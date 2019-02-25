«Крабовая мафия» - не в море, а в правительстве?

Законодатели ясно дают понять, что не хотят слушать рыбаков в вопросе распределения квот в рыболовной отрасли. При этом в Совете Федерации раскритиковали проект закона и пояснительную записку к нему. Похоже, что правительство отчаянно пытается отбросить рыболовецкую отрасль на 15 лет назад, когда она находилась в глубоком кризисе из-за тех же аукционов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как инициативу Минсельхоза России о введении крабовых аукционов продвигают в СМИ. Законопроект поддержали правительственные телеканалы, где были показаны целые документальные фильмы, дискриминирующие российскую рыболовную отрасль.

21 февраля прошло заседание рабочей группы при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на котором рассматривались основные тезисы законопроекта. Дата эта была выбрана неслучайно, 22 февраля истек срок, который был отведен на общественное обсуждение инициативы.

Несмотря на то, что заседание комитета состоялось, никаких "общественных" обсуждений там не происходило. Представителей отрасли туда просто не пустили. Например, исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов не смог попасть на обсуждение, хотя именно он должен был представлять интересы рыболовов Архангельской области. Несмотря на официальные письма от Несветова в адрес Комитета в здание Совета Федерации его не пустили по причине отсутствия пропуска.

О категоричной позиции комитета рассказала исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. По ее словам, комитет не захотел слушать ее позицию, если она будет идти вразрез с инициативой Росрыболовства.

"Я подавала письменное заявление председателю комитета Алексею Майорову, а также руководителю рабочей группы Сергею Митину, чтобы выступить на заседании комитета в качестве спикера. Ответа на заявления не поступило, а из диалога с помощниками стало понятно, что лиц, представляющих рыболовецкую отрасль, видеть на заседании не хотят", - сообщила Татьяна Соколова.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, как чиновники "сливают" общественное обсуждение крабовых аукционов. Рыбакам выделили на обсуждение резонансного законопроекта лишь 15 дней, хотя должны были выделить 60 дней.

Представителей отрасли действительно не было на заседании. Однако заместитель руководителя комитета Сергей Митин демонстративно отметил, что промышленников приглашали на мероприятие, а они, в свою очередь, проигнорировали приглашение. А инцидент с Сергеем Несветовым, которого не пустили из-за отсутствия пропуска, Митин прокомментировал так: «Я ничего не знаю об этой ситуации».

Складывается впечатление, что законодатели хотят провести законопроект во что бы это ни стало. Однако сенаторы объективно отнеслись к тезисам законопроекта и попунктно их раскритиковали. Практически все заседание прошло в атмосфере критики, которая была адресована авторам законопроекта - Министерству сельского хозяйства России.

Представитель минсельхоза, директор департамента министерства в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Евгений Кац, при обсуждении законопроекта постоянно ссылался на то, что законопроект был разработан для реализации правительственного плана мероприятий по развитию конкуренции в рыболовецкой отрасли. Евгений Кац всеми силами пытался отстоять инициативу Минсельхоза России, однако это выглядело так, как будто у него просто не было аргументов в пользу законопроекта. «Правительство дало поручение, а мы исполняем».

Более того, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев полностью раскритиковал позицию представителя минсельхоза. Герман Зверев обратил внимание на то, что в законопроекте отсутствует анализ рынка крабовой продукции. А если такого анализа не представлено в пояснительной записке, то принятие этого закона ничем не поможет развитию конкуренции в этой отрасли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как российские рыболовы протестуют против отмены исторического принципа распределения квот. Несмотря на все их усилия власти продолжают игнорировать позицию общественности и дальше продвигать законопроект о введении аукционов.

Введение крабовых аукционов раскритиковал и президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. По его словам, пояснительная записка законопроекта не содержит никаких расчетов либо прогнозов относительно того, как закон повлияет на работу рыболовных предприятий. Единственное, на что постоянно ссылаются в документе, - "по информации Министерства сельского хозяйства России".

"Пояснительная записка больше напоминает школьное сочинение, где присутствует одна риторика. Нет ни слова про воздействие законопроекта на предприятия, на дополнительные риски, на социально-экономические последствия. Законопроект не может обсуждаться в таком виде, так как имеет слишком серьезные последствия для отрасли", - пояснил Александр Дупляков.

Он также сообщил, что законопроект нуждается в доработке. Его позицию поддержал сенатор Геннадий Орденов, признавший, что 22 февраля не может стать последним днем обсуждений.

"Рыболовецкая отрасль - это курица, которая несет хоть и не золотые яйца, но уже серебряные. А что мы сейчас хотим с ней сделать - не понятно. Возможно, этим законопроектом мы убьем всю отрасль. Нужно детально разобрать каждый тезис и определиться с обоснованием инициативы. Нам нужно слышать сигналы, которые поступают от бизнеса", - высказала свою позицию сенатор Ольга Ковитиди.

Сергей Митин согласился с коллегами относительно продления сроков обсуждения. Он сообщил, что замечания к пояснительной записке полностью обоснованы, поэтому должны быть проработаны и устранены. Однако еще недавно Сергей Митин утверждал, что ныне действующий законопроект работает нормально и не требует никаких изменений. Похоже, что руководитель рабочей группы все ещё не определился, к какой стороне примкнуть - поддержать рыбаков или инициативу правительства.