В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"

Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, ведь это основной партнер страны по строительству газопровода "Северный поток-2".

В понедельник "Газпром" объявил об освобождении от занимаемых должностей 66-х летнего Валерия Голубева и 63-х летнего Александра Медведева. Голубев курировал работу на внутреннем рынке газа, включая страны ЕАЭС, Медведев отвечал за экспорт. Так же был освобожден от должности 52-х летний Всеволод Черепанов — начальник департамента по добыче.

на встрече с инвесторами в Гонконге зампред совета директоров "Газпрома" Андрей Круглов пояснил, что Медведев и Голубев вышли на пенсию, умолчав о причиине увольнения Черепанова. С трудом верится в это объяснение.

Первое что приходит на ум, это связь с уголовным делом Арашуковых по расследованию деятельности распределительных структур Газпрома. По данным СКР, по фактам хищения газа ПАО "Газпром" на сумму не менее 30 млрд рублей к уголовной ответственности привлечены и арестованы работники подразделений ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев и Алан Кятов. По этому же уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений", — говорится в сообщении СК.

Напомним, что с 2011 года Рауль Арашуков занимал пост советника гендиректора в компании "Газпром межрегионгаз", однако директор этой структуры Кирилл Селезнев все еще остается на своем посту.

Второй момент — деятельность "Газпрома" в негативном ключе поднимается в переговорном поле с Арменией, Белоруссией, Украиной. Так, "Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа Нафтогаза. И был свидетелем в Стокгольме", — сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook. В итоге этих разбирательств "Газпром" вдруг, ни с того ни с сего, задолжал Украине 2,6 млрд долларов.

В Армении против АО "Газпром Армения" возбуждено уголовное дело. Указывается, что в 2016–2017 годах "дочка" "Газпрома" предоставила в налоговую инспекцию Армении "заведомо ложные данные" в расчетах НДС и налога на прибыль. В результате были занижены налоговые обязательства на несколько миллиардов армянских драмов. "О злоупотреблениях, допущенных компанией, свидетельствуют потери газа, а также данные относительно сравнительных исследований, осуществленных по части объемов природного газа, поставленных автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям", — говорится в сообщении Комитета государственных доходов Армении.

Что касается Белоруссии, то "Газпром" все никак не может договориться с партнерами по цене на газ. Такие вопросы должны решаться не на высшем уровне, была бы внятная бизнес-политика, у Лукашенко не было бы причин вновь и вновь поднимать этот вопрос.

Как сказал "Правде Ру" директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, "Арашуков был советником главы "Межрегионгаза" Кирилла Селезнева. Советником ни одного из уволенных менеджеров он не был, поэтому как-то странно связывать с этим делом". Эксперт утверждает, что 66 лет Голубева — это серьезный возраст, "давно говорили о том, что ему могут отправить в отставку". Что касается Медведева, "то он традиционно проявлял интерес к спорту (КХЛ, сейчас к "Зениту"). "Наверное, решили его на это направление сконцентрировать".

"Странно не это, а то, что увольняют одних, не назначая других… Голубев и Медведев — это выходцы из КГБ. Традиционно они считались людьми президента. Кого назначат вместо них: таких же выходцев из силовых структур и старых знакомых президента, либо каких-то людей из "Газпрома", которых отправляют на повышение? От этого все будет зависеть", — сказал Сергей Пересудов.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился, что, возможно, отставки связаны с так называемым "делом Арашуковых". Но, вероятно, "Миллер просто воспользовался этой историей и убрал мощных фигур в "Газпроме", или был вынужден это сделать". Как для компании для "Газпрома" негативного влияния от этих отставок не будет, рынки они не потеряют, аппаратный вес не потеряют", — отметил Юшков для rns. online.

А вот в Германии увидели негативный эффект от увольнения топ-менеджеров. "Не секрет, что Медведев и Голубев были "последними оставшимися противниками Миллера",пишет корреспондент Handelsblatt Матиас Брюгманн. Он предполагает, что "Газпром" находится в кризисе, так как группа вышла на азиатский рынок, но "высокие затраты не способствуют прибыльности". Кроме того, "гораздо меньший газовый конкурент "Новатэк" превзошел "Газпром" по рыночной капитализации" и "теперь нарушил монополию на экспорт природного газа". "Новатэку" теперь также разрешено экспортировать сжиженный природный газ (СПГ), поэтому "Газпром" находится под большим давлением".

Брюгманн полагает, что увольнению способствовал также "неловкий" коррупционный инцидент по делу Арашуковых. Коррупция в "Газпроме" "является постоянной темой", пишет он в другой статье. "Газпром" все еще разграблен кликами и кланами, а интересы акционеров попираются. Это реальные угрозы безопасности, потому что Газпром расширяет сеть поставок в Европу через "Северный поток" и "Турецкий поток", указывает журналист. Но Брюгманн сомневается, что увольнение менеджеров — это "решительные меры" Алексея Миллера против коррупции, "так как руководство "Межрегионгаза" остается при исполнении служебных обязанностей". "Любой, кто работает с группой в качестве западного делового партнера, должен быть предупрежден", — делает вывод Брюгманн.

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