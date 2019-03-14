Проблемное наследие для "Траста"

7 марта банк "Траст" завершил присоединение "АвтоВАЗбанка", ранее входившего в группу Промсвязьбанка. Балансовая стоимость активов, переданная банку непрофильных активов (БНА), составила 340 млрд руб. Значимая часть переданных активов находится в дефолте и является токсичной для всего портфеля "Траста". Одним из таких токсичных активов стал долг подмосковной компании ООО "Ямато", владеющей ОРЦ "Радумля" в Солнечногорском районе.

В апреле 2018 года в Солнечногорском районе Московской области был открыт перспективный оптово-распределительный центр (ОРЦ) "Радумля". "Радумля", занимающая 22 га территории, должна была стать одним из главных ОРЦ в Подмосковье, благодаря своей непосредственной близости к МКАД, что позволило бы в будущем заметно снизить цены на фермерскую продукцию для конечных потребителей Москвы и области.

Проект ОРЦ был согласован на самых верхах и являлся одним из самых инвестиционно значимых проектов Московской области. Тогда никто не мог и предполагать, что уже меньше, чем через год вследствие ошибок в менеджменте, ООО "Ямато", являющееся владельцем ОРЦ, будет признано несостоятельным банкротом. А там, где в России звучит слово "банкрот" зачастую появляются не только судебные приставы, но и рейдеры, пытающиеся с помощью вооруженных людей в масках "отжать" бизнес, территорию или имущество. А как известно, без покровительства и безмолвного согласия правоохранительных органов подобные конфликты происходят редко.

Как сообщает издание The Moscow Post, ссылаясь на информацию, так сказать из первых уст, предоставленную одним из топовых сотрудников "АвтоВАЗбанка", 12 февраля 2019 года ООО "Ямато" признали банкротом за задолженность в 486 млн рублей перед тогда ещё дочкой "Промсвязьбанка", которой собственно и является ОАО "АвтоВАЗбанк". Суд обязал полностью ликвидировать ООО "Ямато", итак уже находящееся в стадии ликвидации с 21 сентября 2018 года и передать управление над ОРЦ конкурсному управляющему — назначенному судом представителю "АвтоВазБанка".

14 февраля представители "АвтоВАЗбанка" по сути, нынешнего владельца ОРЦ "Радумля", попытались попасть на территорию ОРЦ, но встретили сопротивление от группы вооруженных мужчин, поставивших на въезде в ОРЦ самодельные ограждения и захвативших "Радумлю" несколькими месяцами ранее.

Фотография захваченного рейдерами нефункционирующего ОРЦ "Радумля". Желтым отмечен вагончик в котором живут ЧОПовцы "АвтоВАЗбанка", которых рейдеры не пускают на территорию.

Обращения руководства "АвтоВАЗбанка" в правоохранительные органы по поводу рейдерского захвата не дали заявителям никакого результата. Россия погружается в ситуацию из 90-х не только в экономике и социальной сфере, но и в безразличии правоохранительных органов к законодательной системе России. Или же эта "охранительная импотенция" вызвана совсем не упадком духа и морали в МВД, а щедро оплачена из карманов рейдеров или их высокопоставленных покровителей?

Журналист издания "Госновости" Роман Кулешов со ссылкой на телеграм-канал "Бойлерная" рассказал полную историю о том, что же произошло в "Радумле". Согласно его расследованию, пока "АвтоВАЗбанк" доказывал свою позицию в арбитражном суде и пытался вернуть имущество, рейдеры со стажем, выдающие себя за сотрудников ФСБ под прикрытием громких имён, таких как руководителя УСБ ФСБ генерала Комкова А. В. и главы управления К ФСБ генерала Ткачёва И. И., так же бравируя якобы имеющимися связями в генпрокуратуре в лице Буксмана А. Э. и Гриня В. Я, а также систематически заявляя о якобы своих контактах с главой МВД Колокольцевым и начальником ГУЭБИПК России Курносенко А. А., воспользовались ситуацией и с помощью поддельных документов захватили объект.

Помимо высокопоставленных лиц из правоохранительных органов, издание также приводит данные рейдеров, захвативших "Радумлю". Сборище рейдеров местные жители и бывшие работники ОРЦ называют не иначе, как ОПГ, связанное с коррумпированными представителями силовых структур. Об этом сообщает The Moscow Post.

Однако с учетом последних новостей, а именно присоединение "АвтоВАЗбанка" к банку "Траст", с уверенностью можно предположить, что в ближайшее время рейдеры столкнутся с серьезными проблемами и тогда уж точно придется в полной мере ответить по закону за свои преступные деяния.