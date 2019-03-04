Рассекая волны: РФПИ привлекает иностранные инвестиции несмотря на международные санкции

Правительство и Президент РФ уделяют большое внимание успешности инвестиций иностранных инвесторов в Россию.

РФПИ в последние годы закрепил за собой статус одного из самых крупных и активных инвесторов на российском рынке. Фонд успешно привлекает в качестве партнеров-соинвесторов ведущие международные фонды и корпорации. Сложно оценивать доходность инвесторов по сделкам с участием РФПИ, однако, результаты деятельности самого РФПИ впечатляют. Например, рублевая доходность от продажи части пакетов Ростелекома и Московской биржи составила 33% и 23% соответственно, от продажи акций "Алросы" — более 37%. Доходность инвестиции в Детский мир в долларовом эквиваленте составила около 100%. Судя по всему доходность соинвесторов РФПИ должна быть не ниже и именно это объясняет интерес большого количества фондов к инвестициям в России. Дополнительным подтверждением тому стали слова Президента РФ Владимира Путина. В мае 2018 г. Президент РФ во время Петербургского экономического форума, обращаясь к иностранным суверенным инвестиционным фондам, заявил: "Доходность от вложений, которые вы делаете совместно с фондом (РФПИ), выше, чем в среднем на мировых рынках". При этом Путин отметил, что все эти проекты "характеризуются высокой степенью надежности". "Мы стараемся с правительственного уровня сопровождать эти проекты и делаем все для того, чтобы гарантировать их надежность и эффективность", — подчеркнул Путин.

Особенно активно участвуют в совместных инвестициях Китайская инвестиционная корпорация (CIC) через совместный российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), Японский банк международного сотрудничества через российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ) и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия (PIF).

Инвесторы подобного уровня являются стратегически важными для российской экономики, ведь в последние годы наблюдается значительный отток иностранных инвестиций из России. Постоянно растущее давление западных санкций также усиливает важность иностранных партнеров РФПИ. Именно поэтому Правительство и Президент РФ уделяют большое внимание успешности инвестиций иностранных инвесторов в Россию.

По оценкам специалистов за последние 2 года РФПИ объявил и проинвестировал совместно с иностранными партнерами в несколько десятков российских бизнесов на общую сумму более чем 500 млрд руб. При этом спектр инвестиционного интереса крайне разнообразен — РФПИ вкладывается практически во все секторы российской экономики, начиная с технологических, заканчивая традиционными. В списке недавних инвестиций значатся проекты по разработке месторождений нефти, строительству завода по производству метанола в Усть-Луге, строительству комплексов по производству молочной продукции в Московской и Калужской областях, инвестиции в EN+ и прочие. РФПИ и партнеры в 2017–2018 гг. также проинвестировали в технологичные проекты: строительство технопарка в Тушино, многопрофильного инновационного медицинского центра, производство хирургических роботов, создание каршеринга и электрозаправок в Москве и т. д.

Особняком стоят инвестиции в развитие российского инфраструктурного бизнеса. 20 февраля 2019 г. президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что модернизация и развитие инфраструктуры имеет огромное значение для укрепления "каркаса" государства, дает импульс развитию территорий и способствует экономическому росту. За последние два года РФПИ объявили о проектах по развитию инфраструктуры городов Золотого кольца и медицинского туризма в России, по строительству магистрали Трасса Дон, аэропорта Владивостока и аэропорта Пулково.

Самой интересной среди инвестиций в инфраструктуру стало приобретение пакета привилегированных акций крупнейшей в мире компании по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов ПАО "Транснефть", Совет директоров которой возглавляет Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Соинвесторами РФПИ в этой сделке выступили суверенные фонды Японии, Китая и Саудовской Аравии.

В последнее время в компании наблюдаются положительные изменения. Транснефть регулярно поднимает уровень выплачиваемых дивидендов. За 2017 г. размер выплаты составил 43% от прибыли. Ожидается, что дивиденды по итогам 2018 г. будут на уровне 50% прибыли по МСФО. В этом случае дивидендная доходность акций Транснефти составит около 8,5%, что является очень привлекательным уровнем для инвесторов. Компания возобновила регулярное общение с инвесторами и инвестиционными аналитиками. На повестке дня стоят проведение обратного выкупа акций и запуск опционной программы для ключевых сотрудников компании.

Деятельность РФПИ по привлечению иностранного капитала в Россию бесспорно является одной из важнейших государственных задач по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Успешные текущие инвестиции РФПИ и его партнеров в российские проекты и компании положат хорошее начало для дальнейших многомиллиардных инвестиций со стороны Японии, Китая и ближневосточных фондов.