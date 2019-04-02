Силуанов опять подставил Путина

Владимир Путин призвал Антона Силуанова "не спешить" с переводом экологических платежей в Налоговый кодекс. Но министр финансов, видимо, прослушал. Не саботажник же он.

И это еще не все. На прошлой неделе Дмитрий Медведев заверил собравшихся на расширенной коллегии Минфина, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки и пообещал, что 6 лет этого не будет. Обнародованые подробности говорят о том, что премьер либо не знает над чем работает Минфин, или верит Силуанову на слово, или сознательно обманывает.

Минфин намечает включение в Налоговый кодекс пяти новых глав - об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. "Гостиничный сбор" появится в разделе кодекса о местных налогах. Законопроект должен быть утвержден Думой и подписан президентом.

Как сказал "Правде.Ру" доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по налоговой системе Алисен Алисенов, "все крупные бизнес структуры России против включения указанных сборов в Налоговый кодекс, так как это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки, но и приведет к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности предпринимателей".

На них, по словам эксперта, в случае неуплаты или просрочки "станут распространяются нормы Уголовного кодекса, начисляться пени, счета предприятий могут блокироваться, что грозит остановкой бизнеса". "А это упущенная выгода в этот сложный период, это прямые потери", — отметил эксперт.

Конечно, "вся эта нагрузка может негативно сказаться на деловой инвестиционной активности", продолжил эксперт. По словам Алисена Алисенова, "у нас последние год-два постоянно идет работа по введению новых платежей и налогов". Правительство уже объявило повышение ставки НДС, НДПИ, налога на дополнительный доход, ввело курортный сбор, налоги на самозанятых. "Совершенно очевидно, что надо дать людям какой-то перерыв", — отметил экономист.

Он обуславливает такую политику тем, что правительству нужны дополнительные ресурсы для выполнения майского указа— финансирования нацпроектов, но считает это неэффетивным методом развития экономики, "так как бизнес переложит эти налоги на население, включая их в тарифы и цены".

"А если мы деньги забираем у населения, то мы подавляем спрос, а сужая платежеспособный спрос, мы сужаем налоговую базу". "Майский указ, это строительство, это финансирование, это государственно-частная поддержка проектов, это экономика предложения, но мы забываем об экономике спроса. А вот увеличение доходов, снижение налогов, предоставление льгот — это уже экономика спроса.

"На долгосрочную перспективу лучше развивать экономику спроса. Мы получим прирост налоговых платежей за счет расширения налоговой базы, которую мы получим вследствие стимулирования деловой активности. К сожалению, этого в России пока не происходит", — резюмировал Алисен Алисенов.

Точно об этом же в письме президенту Владимиру Путину писали "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей. «Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова) с этим не спешить, тем более что это пока не законопроект, а одна из идей Минфина. Ничего здесь пока не сформулировано окончательно», - сказал президент в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как мы видим, идея грозит стать законом.

В феврале глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин заявил, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 30% и составили почти 12 трлн рублей. Отчисления в 2019 году должны быть существенно выше за счет увеличения ставки НДС с 18% до 20%, это позволит привлечь более 600 млрд рублей в год дополнительных доходов.

Фото: archive.government.ru

Читайте по теме: Реформа пенсионных накоплений будет представлена уже весной

Медведев объявил "референдум" на вотум доверия своему кабинету

Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?