятий: участие китайских инвесторов в капитале российских компаний за год сократилось на 40 процентов (с 1,932 до 1,158 миллиарда долларов). Остальные 195 миллионов долларов были выведены из долговых инструментов.

Начало активного вывода китайских капиталов совпадает с объявлением санкций "Русалу". "Нельзя сказать, что Китай много инвестирует в российскую экономику", — признался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT 3 июня. "В наших двусторонних отношениях (с Китаем. — Ред.) ощущается влияние американских санкций", — сказал тогда Песков.

Вспомним, как Пекин переложил на "Газпром" финансирование строительства газопровода "Сила Сибири", отказался участвовать в проекте высокоскоростной железной дороги "Евразия" (Пекин — Москва — Берлин). Провалилась и попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет. А железнодорожный мост между Россией и Китаем на реке Амур был построен только благодаря дополнительным российским инвестициям из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По сути, Китай выполняет санкции, введенные против России Вашингтоном, так как выходит из проектов, которые сулят китайским компаниям удар вторичными санкциями по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). И даже больше — не желает ломать существующий мировой финансовый порядок, хотя много об этом говорит. Так, Пекин недавно отказался подписать рамочное межправительственное соглашение с Россией об отказе от расчетов в долларах.

На нынешний визит Си Циньпина и закрытие сделки по AliExpress Russia 5 июня возлагаются большие надежды в плане возвращения китайского бизнеса в Россию. Напомним, что в проекте по созданию совместной торговой интернет-площадки участвуют РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. Однако она не станет драйвером российско-китайского стратегического партнерства, потому что есть проблемы и в России, и в Китае.

Как сказал "Правде.Ру" портфельный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, "проблема в том, что в России недостаточно хороший инвестиционный климат". В рейтинге Doing Business место России пусть постепенно растет, но все еще далеко от первых позиций. Среди проблем указывается бюрократизированность процессов. Также есть риски, связанные с защитой прав собственности и судебной системой, отметил эксперт для "Правды.Ру".

По его словам, в Китае есть свои риски, связанные с большим участием государства в бизнесе компании. То есть "на какие-то проекты влияют не желания инвесторов получить отдачу на капитал, а политические решения".

По мнению эксперта, давшего интервью "Правде.Ру", "нельзя закладываться только на китайские или только на западные инвестиции, в мире есть определенное количество компаний или инвесторов, которые готовы инвестировать". "Есть капитал, и если опираться на часть этих инвесторов, в любом случае их будет меньше, чем все их количество. Надо восстанавливать отношения с Западом, нельзя упускать преимущества глобализации, которая обеспечивает приток большего объема денег", — резюмировал для "Правды.Ру" Тимур Нигматуллин.

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Темы китай россия и китай экономика россии тимур нигматуллин экспертное мнение антироссийские санкции
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