Почему Путин не доверяет Росстату - эксперт

Владимир Путин в последнее время умалчивает о динамике реальных доходов граждан. Все так плохо или нет достоверных данных? Мнение эксперта Виктора Салина.

Росстат заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. "Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные", — отметил глава ведомства Павел Малков. Он добавил, что данные за первый квартал 2019 года будут опубликованы с использованием этой методологии. Также будет пересчитана годовая и квартальная статистика, начиная с 2013 года. Настораживает то, что пока доходы граждан росли, методика считалась соответсвующей уровню мировых стандартов.

И почему Росстат не улучшает методику учета реальных доходов ( доходы за вычетом налогов и обязательных платежей), поскольку этот показатель намного лучше отражает самочувствие населения? Что входит в "обязательные платежи", не знает даже вице-премьер и министр финансов Силуанов.

Инициативу ведомства прокомментировал "Правде.Ру" профессор департамента анализа и аудита Финансового университета, заслуженный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Виктор Салин.

— Какие изменения намечены?

— Количественно показатель доходов, как показывают предварительные расчеты, не изменится. Потому что ошибки, связанные с повторным счетом или, наоборот, с недоучетом, в той или иной мере погашаются. Улучшится методология — точность операций, связанных со статнаблюдением доходов, поскольку будут учтены все источники дохода и направления их использования, потоки за рубеж или между физическими лицами, наверное, и юридическими. Будет учтена и теневая экономика. Ее доля у нас в стране пока еще заметная, но абсолютно точно измерить доходы от теневой экономики никто не может: ни мы, ни европейские страны, ни американцы. Это делается только путем проведения выборочных наблюдений. А выборочные наблюдения всегда имеют погрешность.

— Президент в своих докладах предпочитает не говорить о реальных доходах населения. Все настолько плохо?

— Нет. Просто, я думаю, что президент — человек честный. Если он сомневается, он считает правильным, не говорить о том, в чем сомневается. Зачем он будет сообщать населению ложную информацию? Я, например, считаю, что такой общий макропоказатель как доходы населения не совсем правильно в социальном государстве считать в отрыве от потребления в отдельных социальных группах. Если мы возьмем доход Потанина, Рабиновича и наш с вами и поделим на 4, то у нас с вами будет неплохой доход. Правильно?

— Хорошо бы, но на самом же деле это не так

— Конечно. Мы должны смотреть, сколько имеют денег люди в определенных социальных группах в территориальном разрезе. У нас Росстат работает в основном на то, чтобы покрыть потребности в информации для органов управления. А статистика еще является очень важным средством для того, чтобы все понимали, что происходит. Простой гражданин знает, сколько он получил и сколько он истратил, насколько увеличатся или уменьшатся его доходы, если вычесть налоги и обязательные платежи. Это очень важный политический, социально значимый показатель — реальные доходы. Поэтому их нужно считать не только на макроуровне, а нужно считать именно в разрезе территорий и социальных групп. Тогда будет и у президента будет другая картина, он будет понимать, как живут все слои общества.

По данным Росстата, реальные доходы населения снизились в прошлом году на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, говорится в обзоре "Картина экономики. Январь 2019 года". При этом Минэкономразвития (которое курирует Росстат) отмечает, что наблюдалась серьезная дифференциация в зависимости от уровня благосостояния.

Снижались в первую очередь доходы групп населения с достатком выше среднего уровня из-за падения ставок по банковским депозитам, увеличение налогов на недвижимость, роста платежей по ипотечным кредитам. При этом доходы менее обеспеченных жителей России поддержали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере, говорится в обзоре.

Реальные доходы россиян падают уже пятый год подряд, следует из данных Росстата. В новейшей истории России такого долгого их снижения еще не было. При ускорении инфляции, росте налогов и жесткой бюджетной политике почти нет сомнений, что падение доходов продлится и в этом году. Данные Росстата о реальном доходе россиян в 2018 году (-0,2%) оказались существенно ниже первоначального прогноза и Минэкономразвития — +3,4%.

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