Как регулируют экономику разумно? Опыт Китая

Какой колоссальный переворот произошел в КНР за последние полгода? Почему китайцы резко снизили налоги, а за доходы ниже уровня в 45 тысяч рублей налоги вообще не платят? Просто экономикой надо руководить разумно, а не как вздумается. Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.



Китай: союзник России или ее враг?

Читайте начало интервью:

Китай: "Колонизаторам спасибо! До свидания!"

Вступит ли Россия в китайский лагерь "стран единой судьбы"

Зачем Китаю пустынные острова

Как Китай опоясывает мир

Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" — эксперт

Азия научилась у Запада и превзошла учителей

— Алексей Александрович, в Китае раз в несколько лет проходят одновременно две сессии — парламента и правительства. Эти сессии, которые недавно прошли, изменили что-то принципиально?

— Да. ВСНП, сессия ВСНП и сессия Госсовета КНР, секретарь, которого избрали народные представители, принимающие, в общем, эпохальные решения. В этот раз все решения были экономического характера. Изменили очень серьезно все. Они сделали новый Китай, это просто поразительно. Китай меняется настолько быстро, что нам кажется, это уже совсем другая страна, и мы даже не замечаем этой скорости.

Что произошло в Китае, я прямо по пунктам перечислю. Во-первых, все иностранные компании после этих сессий получили точно такие же права. Все иностранные компании с настоящего момента приравнены к китайским компаниям.

Раньше было разделение на иностранные и китайские компании, китайским можно было заниматься каким угодно бизнесом, для иностранных был негативный лист, негативный список. Там нельзя было, например, производить китайские лекарства с использованием китайской медицины.

Сейчас все по-другому. Есть формы работы, закрепленные только за государством, туда не могут залезть ни китайцы, ни иностранцы. И есть частный бизнес, который сегодня у китайцев и у иностранцев — одинаковый. Это вообще маленькая революция за последние сорок лет.

Второй момент, в Китае, как ни грустно для нас это звучит, резко снижаются налоги. Они начали снижаться еще в 18-м году, когда снизили НДС на два процента. В Китае повышен не облагаемый налогом минимум зарплат. В России такого вообще нет. В Китае есть минимум, ниже которого вы не платите вообще никаких налогов.

Для Китая это пять тысяч юаней, грубо говоря, это 45-47 тысяч рублей на наши деньги. Все, что выше суммы, надо платить, ниже в любом случае не платят. В Китае в два раза уменьшен налог на производство. Было 24 процента, сейчас — 12 процентов. Взяли — и вполовину скостили. И вот таких вот вещей достаточно много.

— Это победа Ли Кэцяна над генеральным секретарем?

— Я думаю, что это, как ни странно, победа китайцев над американцами, как это ни смачно звучит.

— То есть победа внутри страны?

— Да, для развития. Все реформы были готовы давно. Понятно, что нельзя их за полгода разработать, список был готов. Очевидно, что это была политика премьер-министра Ли Кэцяна, который говорил, что надо регулировать экономику за счет чисто экономических средств. Это разумно. Понятно, чтобы стимулировать внутренний рынок, надо опустить налоги. Это всегда так — абсолютно.

А если вы хотите заморозить внутренний рынок, поднимите налоги. Поднимите ставку, поднимите налоги, и он заморозится. Но, видимо, руководству Китая в лице Син Цзиньпина не хотелось этого, потому что Китаю нужно очень много денег для глобальных международных проектов. А тут вдруг США наезжают на Китай.

В Китае, соответственно, торможение внутреннего рынка, потому что нужно было экспортировать, а экспортные товары не могут уйти из Китая, потому что США ввели гигантские антидемпинговые меры. Но после некоторого торможения китайский рынок заработал. И самое главное, что это несмотря на удар со стороны США. Действительно, замедление роста производства в Китае произошло.

— С семи до шести процентов. То еще замедление, в отличие от нас…

— Да, но в любом случае там индекс активности упал. Но ведь главный момент, что китайцы сумели опять разогнать этот рынок. Они молодцы. Я много раз говорил: эффективность Китая не в том, что у них есть план на каждый день или, как многие думают, что китайцы планируют на сто лет вперед.

Глобальный план есть какой-то, но это же явно не про налоги. Китайцы просто очень гибкие, они моментально могут перестраиваться. Они понимают, что если не перестроишься, тебя быстро съедят.

— Даже если рост экономики Китая останется на уровне шести процентов, ведь для китайского объема, это все равно получается колоссально!

— Конечно, им можно было упасть и до четырех процентов, но там все серьезно было. А потом там и другая история была. Накоплена огромная масса товаров, это как раз перегрев в экономике. Эти товары нельзя реализовать, потому что они были накоплены для США.

Представьте, что вывозится в США почти на 400 миллиардов долларов мобильных телефонов, станков, оборудования, оказывается, даже вышки для мобильной связи. И тут американцы говорят: вы можете продолжать ввозить, никаких проблем, но только вы теперь будете платить налогов в несколько раз больше…

Очевидно, что эти товары будут не реализуемы. И Китай — это только в первый год — получает удар на 60 миллиардов долларов. И ведь это реальные производители, у которых склады заполнены. Они же во все это свои деньги вложили…

— А что они сделали — в море сбросили?

— Вот это им и предлагали. Самое главное, я напомню, что есть такая простая вещь, как американское стандартное напряжение электрических вилок, их нельзя просто взять и в Россию перебросить. Надо все равно их переделывать. И вот что с этим делать? Первым делом, это же просто обычные компании, которые говорят: "Власть о нас не заботится. Они там с американцами ругаются, а мы страдаем".

Китайцы не политизированы в этом плане. Но это привело бы к росту недовольства. И вдруг китайское руководство говорит: "Ребята, да, вы страдаете, но мы поможем — смотрите, налоги опускаем, это отпускаем, здесь добавляем, кредиты выдаем просто без проблем…"

— Китай справится с долговым кризисом без боли?

— Да, он справится и без боли, потому что Китай сейчас делает очень просто: пока у Китая его валюта, китайские юани, не является свободно конвертируемой, китайцы сами ее регулируют. Я думаю, что Китай просто будет наращивать денежную массу. При этом раздавать эту денежную массу по банкам, за счет чего долг каждого банка в процентном соотношении будет уменьшаться.

— То есть все-таки можно списать плохие долги плохим компаниям?

— Да. Они спишут, и, в общем-то, безболезненно. Это не проблема для Китая.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Китай: союзник России или ее враг?