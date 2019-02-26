Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят

Стоит ли доверять рейтингам Росконтроля, если производители могут просто купить знак качества за миллион рублей, а не желающих платить за "независимые исследования" ждет обструкция в федеральных СМИ. Почему госструктуры, контролирующие качество товаров, отказываются работать с данной компанией и как заработали свои капиталы учредители "Росконтроля".

Вы заметили, что о потребителях внезапно стали проявлять все больше и больше заботы. Все чаще в эфире телеканалов, в печатных СМИ можно увидеть рейтинги и экспертизы всевозможных товаров. Вот только если раньше фактически был один знак качества — ГОСТ, то сейчас рейтинги качества составляют все кому не лень.

Стоит ли им всем верить? Как понять, купит ли потребитель некачественный товар, поверив такой "экспертизе", проведенной неизвестно кем, и заключению, выданному конторой, добросовестность которой под вопросом?

Не рискуют ли граждане своим здоровьем и здоровьем своих близких? Ведь те, кто торгует своими "знаками качества", порой вообще не проводят тесты оцениваемой ими продукции. Лишь бы производитель заплатил довольно немаленькую сумму. Или попадет в "антирейтинг".

"Росконтроль" — красивое, но ничем не подтвержденное название

Как правило, выбирают такие "эксперты" какое-нибудь громкое название. Например, "Росконтроль". Собственный сайт, постоянное участие представителей компании в телеэфирах, "открытая и прозрачная деятельность" — все это должно убедить потребителя поверить, что перед ним профессиональные и независимые эксперты.

"Росконтроль" осуществляет свою деятельность за счет взносов и пожертвований организаций и граждан, среди которых нет заинтересованных лиц — ни производителей, ни ритейлеров" (официальный сайт общества защиты прав потребителей "Росконтроль").

На деле же, производители испытывают давление и манипуляции со стороны этой компании в стиле: "Не хотите попасть в антирейтинг? Хотите получить наш знак качества? Цена вопроса вам известна!". И многие производители соглашаются пройти экспертизу в "Росконтроле" именно по такому принципу.

Интересен факт возникновения громкого названия "Росконтроль". Когда-то существовало ЗАО "Руководящий орган системы контроля", решившее провести вольное сокращение названия до "Росконтроля". Но не вышло: в 2015 году Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москва обратилась в суд с иском к ЗАО "Р.О.С.контроль" с требованием привести фирменное наименование в соответствие с нормами гражданского законодательства. То есть исключить из сокращенного фирменного наименования частицу "Рос". Частные организации не могут использовать наименования органов власти и субъектов РФ ("Рос", "Мос", "Гос"). Суд принял сторону налоговиков и вынес решение об отзыве названия.

Владельцам компании не удалось обжаловать решение суда, а потому они взяли и переименовали в октябре 2017 года компанию "Росконтроль" в АО "Агентство "РК-Медиа". Таким образом, данные "эксперты" являются лишь частным средством массовой информации — просто интернет-журналом, а не уполномоченным государством органом на проведение экспертиз. Исследования делаются сотрудниками этого интернет-СМИ. Затем выводы по их итогам интерпретируют журналисты, а сами данные о качестве товаров являются оценочным мнением одной отдельно взятой редакции частной газеты.

Миллион рублей за экспертизу, знак качества и продвижение

Почему "Росконтроль" борется за наше право пользоваться "самыми лучшими товарами"? Потому, что он на этих экспертизах хорошо зарабатывает на… производителях проверяемых товаров. В отличие от государственного "Роскачества", средства на проведение экспертиз которого выделяются из федерального бюджета, экспертиза "Росконтроля" — это платная услуга, включающая в себя вручение одноименного "знака качества".

В соответствии с имеющимся в нашем распоряжении прейскурантом, за экспертизу одной товарной позиции, маркировку знаком "Росконтроль" и информационную поддержку производитель должен заплатить 264 тысячи рублей. Экспертиза четырех товарных позиций стоит 684 тысячи рублей. А для самых богатых — пакет за 1,1 миллиона рублей, включающий в себя тестирование одной товарной позиции, маркировку одной товарной позиции, обзорную статью, информационную поддержку, продвижение на ресурсах "Росконтроля".

Тех производителей, кто не хочет участвовать в этой "экспертизе", ждет общественная обструкция — компанию в медиа назовут чуть ли не главным врагом россиян.

А эксперты кто?

Как сказала "Комсомольской правде" бывший заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова, лабораторное исследование одной категории товаров стоит один миллион рублей. По ее словам, при проверке ДНК или теста на наличие антибиотиков цена экспертизы увеличивается.

Кто же финансирует дорогостоящие исследования в частных компаниях, в "Росконтроле"? Нет открытых подтвержденных данных о том, проводятся ли они вообще… По данным сайта "Росконтроля", за два года проведено более одной тысячи исследований товаров! То есть стоимость работ должна была составить не менее одного миллиарда рублей.

"Организация "Росконтроль", известная манипулированием потребительским мнением, судебными делами с производителями продукции и скандальными проверками, активно пытается продвигать результаты своих "проверок" в средства массовой информации… Недопустимо формировать негативное отношение к продукции на основе сомнительной организации" (из письма Роспотребнадзора, опубликованного в "Комсомольской правде").

Как сообщили представители одной из лабораторий Ростеста, их организация уже не делает экспертизы для "Росконтроля", поскольку там с ног на голову переворачивают выводы настоящих экспертов.

В "Росконтроле" самостоятельно тоже проводят исследования, но в собственных "аккредитованных" при себе самих лабораториях. А тут ошибки начинаются буквально на первом этапе экспертизы — в Росконтроле спокойно относятся к несоблюдению правильности методики отбора образцов.

Кто стоит за "Росконтролем"

Кто же управляет потребительским мнением, на кого ссылаются телеканалы? По факту "Росконтроль" ("Агентство "РК-Медиа") — это частная компания, управляемая представителем скандально известной семьи Гитлиных, в которой члены семьи имеют не по одному гражданству. Причем российское гражданство некоторые их них "теряли" и "обретали" совершенно непонятными способами.

До создания "Росконтроля" Гитлины неоднозначно проявили себя в строительном бизнесе. Отец семейства, Борис Моисеевич, занимался энергетикой, а потом вместе со старшим сыном Игорем возглавил компанию "Голденберг", с которой связаны скандальные стройки в Москве, Вильнюсе и Бангладеше.

В Москве ООО "Голденберг" за два миллиарда рублей подрядилось реконструировать Нагатинский метромост в Москве. Но контракт в 2014 году был расторгнут в связи с тем, что деньги компании были перечислены, а работа не была сделана.

ООО "Голденберг" получило в том же 2014 году еще один контракт от столичного департамента строительства и должно было возвести "Дом Москвы" в Вильнюсе за 677 миллиона рублей. В октябре 2018 года контракт был разорван через суд, для строительства приглашен новый подрядчик.

Механизм довольно простой и широко известный: Гитлины получали деньги по договорам, нанимали субподрядчиков, но не платили им за работу. А в конце концов просто признали в апреле 2018 года ООО "Голденберг" банкротом. В распоряжении нашей редакции есть документы, согласно которым, заявленная сумма претензий по делу о банкротстве компании превышает 1,3 миллиарда рублей.

Интересно, как удавалось долгие годы этой компании не отвечать по своим обязательства по многомиллионным госконтрактам и избегать проверок правоохранительных органов? В похожих ситуациях обычно проверяющие и регулирующие инстанции выходят с проверками и выемками документов.

Кстати, от рук Гитлиных пострадали и иностранные бизнесмены. В 2006 году Гитлины учредили в Нидерландах офшорную компанию North East Partners B. V. Затем выпустили акции и продали их крупным западным фондам. Получив деньги, Гитлин-старший обанкротил фирму.

Чтобы не отвечать по своим обязательствам кредиторам, Гитлины избавляются от имущества: регистрируют его на имя многочисленных однодневок. К примеру, два строения в центре Москвы компания "Партнер-Недвижимость" переписала на партнерскую фирму "Технопром". Еще одно здание в столице принадлежит "Голденберг-Инвест".

"Семейные компании" Гитлиных судятся друг с другом, взыскивая денежные средства по неустановленным договорам займа. По мнению участников финансового рынка, это помогает затягивать время до вынесения судебных решений и их исполнения в пользу пострадавших сторон, а также один из способов легализации денежные средства, заработанные сомнительным путем.

Не стоит забывать и покупку Гитлиными воронежского Центрально-Черноземного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института по землеустройству. Согласно данным источников, близких к данной сделке, 100 процентов акций "ЦЧОНИИГИПРОЗЕМ" обошлись ЗАО "Голденберг" в 51,1 миллиона рублей. Оценщики считают стоимость заниженной минимум в два раза.

Не понятно только, почему нет реакции на данные действия со стороны правоохранительных и регулирующих органов страны…

"Росконтроль" в контексте вышесказанного оказывается простым СМИ, под эгидой которого проводятся (или не проводятся вовсе) непонятные экспертизы, результаты которых показывают по телевизору в популярных программах, подавая их как громкие "разоблачения" "непредвзятых экспертов".

А возглавляют "Росконтроль" люди, которые имеют очень сложную историю обретения, потери и снова обретения гражданства различных стран, непрозрачную историю офшорной компании в Нидерландах со странной продажей акций, люди, использовавшие преднамеренное банкротство, манипулирующие мнением россиян в целях личного обогащения, выбивая деньги из производителей и очерняя тех, кто не готов платить за фейк.