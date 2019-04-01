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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Регионы протестуют против скандальной инициативы Росрыболовства

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

1 апреля состоялось заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Рассматривали резонансный законопроект о введении аукционов по крабовым квотам.

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По сути, все происходящее — беспрецедентный случай в истории российского законодательства. Эксперты неоднократно называли ситуацию абсурдной. Против введения аукционов более года высказывались известные политологи, экономисты, сенаторы и многие депутаты. Идея передела целой отрасли в интересах одной компании была воспринята рыбопромышленниками в штыки.

Однако лоббисты скандального закона пошли напролом. При этом, как отмечают рыбаки, при проталкивании крабовой инициативы были нарушены все регламенты. Сначала закон имел гриф секретности, затем на ознакомление с документом отраслевикам дали менее двух недель, а после сценарий прохождения закона в Госдуму был и вовсе скомкан.

На 4 апреля запланировано первое чтение закона о рыболовстве, 8-го состоятся парламентские слушания. Возникает вопрос, когда же вторые слушания? Будет ли вообще у депутатов время между первым и вторым слушаниями, чтобы внести поправки? Дадут ли слугам народа хотя бы две недели на принятие решения? Или снова все проведут в спешке?

"Почему такая шумиха? — задался вопросом руководитель профильного комитета Госдумы Николай Николаев. — Потому что все ожидали более живого диалога с правительством до принятия каких-либо решений. Краб — отдельно взятый сегмент рынка, наиболее маржинальный. Многих волнует не только краб, но и вопрос, распространится ли реформа на другие виды водных биоресурсов".

При этом не секрет, что новый закон грозит массовыми сокращениями и безработицей в приморских регионах. При этом эксперты отмечают, что тут кроются большие социальные проблемы…

Представитель Магаданской области отметил, что в связи с принятием законопроекта закроется два завода, грядет сокращение 200 рабочих мест.

Правительство Магаданской области дало отрицательное заключение по закону.

На вопрос журналистов: "Что делать людям?" — глава Росрыболовства ответил уклончиво. В то же время на Камчатке уже начались народные волнения. Власти боятся оттока населения из-за крабовых аукционов. Об этом ранее заявил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростылев. Добыча краба — это основная деятельность там. Власти края уже подсчитывают убытки. Несмотря на агрессивный лоббизм закона противников у скандальной инициативы становится все больше. Против аукционов выступают Камчатка, Сахалин и Северо-Западный регион.

"Все боятся перераспределения квот не только на краба, но и на рыбу", — высказался депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко. Он также подчеркнул, что очень остро стоит вопрос по ранее взятым кредитам. Совершенно очевидно, что новый закон будет способствовать банкротствам в рыбной отрасли. Готово ли государство поддержать предприятия, которые из-за этой скандальной инициативы могут стать банкротами? Представитель Камчатки подчеркнул, что у него есть обращение рыбацких коллективов, в котором люди просят защитить их от законодательного произвола, боятся потерять работу.

"Закон нужно доработать, он принимается не только в тайне, но и в спешке", — заявил Константин Слыщенко.

"Куда мы так торопимся? Почему?" — задал вопрос в продолжение дискуссии Серей Крючек, депутат Госдумы от "Справедливой России".

Тему продолжила сенатор Елена Афанасьева. "Вся страна целый год говорит НЕ НАДО, а мы все равно делаем. Зачем? — задалась вопросом представитель Совета Федерации. — Мы пользуемся все-таки двойными стандартами. Все регионы против. Хочу все-таки сказать, что, действительно, минэкономразвития в своем заключении обработало полторы тысячи предложений. Заключение на 143 листах. Все ассоциации, все регионы — против, лишь одно предприятие никаких замечаний не имеет. Тогда возникает вопрос: если все против, почему мы так противимся, и не можем найти какие-то точки соприкосновения? Вот если мы говорим, что у нас существует инвестиционная квота 20 процентов, мы ее закрепили, то почему здесь мы хотим забрать сразу 50 процентов? Нам пытаются объяснить, что это благо для государства, мы будто бы получим 82 миллиарда. Еще вопрос: получим ли мы эти 82 миллиарда? А вот совокупные наши потери могут быть 100 миллиардов".

Эксперты неоднократно высказывались против скандального закона. Однако высказать позицию становится все сложнее. Давление отмечают не только отраслевики, но и представители средств массовой информации. Сначала ряд телеканалов запустил серию заказных сюжетов о некой крабовой мафии. В каждом репортаже красной нитью прослеживался один мотив — только аукционы спасут отрасль от якобы существующих бед. Сейчас, когда скандальный закон и вовсе находится на финишной прямой, многим журналистам просто-напросто запретили освещать эту тему. Против административного ресурса не попрешь.

Почему прессе запрещают освещать ситуацию? Что скрывают от народа? Из-за чего решения принимаются кулуарно? Почему этот скандальный законопроект стал объектом цензуры? Вопросов уже который месяц больше, чем ответов.

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Темы крабы квоты законы законодатели законопроекты Росрыболовство крабовые аукционы Государственная Дума
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