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Хотинская битва за комитет кредиторов

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Как структуры арестованного экс-владельца «Югры» ведут борьбу за контроль над конкурсным управлением банка

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Банк «Югра», принадлежавший семье Хотиных,  с прошлого сентября находится под конкурсным управлением АСВ, однако на форумах и в социальных сетях можно встретить недовольные высказывания так называемых вкладчиков-превышенцев в адрес агентства.

Недовольство людей, пытающихся вернуть свои деньги, можно понять. А вот трудности, с которыми АСВ столкнулось в банке «Югра», заставляют задуматься о совершенстве российского законодательства в банковской сфере.

У банка «Югра» была отозвана лицензия после того, как вскрылась огромная «дыра» в балансе кредитного учреждения. Для того, чтобы выплатить кредиторам положенные суммы, необходимо реализовать активы, принадлежащие банку. АСВ по закону не может реализовать эти активы без решения Комитета кредиторов. Между тем среди превышенцев, которые должны его составить, образовался раскол, умело поддерживаемый в интересах бывших хозяев банка. Играя с помощью нанятых активистов, активно выступающих в соцсетях, на эмоциях вкладчиков и сея через интернет недоверие к ЦБ и АСВ, экс-владельцы банка специально затягивают ситуацию.

В Союзе вкладчиков России, возглавляемом скандально известным «превышенцем» «Югры» Николаем Николаевым, тоже наметился раскол. В социальных сетях и телеграм-каналах не переставая ведутся информационные войны. Как обычно в таких случаях, разобраться, где правда, а где «черный пиар», сложно или попросту невозможно.

Сам Николаев оказался весьма сомнительной фигурой. По сведениям, публиковавшимся в СМИ, он, житель Екатеринбурга, раньше служил оперуполномоченным в структурах МВД, но карьера силовика оказалась недолгой: Николаева уволили из «органов» через полгода после начала работы. Затем он открыл свой небольшой бизнес - копицентр. В банке у Николаева хранилось 4 млн рублей: на 2,5 млн больше суммы, застрахованной государством. Любопытно, что развив бурную деятельность на ниве защиты вкладчиков банка «Югра», этот «активист» уже через несколько месяцев приобрел в столице Урала квартиру за 8 млн. рублей. Откуда же взялись деньги?

Практически сразу после отзыва лицензии Николаев организовал так называемый Союз вкладчиков - хорошо организованную группу лиц, имеющую сообщество в соцсетях. Группа постоянно привлекала внимание к проблеме банка в невыгодном для ЦБ и АСВ свете, атаковала приемные депутатов ГД РФ, проводила пикеты и пресс-конференции и организовывала публикации в СМИ, известные своей предвзятостью и коммерческим подходом, ослабляя позицию регулятора.

В адрес Центрального банка и АСВ  группой Николаева, а также другими активистами из числа вкладчиков, такими, например, как Михаил Долматов, отстаивавшего, по его словам, интересы пострадавших юридических лиц, на системной основе выдвигались обвинения в растрачивании средств из конкурсной массы.

Все эти люди, действовавшие так, что сомневаться в заранее написанном для них сценарии не приходилось, публично ратовали за возврат лицензии банку - якобы для того, чтобы он рассчитался с кредиторами. Однако на самом деле вся деятельность велась таким образом, что всякий раз объективно оказывалась выгодной бывшему основному владельцу «Югры» Алексею Хотину. Всем же понятно, что его структурам нужна не лицензия (так как в банке уже ничего нет и возобновление его работы невозможно), а затягивание процесса банкротства и контроль над ним.

Ангажированность Николаева была подтверждена еще одним их активных вкладчиков Николаем Шевченко, который разместил сообщение о своем бывшем коллеге на своей странице «Вконтакте».  В нем говорилось об активном сотрудничестве Николаева с коммуникационным агентском «Прогресс» , которое занималось пиаром ПАО БАНК «ЮГРА» и остальных хотинских структур. Управляющим партнером этой компании, как известно, является Анатолий Верещагин, который часто выступает в СМИ как представитель Алексея Хотина.

По утверждению Шевченко, «Прогресс» оплачивал все публикации Николаева в СМИ и Телеграм-каналах, раскрутку роликов на Youtube и оказывал поддержку по продвижению его группы «Вконтакте». Николаев, по словам блогера, также из средств «Прогресса» оплачивал работу по сбору подписей от граждан в защиту банка и работу вкладчиков по организации скандалов вокруг «Югры». Эти данные подтверждались записью телефонных разговоров Шевченко с Николаевым. Шевченко также утверждал, что база данных о вкладчиках «Югры» была передана Николаеву представителями структур Хотина для того, чтобы он мог с ними контактировать и собирать от них доверенности для представления интересов на собрании кредиторов.

Эти доверенности, в свою очередь, нужны были Николаеву и другим «активистам» для того, чтобы консолидировать большинство в комитете кредиторов. Благодаря своей деятельности в соцсетях и призывам доверить ему защиту интересов вкладчиков, Николаев сумел собрать доверенности от 1 тыс. кредиторов с суммой долга 4 млрд руб. - на 17% голосов. При  том, что для кворума необходимо собрать 31%.

В этом случае, согласно не так давно вступившему в силу закону, АСВ не сможет голосовать своими долгами, оставаясь при этом кредитором первой очереди. Таким образом агентство, выплатившее вкладчикам 170 млрд рублей, не сможет участвовать в принятии решений на собраниях кредиторов. Правом голоса будут наделены кредиторы-частники, обязательства перед которыми составляют 30 млрд рублей, проживающие в самых разных регионах. Именно поэтому у структур Алексея Хотина такой большой интерес к тому, чтобы взять под контроль Комитет кредиторов.  

Николаев и Долматов открыто говорили о своей цели   - не допустить в комитет кредиторов АСВ и получить над ним контроль. Это позволило бы бывшим владельцам банка обеспечить управляемое ими банкротство со всеми вытекающими последствиями. То есть, определять меры по отношению к бывшим собственникам и руководителям банка, предусмотренные Законодательством, обеспечив бывшим владельцам фактическую безнаказанность. С помощью подконтрольного комитета кредиторов можно затягивать работу конкурсного управляющего - не утверждать сметы расходов, предложения по продаже активов и по судам с заемщиками.

Все это происходило бы в интересах бывших собственников банка, которым объективно выгодно как можно дольше затягивать  время, необходимое для организации банкротства близких им компаний-заемщиков, а также для «переупаковки» своих активов.

Момент истины наступил, когда руководитель группы пострадавших вкладчиков Николай Николаев в конце марта этого года сознался, что получал деньги от хотинских структур, а также заявил об их угрозах в свой адрес. Судя по всему, в какой-то момент  у «агента» возник с нанимателями серьезный конфликт, не исключено, что на финансовой почве. И все тайное стало явным.

После ареста Алексея Хотина в прессе появились публикации о  разного рода хитрых схемах, которые бизнесмен применял в своей деятельности. Например, осуществляя поставки нефтепродуктов за рубеж через подконтрольную компанию «Дулисьма», подозреваемый в многомиллиардных хищениях и мошенничестве бизнесмен накопил огромные долги перед налоговой по выплате НДС и налога на прибыль. Об этом свидетельствуют акты выездных проверок ФНС за несколько лет.

События вокруг разорившегося банка напоминают, скорее, детективный сериал. В настоящее время структуры Алексея Хотина ускоренными темпами занялись банкротством предприятий, которые брали кредиты в «Югре». В федеральном реестре «Электронное правосудие» в конце апреля были обнаружены 95  новых дел о банкротстве предприятий, являющихся заемщиками, поручителями или залогодержателями этого банка. Все дела были открыты за одну (!) ночь - с 29 апреля по 30 апреля - по искам компаний, как не сложно догадаться, связанных с бывшим владельцем «Югры».                                                                        

Схема вывода средств через подконтрольные фирмы с их даьнейшим банкротством - не новинка на наших просторах. Новинкой следует признать препятствия, создаваемые Хотиными для работы АСВ. Умелое использование «лазеек» в законодательстве и работа с частными кредиторами поставили АСВ в сложное положение.

Сегодня агентство вынуждено заниматься не своим прямым делом, а убеждением вкладчиков в своем профессионализме и качестве работы. На сайте banki.ru  АВС открыло форум, на котором все желающие могут задавать свои вопросы. Открытость агентства начинает приносить свои плоды. Есть еще недовольные участники, но многие настроены на диалог с АСВ, задавая конкретные вопросы по интересующим темам. Пользователь под ником «Кредитор Югры» даже по пунктам провел анализ ситуации, сделав заключение, что «частные кредиторы, устраивая хаос, мешают АСВ и отдаляют себя от денег».     

С другой стороны, на том же форуме, а также в группах вкладчиков «Югры» на  фейсбуке и вКонтакте работает целая бригада SMM-спецов, нанятых структурами Алексея Хотина для отстаивания своих интересов. Цель этой информационной войны простая: переманить как можно больше вкладчиков-превышенцев на свою сторону и с их помощью попытаться получить контроль над конкурсным комитетом.

Политика максимальной открытости перед частными кредиторами и публичное обсуждение их проблем - эффективное противоядие в отношении тактики хотинских структур. Не надо забывать и о том, что в Следственном комитете продолжается расследование многочисленных схем Алексея Хотина и на суд общественности могут быть представлены новые факты его бурной деятельности по обману государства и кредиторов банка. Так что те, кто в очередной раз «поведется» на обещания бывшего владельца «Югры» и его сетевых «воинов», очень рискуют быть обманутыми по второму разу.

Андрей Кудряшов

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Темы АСВ Югра банк Хотин банкротство агентство по страхованию вкладов
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