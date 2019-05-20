Азия научилась у Запада и превзошла учителей

Какой колоссальный, но пока мало кем замеченный, переворот произошел в мировой экономике в последние годы? Почему Запад нищает, а Восток богатеет? Это взаимосвязанные или отдельные процессы? Действительно ли началась реколонизация Китая и других азиатских стран на Запад?



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На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил руководитель направления востоковедения НИУ Высшей школы экономики Алексей Маслов.

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— Алексей Александрович, в Европе явно выражена тенденция на обнищание населения, это уже начинает проявляться в США. Можно ли это считать оборотной стороной того, что у китайцев благосостояние растет?

— Я думаю, что все здесь сложнее — дело не просто в том, что деньги взяли и утекли из Европы и Америки в Китай. А в том, что вообще не только многие деньги, но и многие производства, а главное — тенденции роста перетекли в Азию в целом. Просто Китай — самая большая и показательная страна. Но ведь довольно активно сейчас начинает расти Индия (на 7,5 процента), Вьетнам, Индонезия…

Конечно, туда утекли основные производства. Ведь идея первоначально была очень простая и очевидная. В Европе, так же как и в США, подорожало производство. Решили: давайте переместим это производство в дешевые страны, в тот же Китай и Юго-Восточную Азию, которые будут нам за меньшие деньги делать то же самое. И действительно, когда такие фирмы, как Apple, IВМ, переместили свои производства, себестоимость их продукции упала.

— В Китае уже давно хорошие автомобили делают, эскалаторы…

— Там все делают. Там делают, например, даже вещи, которые называются machinery. Это, например, станки для производства печенек, крекеров, которые раньше производила Германия, сейчас это хорошо в Китае делается. И, естественно, цена упала. Из-за этого был бум роста продукции в Европе, США.

Собственно, почему США — такая дешевая страна? Она же, действительно, относительно дешевая по товарам и по продуктам питания. Она дорогая по коммунальным услугам. Но, в целом, если брать средний срез, то в американской среднестатистической глубинке корзина продуктов питания стоит дешевле, чем в России. В больших городах — больше, но при больших зарплатах получается, что относительная себестоимость меньше.

Понятно, что есть принцип сообщающихся сосудов. Сначала Европа и США рванули вверх за счет дешевой Азии. Азия адаптировалась, для этого понадобилось 15-20 лет приблизительно. И сегодня Азия научилась технологиям. Ведь это самое главное и трудное. И Азия уже научилась делать деньги на своих товарах.

Раньше все было очень просто: сбрасываем товары американцам или европейским крупным компаниям типа Apple, Bosch, которые уже в свою очередь по своим каналам все это дело разгоняют. Теперь Азия сказала: "Нет, мы сами продаем. Вы нам уже не нужны. Мы знаем ваши технологии, знаем товары и каналы сбыта".

— Huawei может продать свои товары лучше, чем Samsung?

— Они реально продают лучше, чем Samsung. Даже в той же самой Индии, у которой не очень хорошие отношения с Китаем, из пяти самых продающихся телефонов, первые четыре — китайские. Это как раз Huawei и все остальные. А Samsung с Apple идут уже ниже.

Получилась простая вещь: чтобы остановить рост того же самого Huawei, ZTE и других компаний, уже недостаточно обычной торговой конкуренции. Надо просто принимать ответные торговые меры. Что делают США против Huawei? Просто принимают запретительные меры, говорят, что компания что-то где-то нарушает…

— Что-то уже совсем неприличное пошло, так просто не принято.

— Это просто лобовые запреты, так конкурировать не принято. Huawei теперь просто запрещено продавать свои телефоны, основываясь на голословных обвинениях. По крайней мере, никто не продемонстрировал, что есть в них какие-то закладки или еще что-то плохое.

Технически это, конечно, возможно. И западные компании в этом часто обвиняли. Вопрос в том, что если поймали — покажи, не поймали — молчи. Теперь Huawei запрещено располагать производства, продавать свою продукцию, в том числе для создания передающих станций пятого поколения в США, Великобритании, практически по всей Европе, в Новой Зеландии, Австралии.

Потому что получилась поразительная вещь: чтобы остановить рост Китая, конкуренции уже недостаточно. Конкуренцию Запад проигрывает. А, проигрывая, получается, что они теряют основные свои рынки, а в результате — и основные свои рычаги. И вот сейчас мы получаем поразительную ситуацию, которую мало кто замечает.

За счет чего рос Запад? Одним из основных источников роста была колонизация, когда Запад приходил и получал дешевый товар, дешевую рабочую силу. Это был XVII век, XVIII, XIX. И так Великобритания поднималась за счет своих колоний, и откуда, собственно, все колониальные товары появились в Европе.

Сейчас началась противоположная тенденция, она поразительна. Мы видим то, что идет реколонизация, прежде всего со стороны Китая. Но это совершенно нормально. Мы просто привыкли считать, нас приучили, что колонизация — это всегда жутко плохо, потому что это насилие и подавление, это всегда рабы и т. д.

На самом деле ведь это же не только это и не везде так. Колонизация заключается в том, что, конечно, страна теряет свою экономическую, а иногда и политическую самостоятельность. Это так. Но ведь колонизаторы чаще всего приносят что-то. Задача колонизаторов не убить организм, а паразитировать на нем. А для этого экономику, хочешь — не хочешь, надо развивать.

Британцы также принесли в Индию английский язык, на котором сейчас говорит вся Индия. В Китае, например, первые университеты были созданы американцами и европейцами. Кстати говоря, так же и в Японии. Когда пришли европейцы, они открыли первые больницы в Китае, ввели родовспоможение. Все это было сделано первыми колонизаторами, так называемыми. И вот сейчас западные страны получают в ответ китайскую реколонизацию.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Китай: союзник России или ее враг?