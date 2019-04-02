Инновации уперлись в тупик

Известный социолог Александр Шатилов рассказал IZ.RU о том, как поверхностный подход к законотворчеству тормозит инновации в России. Вместо анализа возможностей законодателям проще запретить всё и вся, не вдаваясь в детали.

Россия заняла 46-е место в "Глобальном инновационном индексе", оказавшись по уровню развития инноваций между таких стран как Вьетнам и Чили, отметил эксперт. При составлении индекса учитывалось более 80 критериев, среди которых ключевую роль играет регуляторная среда. Качество регулирования российского инновационного рынка находится примерно на одном уровне с Гватемалой и Сенегалом. Несмотря на понимание на государственном уровне, что ситуацию нужно менять, попытки что-то улучшить не дают ожидаемых результатов. Принимаемые законы не дают свободу для развития, а наоборот, способствуют торможению экономики.

В качестве примера социолог привел недавнюю инициативу Минздрава России приравнять бестабачные электронные вейпы к обычным сигаретам. Очередное доказательство того, что перед выдвижением инициативы никто не разбирался, в чем разница между вышеперечисленными устройствами и нагреваемым и обычным табаком. Даже далекие от этой люди темы знают, что в вейпах нет табака, поэтому приравнивать его к сигаретам — как минимум некорректно.

Александр Шатилов ссылается на законодательство Евросоюза, в котором электронные сигареты с использованием испаряемой жидкости имеют отдельный прописанный статус и не приравниваются к табаку. Рекламу вейпов и сопутствующих товаров можно увидеть в специализированных СМИ, поскольку это не запрещено.

Российские же регуляторы не хотят создавать отдельные нормы и вдаваться в детали — куда проще создать общую категорию "товаров с содержанием никотина". По той же логике приравнять к табаку нужно привычные нам баклажаны, помидоры и картофель, поскольку в них тоже содержится никотин.

В некоторых развитых странах с вейпами не борются, так как видят в них избавление от табачной зависимости. Служба здравоохранения Великобритании считает, что вейпы можно использовать в качестве менее вредной альтернативы обычному табаку. Результаты исследования ученых из Оксфордского университета говорят о том, что массовый переход с табака на вейпинг снизит смертность на 21%. Выводы британских ученых подтверждают их коллеги из Австралии. По их словам, переход на вейпы не только спровоцирует увеличение среднего показателя продолжительности жизни, но и окажет благотворное влияние на экономику, поскольку позволит развивать новый рынок вейпов и сопутствующих для них товаров.

Все это происходит на фоне недавнего заявления Владимира Путина, который потребовал от Федерального Собрания увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет. А тем временем российский Минздрав будто специально уходит от новых возможностей и пытается задушить новую отрасль экономики.

Несмотря на положительные оценки исследователей, вейпы в России пока не слишком популярны, указывает эксперт. Например, в прошлом году суммарные налоговые поступления от продажи вейпов и жидкостей к ним составили 151 миллион рублей. По сравнению с доходом государства от товаров с использованием нагревательного табака — это ничтожная сумма, поскольку государство получило от этого прибыль более 5 миллиардов рублей. В сотни раз эту сумму превышают налоговые отчисления от продажи обычных сигарет — почти 600 миллиардов рублей, указывает эксперт.

Александр Шатилов предполагает, что приравнивание вейпов к обычным сигаретам приведет к тому, что потенциально инновационный сектор экономики уйдет в подполье и прекратит развиваться. Мало того, что это ограничит доступ потребителей к альтернативе без табака, так еще и лишит казну перспективного источника дохода. А бизнес потеряет еще одну возможность развиваться, платить налоги и создавать рабочие места.

Непродуманное регулирование бьет по инвестиционному климату. Инвесторам важна стабильность рынка, которая позволяет рассчитывать риски в долгосрочной перспективе, отмечает эксперт. И это при том, что в высших эшелонах власти уже не первый год призывают к переориентированию экономики с сырьевой на инновационную. Но отдельные чиновники предпочитают идти по простому пути — "держать и не пущать", как бы чего не вышло.

На фото: социолог Александр Шатилов