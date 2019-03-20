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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Паспорт Кипра за инвестиции: изменения 2019

Экономика » Финансы » Инвестиции

В 2019 году правительство Кипра проводит реформу процедуры получения гражданства за инвестиции. Ожидается ужесточение проверки кандидатов и введение новых невозвратных платежей в государственные фонды. Подробнее об изменениях в программе инвестиционного гражданства на Кипре рассказали представители компании Иммигрант Инвест.

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Причины реформы

Согласно заявлению министра финансов Кипра Хариса Георгиадиса, программа инвестиционного гражданства, которая работала в стране раньше, приносила финансирование только в строительную отрасль. За 5 лет существования программы в строительство на Кипре поступили инвестиции объемом более 6,5 млрд евро, но в остальные секторы деньги инвесторов практически не доходили. 1864 одобренные заявки на гражданство не повлекли за собой улучшения в реальном секторе экономики и не помогли перекрыть социальные нужды. Это и стало причиной, по которой правительство решило пересмотреть условия для инвесторов.

Кроме того, в реформе 2019 года прослеживается влияние Евросоюза, ведь теперь на гражданство Кипра не смогут претендовать кандидаты, которые ранее подавали заявки на получение паспорта других европейских стран, и получили отказ.

Сколько стоит гражданство Кипра в 2019?

Проект реформы состоит из множества пунктов, часть из которых уже вступила в силу, а часть начнет действовать с 15 мая 2019 года. В некоторых моментах правительственные органы готовы проявлять гибкость, однако инвесторам, желающим получить гражданство, в любом случае предстоит следовать всем новым требованиям.

Начнем рассмотрение обновленных условий с финансовой стороны вопроса. В 2019 году гражданство на Кипре подорожает на 150 тыс. евро. В эту сумму входят невозвратные инвестиции в "Фонд содействия исследованиям и инновациям" (75 тыс. евро) и в "Корпорации земельного развития" (75 тыс. евро). Это одноразовые инвестиции и они не подлежат возврату. Справедливости ради стоит отметить, что инвестиции в государственные фонды в размере 150 тыс. евро на фоне условий других стран Евросоюза можно назвать скромными.

Согласно новым законам инвесторам доступны варианты получения гражданства со следующими расценками:

  • Инвестиция в жилую недвижимость на Кипре в размере 2 млн евро + 150 тыс. евро невозвратного взноса.
  • Инвестиция 2 млн евро в коммерческую недвижимость + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. евро невозвратного взноса в госфонды.
  • Инвестиция в ценные бумаги компаний или фондов Кипра в размере 2 млн евро + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. евро невозвратного взноса.

Существует возможность комбинирования всех вышеперечисленных вариантов, но так или иначе инвестор обязан оплатить невозвратный взнос в государственные фонды, а также оставить в пожизненное пользование недвижимость стоимостью не менее 500 тыс. евро. Последнее условие, по мнению правительства, должно обеспечить тесное сотрудничество инвестора с государством даже в случае, если инвестор не планирует жить на Кипре.

На что будут потрачены невозвратные взносы инвесторов?

Как уже говорилось выше, деньги, полученные от иностранных инвесторов, будут направлены в государственный "Фонд содействия исследованиям и инновациям" и "Корпорации земельного развития".

Первый фонд занимается продвижением научных и технологических исследований на Кипре. Основную часть инвестиций фонд будет направлять в развитие современных технологий в области образования, альтернативной энергетики и формирование "Цифрового Кипра". Планируется внедрение цифровых систем в здравоохранение, электронные платежи, единую зону евро-платежей SEPA и налоговые системы. Также в планах — интенсивное развитие банков знаний, которые позволят собрать всю информацию, необходимую для инновационного развития в одном источнике и сделают реальным применение этих знаний в жизни.

Фонд "Корпорации земельного развития", в который будут направлены 75 тыс. евро от каждого инвестора, занимается разработкой и внедрением программ доступного жилья для уязвимых социальных групп. Этот фонд был создан правительством в 1980 году с целью реализации государственной жилищной политики.

Увеличение срока возврата инвестиций

Еще одно изменение, с которым придется столкнуться каждому, кто захочет получить гражданство Кипра в 2019 году, это увеличение срока инвестиций. Раньше минимальный срок владения инвестициями составлял 3 года с момента оформления гражданства. Теперь его увеличили до 5 лет, как и в других европейских программах. Основная цель изменения — увеличить временной лаг между сделкой на рынке первичной недвижимости и возможностью вывести объект на рынок вторичной недвижимости.

"Это изменение повлияет положительно на тех, кто рассматривает данную инвестицию как долгосрочную и планирует получать доход от аренды. С другой стороны, для инвесторов это снижение рентабельности в случае, когда есть альтернативные источники дохода, в которые инвестор мог бы вложить средства от реализованного объекта после срока владения 3 года. Скорее всего цены на первичное жилье остановятся в росте или просядут." — комментирует нововведение Адвокат и Директор по развитию Иммигрант Инвест, Елена Рудая.

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Инвестиции в рынок вторичной недвижимости

На рынке вторичной недвижимости изменения коснутся только объектов, которые ранее были использованы другими инвесторами для получения гражданства. С 15.05.2019 сумма обязательных инвестиций в жилье этого типа будет увеличена до 2,5 млн евро. Эта поправка призвана стабилизировать рынок недвижимости на Кипре и снизить спрос на жилье в среднем ценовом сегменте, которое ранее уже участвовало в программе получения гражданства. Такие объекты теперь будут продаваться местному населению, а также тем, кто покупает эту недвижимость для собственного пользования.

Упразднение программы инвестирования в государственные облигации

Раньше инвесторам предлагали вложить 500 тыс. евро в государственные облигации, но этот вариант инвестиций никогда не был особо популярным среди кандидатов на получение гражданства Кипра. В программах инвестиционного гражданства 2019 эта опция была упразднена.

Изменение позволяет существенно снизить риск обесценивания вложений в государственные облигации. Это можно назвать плюсом для инвесторов, претендующих на паспорт гражданина Кипра. При этом те же 500 тыс. евро можно инвестировать в более стабильные и прибыльные проекты.

Примеры из практики получения гражданства Кипра за инвестиции →

Вложения в судоходную отрасль

Теперь инвесторы смогут выбирать не только между коммерческой и жилой недвижимостью — нововведения откроют для кандидатов возможность вложений в судоходную отрасль. С учетом географического положения государства инвестиции в судоходство могут быть очень выгодными. Подтверждением этому служат крупнейшие международные судоходные компании, штаб-квартиры которых находятся на Кипре.

Возможность инвестировать в развитие судоходной отрасли есть и в других странах. Чаще всего государство предлагает инвесторам список конкретных компаний, участвующих в программе. Ожидается, что Кипр также представит свой перечень проектов из этой отрасли. Введение альтернативных вариантов инвестирования всегда на руку инвесторам. Условия для вложений в судоходную отрасль такие же, как и в коммерческую недвижимость: 2 млн евро + 500 тыс. евро в жилье + 150 тыс. евро невозвратного взноса в госфонды.

Увеличение пакета необходимых документов

Процесс получения гражданства с помощью инвестиций в недвижимость немного усложняется за счет расширения перечня документов, необходимых для оформления заявки. Инвесторам новые правила только на руку, так как разрешение на планирование (Planning Permit) служит своеобразной гарантией безопасности при вложениях в проекты и защищает заявителей от случаев мошенничества со стороны застройщиков. Кроме того, наличие Planning Permit позволит инвестору прогнозировать сроки сдачи проектов и возврата инвестиций.

Также в обязательный пакет документов с 15.05.2019 будет входить документ о снятии обременений с недвижимости и сертификат о завершении строительства. Если же инвестор выбирает для вложений проект на этапе застройки, правительство Кипра требует, чтобы не менее 5% суммы инвестиций было заблокировано банковской гарантией, чтобы продавец не мог получить эти деньги до окончания строительства.

Получение этих документов может несущественно продлить процесс подготовки пакета бумаг для получения гражданства, но для инвестора такие изменения можно назвать положительными, так как они призваны обезопасить его от сомнительных вложений.

Обязательное получение Шенгенской визы

Ранее для подачи заявки на гражданство Кипра через инвестиции было достаточно получения промовизы, которую можно было оформить по пути в аэропорт. Теперь же, прежде чем подавать документы на получение паспорта, заявителю следует в обязательном порядке открыть краткосрочную визу в Шенген. Более того, личности, получившие отказ любой другой европейской страны, теперь не могут претендовать на рассмотрение их кандидатуры правительством Кипра. Представители госструктур считают, что этот шаг позволит значительно сократить время, требуемое на рассмотрение заявок, так как заявки без визы будут моментально отсеиваться.

При условии, что у большинства потенциальных инвесторов обычно и так есть Шенгенская виза, это изменение не должно сказаться на процессе подачи заявки. Если по какой-то причине у заявителя все же данной визы не будет, процесс подготовки документов может занять дополнительное время. При этом владельцам вида на жительство или гражданства Карибских стран, дающих безвиз в Шенген, получать визу не придется.

Ужесточение правил проверки

Под давлением представителей других стран Евросоюза правительство Кипра вынуждено ввести более жесткие условия проверки претендентов на гражданство. В рамках проверки на благонадежность (Due Diligence) правительство государства требует от заявителя подтверждение законности средств, выделенных на инвестиции. При этом претенденту на гражданство не придется доказывать законное происхождение всех своих активов, только суммы инвестиций в недвижимость или местные компании, суммы невозвратного взноса в госфонды и денег на ежедневные расходы.

Кабмин Кипра уже заявил о том, что для детальной проверки кандидатов будет привлечена специализированная иностранная фирма. Такие изменения могут усложнить процесс получения гражданства, но если инвестор сотрудничает с лицензированными агентами программы, проверку его личности по основным базам деловой и правовой информации проводят еще до начала подготовки пакета документов. Это позволяет сразу минимизировать риск отказа и подобрать оптимальную программу.

Основные требования к инвестору

Сегодня инвестором может стать любой совершеннолетний без судимостей с капиталом не менее 2,5 млн евро, законность которого он может подтвердить.

Также на гражданство Кипра может претендовать супруг или супруга инвестора. Для этого достаточно подтвердить законность брака, предъявив апостилированное свидетельство. Кроме того, инвестиционная программа Кипра позволяет претендовать на гражданство даже супругам, проживающим в гражданском браке. Для этого нужно доказать финансовую зависимость супруга от инвестора и оформить заявление для подтверждения совместного проживания.

Правительство Кипра лояльно к семьям инвесторов, а потому позволяет вносить в заявку детей до 28 лет. Это могут быть усыновленные дети, а также дети от предыдущих браков. Важно, что члены семьи инвесторов должны финансово зависеть от заявителя, то есть не иметь собственного дохода. Подтверждением финансовой зависимости детей могут быть счета за обучение, коммунальные услуги и пр.

Кипрская программа позволяет вносить в заявку родителей инвестора и родителей супруги/супруга. При этом нет требования, чтобы родители финансово зависели от инвестора, как и нет возрастных ограничений, но инвестор обязан приобрести родителям жилье не дешевле 500 тыс. евро и передать им в пожизненное владение.

Профессиональное сопровождение для гарантированного получения гражданства

Эксперты Иммигрант Инвест являются лицензированными агентами программ инвестиционного гражданства стран Евросоюза уже более 10 лет. Это позволяет компании предлагать разработку индивидуальных решений для каждого клиента в соответствии с его требованиями. Компания предоставляет полное сопровождение от первой консультации и до получения паспортов, а также предлагает услуги по управлению недвижимостью.

Гражданство Кипра позволяет снять визовые ограничения, оптимизировать налогообложение, обеспечить комфортную иммиграцию и создать "запасной аэродром".

По словам ведущих юристов компании, изменения в программе инвестиционного гражданства Кипра и других стран свидетельствуют о том, что уже в 2020 получить паспорт за инвестиции будет куда сложнее, чем сейчас. Потому специалисты рекомендуют поторопиться, пока условия для инвесторов достаточно лояльны.

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Темы Кипр Иммигрант Инвест инвестиции в Кипр инвестиционное гражданство
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