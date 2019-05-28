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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Как земли и молочные предприятия российских регионов отходят Штефану Дюрру

Экономика » Аграрный сектор print

Компания Штефана Дюрра "ЭкоНива" входит в пятерку лидеров молочного рынка России. Бизнесмен скупает земли и компании в регионах один за другим, легко получая кредиты от банков и одобрение местных властей. Механизм агрессивного развития бизнеса, который применяет Дюрр, вызывает ряд вопросов.

Крупнейший производитель молока в Европе и России — группа компаний "ЭкоНива" — будет строить в Новосибирске крупный молочный завод. Причем малой кровью. Общий бюджет проекта — 20 млрд рублей, из них Россельхозбанк профинансирует объем в 18,9 млрд рублей. А "ЭкоНива" вложит оставшийся 1 млрд с небольшим. При этом Россельхозбанк выдал компании кредит на льготных условиях. Уже в 2020 году завод будет введен в эксплуатацию, а к 2022 году планирует выпускать до 1150 тонн молока в сутки, а также сыр — его предприятие планирует поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии.

Почему вдруг Россельхозбанк проявил такую удивительную лояльность к "ЭкоНиве"? По данным Интерфакса, дочернее предприятие Россельхозбанка — ООО "РСХБ-Финанс" — получило долю в ООО "Сибирская академия молочных наук" (которое входит в холдинг "ЭкоНива"), реализующем проект по строительству завода. Доля "РСХБ-Финанса" составила всего 1 тысячу рублей, или 1% уставного капитала общества. А 99% принадлежат ООО "ЭкоНива — Продукты питания".

Владелец группы компаний "ЭкоНива" Штефан Дюрр 30 лет назад приехал в Россию из Германии — и с тех пор сумел довольно быстрыми темпами фактически "захватить" многие регионы, став монополистом в области молочного производства. Небольшие региональные производители сопротивляться не в силах — местные власти почему-то поддерживают Дюрра, а их производства в итоге вынуждены сдать позиции, а то и вовсе закрываться. Теперь тревогу забили и новосибирские производители. Между тем, активность и агрессивная политика Штефана Дюрра по развитию в России своей молочной империи заставляет задуматься: ведь на столь бурное развитие производства на самых разных российских территориях нужны огромные средства, но откуда они у Дюрра, да и его ли это средства, или Дюрр - бизнесмен дутый?

ГК "ЭкоНива" основана в 2002 году, в ее состав входят два самостоятельных холдинга — ООО "Эконива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и ООО "ЭкониваТехника-Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти). Компания охватила уже такие регионы, как Воронежская, Московская, Курская, Новосибирская, Оренбургская, Тюменская, Рязанская и Калужская области, а теперь еще и Новосибирская, республики Башкортостан и Татарстан.

По данным консалтинговой компании BEFL, на конец 2018 года самым крупным землевладельцем в России является агрохолдинг "Мираторг" Виктора и Александра Линниковых. "Мираторг" контролирует свыше 1 млн га сельскохозугодий. На втором месте - компания Игоря Худокормова "Продимекс", на третьем — "Русагро" сенатора Вадима Мошковича, четвертое место у компании "Агрокомплекс", которую связывают с экс-министром сельского хозяйства РФ и бывшего главы Краснодарского края Александром Ткачевым. Пятое место у Штефана Дюрра — "ЭкоНива" имеет 504 тыс. га угодий.

По странному стечению обстоятельств, именно Штефану Дюрру благоволят представители власти на местах и наверху, и именно "ЭкоНива" каким-то образом умудряется получить огромные кредиты, банки готовы открывать бизнесу Дюрра серьезные кредитные линии, при том что сам бизнесмен вкладывает гораздо меньшую долю в развитие производств, на которые берет кредиты. Как это возможно и почему другие сельхозпредприниматели не могут часто добиться и гораздо меньших кредитов?

Фактически всю свою молочную империю Штефан Дюрр построил за счет кредитных средств и при политической поддержке в том числе Алексея Гордеева. Это напоминает пирамиду дутых бизнесов, когда на полученные чужие деньги мошенники развивали свой бизнес, затем брали новые кредиты, и так по спирали до бесконечности. В ситуации с империей Дюрра это выглядит коррупционными схемами.

Штефана Дюрра ситуация с постоянным кредитованием не смущает. Он открыто заявляет, что его холдинг с кредитной нагрузкой вполне справляется — ведь компания пользуется субсидированными кредитами в 2,5-3% годовых, а вот если бы пришлось брать кредиты на общих основаниях под 10% годовых, то это уже было бы непосильно.

Кстати, по закону иностранцы не имеют права владеть отечественными сельхозугодьями или иметь контрольный пакет акций в компаниях, владеющих землями сельскохозяйственного назначения. Дюрр арендовал российские земли, но с 2003 года начал покупать угодья — это минимизировало риски — и работал по схеме использования "дочек" и "внучек". Владельцами российских управляющих компаний ООО "Эконива — АПК холдинг" и ООО "Эконива — АПК Черноземье" являются немецкие компании, подконтрольные Штефану Дюрру.

Довольно долгие взаимоотношения связывают "молочного короля" с Алексеем Гордеевым, нынешним зампредом правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии - этот пост Гордеев занял в мае 2018 года. Кстати, родился Гордеев в ГДР, может быть, бизнесмена и политика связывает еще детская дружба? Но история об этом умалчивает, зато известна их взаимная поддержка друг друга.

Бизнесмена Штефана Дюрра называют доверенным лицом Алексея Гордеева в российско-германских отношениях. В начале 90-х годов Дюрр при поддержке МИД ФРГ и министерства сельского хозяйства и продовольствия Германии начал осваивать сельское хозяйство России. Штефан Дюрр был советником в Государственной Думе по вопросам законодательства в аграрной сфере. А в 2002 году Штефан Дюрр приобрел свое первое сельскохозяйственное предприятие в России, которое впоследствии превратилось в крупный аграрный холдинг "ЭкоНива", активно поддерживаемый Гордеевым.

В 2014 году Дюрр получил — "за вклад в развитие АПК России" — российское гражданство, причем эту идею предложил президенту страны Алексей Гордеев, и пробил вопрос. В одном из своих интервью СМИ Штефан Дюрр вспоминает, как накануне Нового 2014 года Гордеев позвонил ему и предложил порадоваться: "Президент подписал указ!". Дюрр так расчувствовался, что расплакался.

Случайность или нет, но в 2017 году благотворительном вечере Гордеева в должности воронежского губернатора Дюрр приобрел себе золотую брошь-булавку супруги губернатора Татьяны Гордеевой, заплатив за лот 5,2 миллиона рублей.

А когда экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева премьер-министр Дмитрий Медведев выдвинул на пост вице-премьера, Штефан Дюрр с энтузиазмом комментировал назначение, отметив, что опыт и знания Гордеева дали большой толчок развитию сельскохозяйственной отрасли, и выразил радость, что "у АПК появится куратор в статусе вице-премьера, который знает сельское хозяйство изнутри".

Дюрр заметил тогда, что "будучи губернатором Воронежской области, Гордеев на практике показал, каких успехов можно добиться в АПК. Он всегда поддерживал аграриев морально, административно и субсидиями".

А вот каких успехов удалось добиться Дюрру благодаря в том числе Гордееву в Воронежской области. В 2018 году Дюрр подписал на Петербургском экономическом форуме два соглашения по кредитованию молочных комплексов в Воронежской области. Соглашение со Сбербанком предусматривало финансирование строительства комплексов в Добрино Лискинского района и под Бобром (Бобровский район), а на комплексы в Бутурлиновском ("Шипова дубрава") и Лискинском (Дивногорье) дал кредит на 5 млрд руб все тот же Россельхозбанк.

Еще когда в 2017 году в Лискинском районе Воронежской области губернатор Алексей Гордеев и глава группы "Эконива" Штефан Дюрр запустили очередной молочный комплекс компании стоимостью более 2 млрд рублей, Минсельхоз еще не успел выплатить субсидии на это предприятие (в размере 250 млн рублей), но отсутствие средств Дюрра не пугало — он уже заявлял о планах построить следующий комплекс за 2,4 млрд рублей. А Алексей Гордеев отмечал, что "Штефан выполняет не только экономическую, но и важную политическую функцию", в непростых нынешних условиях он защищает материальные интересы и России, и Германии". Дюрр же пояснял, что даже снижение субсидий его не страшит, прибыль его компания получила, несмотря на крайне низкие мировые цены на молоко. Как это удалось молочному королю?

В Рязанской области Штефан Дюрр тоже освоил земли. Он выкупил бизнес у Никиты Гордеева, сына Алексея Гордеева. Штефан Дюрр утверждал в СМИ, что решил инвестировать в Рязанскую область по приглашению губернатора Николая Любимова. Штефану Дюрру удобнее, конечно же, купить уже действующее предприятие, нежели строить с нуля, поэтому покупка холдинга "ОкаАгро" стала взаимовыгодной для всех сторон. В конце 2017 года активы холдинга "ОкаАгро" Никиты Гордеева были проданы "ЭкоНиве" Штефана Дюрра (кроме одной компании — "Возрождение", ее Гордеев-младший оставил себе для собственного аграрного бизнеса и купил в 2018 году рязанскую фирму "Бельки"). Рынок оценивал сумму покупки в 3-3,5 миллиарда рублей.

Штефан Дюрр решил построить на базе "ОкаАгро" еще 4 молочных комплекса до 3 тысяч голов стада, не раскрывая объем вложений в проект, но в "Союзмолоке" тогда оценивали стоимость строительства подобных комплексов в 9-12 млрд рублей.

Холдинг "ОкаАгро" принадлежал Никите Гордееву до того времени, пока Гордеев-старший оставался воронежским губернатором. Компания "ОкаАгро" обрабатывает 45 тысяч гектаров земли в Рязанской области, она — вторая по величине компанией по производству зерна в области; дойное поголовье холдинга — 4,5 тысяч голов дойного стада симментальской и голштинской пород, общее поголовье превышает 10 тысяч голов. При этом, по данным "Новой газеты", Гордеев-младший в свое время обманным путем получил компанию "ОкаАгро", завладев ее долями, а потом зарегистрировал новое ООО "ОкаАгро", с изменением регистра букв, чтобы не выплачивать партнерам компенсации. Штефана Дюрра не смутил тот факт, что он покупает компанию с сомнительной историей. Или эта сделка была выгодна всем ее участникам.

Кстати, в конце 2017 года "ЭкоНива" приобрела за 1,5 млрд рублей 99,9% акций "Московско-Медынского агропромышленного предприятия", созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Эксперты рынка говорили, что на самом деле это производство стоило гораздо дешевле.

В мае 2019 года агрессивная политика империи Дюрра была продемонстрирована и в Оренбургской области. В Северном районе области работает ООО "Северная Нива", входящая в структуру агрохолдинга "ЭкоНива — АПК". Дюрр, а также исполнительный директор "Северной Нивы" Петр Дубянский просили выделить им в Оренбурской области еще земли — хотят построить новые молочные комплексы, не меньше четырех. Однако с расширением возникли сложности. Главы администраций районов уверяют, что это непросто: местные собственники земли не хотят на неудобных для них условиях уступать на нее права. Возникли проблемы и с предполагаемой проводке коммуникаций в цельных массивах земли, в чем Дюрр имеет необходимость. О проблемах инвесторы пожаловались главе области Денису Паслеру. Паслер, навещая с рабочим визитом северо-западные территории региона, провёл совещание по вопросам развития животноводческой отрасли в Оренбургской области и отреагировал довольно жестко: "Уважаемые главы! 25 комплексов, каждый по 3-4 млрд рублей инвестиций. Кому интересно? Если кому-то не интересно — можете главой уже не работать". И поручил в срочном порядке предоставить ему утверждённый всеми сторонами график, в котором будут названы сроки оформления подходящих участков земли. Дюрр же сразу заявил, что построит в Оренбургской области аж 20-25 комплексов.

"Здесь очень стабильно, хотя на Западе думают, что плохо. Иногда мне кажется, что так даже лучше: если бы все думали, как я, то все бы прибежали в Россию и мы покупали бы землю не по 15 000, а по 500 000 рублей", — замечает Штефан Дюрр в интервью "Форбсу", радуясь, что не все иностранцы поняли выгоду развития сельхозбизнеса в России. Но не упоминает о том, что в России развивать бизнес очень помогает дружба с властью и коррупционные механизмы.

На фото: Штефан Дюрр. Источник фото: ekoniva-apk.ru

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Темы молоко бизнес Штефан Дюрр сельское хозяйство иностранцы в России молочная промышленность
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Аграрный сектор
Как земли и молочные предприятия российских регионов отходят Штефану Дюрру
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