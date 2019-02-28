Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза"

Спустя почти четыре года после первой попытки выбивать долги населения практически бандитскими методами, в Верховной раде решили вернуться к этой идее.

В мае 2015 года по инициативе правительства был принят закон №2214 "О стабилизации финансового состояния компании "Нафтогаз Украины". В нем, в частности, "Нафтогазу" разрешалось продавать на аукционе третьим лицам права на долги перед компанией, причем ниже величины задолженности. Однако вследствие рассогласованности действий "реформаторов" в октябре того же года по инициативе того же кабмина был принят другой закон — "О рынке природного газа", который фактически нивелировал возможность "Нафтогаза" продавать свои долги.

И вот народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол зарегистрировала в парламенте законопроект №9500, в котором предлагает внести изменения в вышеупомянутый закон "О рынке природного газа" 2015 года. Прежде чем перейти к сути ее предложения, напомню, о ком речь. Это та самая журналистка, которая перелезла через забор и проникла в "Межигорье" — резиденцию тогдашнего президента Виктора Януковича. Протестуя против ареста членов УНА-УНСО, участвовавших в акции "Украина без Кучмы", приковала себя к рельсам киевского вокзала. Была предводительницей группы захвата офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, в результате чего погибли невинные люди. Все эти художества сошли с рук Татьяне не в последнюю очередь и из-за того, что с подросткового возраста она состояла на психиатрическом учете с диагнозом "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу".

Видимо, необходимо рассмотреть и побудительную причину депутатши. А она, весьма вероятно, может быть такой. Многие СМИ заявляют, что у Татьяны роман с коллегой — Сергеем Пашинским. Что известно про этого нардепа? Именно он в самую горячую пору событий на Майдане от расправы "революционеров" спас водителя автомобиля, в багажнике которого обнаружили снайперскую винтовку. С тех пор ни про оружие, ни про его хозяина ничего не слышно. 18 декабря 2018 года Пашинский вместе с Черновол стали фигурантами еще одного криминального расследования — деле об очередном рейдерском захвате. Пока что ему удавалось выходить сухим из многочисленных мутных вод, в которых он чувствует себя ихтиандром. Неужели и на сей раз выкрутится?

Так что можете себе представить, что будет с должниками "Нафтогаза", если такая сладкая парочка выкупит их обязательства. Их подельники вполне смогут вспомнить подручные нагревательные электроприборы, используемые их "коллегами" в лихие 1990-е. Но вернемся к предлагаемому законопроекту, по которому "Нафтогазу" и другим предприятиям — фигурантам газового рынка разрешат продавать права задолженности потребителей природного газа. При этом государственному "Нафтогазу" будет разрешено осуществлять подобные сделки за сумму меньшую, чем долг! То есть практически налицо яркая коррупционная схема. Правда не все долги разрешено будет "слить" рэкетирам: задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий выносятся за скобки.

Черновол обосновала свой законопроект следующим образом: мол, эта мера поможет оздоровить финансовое состояние "Нафтогаза", а бюджет якобы получит "дополнительные" 110 миллионов долларов в виде уплаченных налогов и дивидендов. Ну и заодно руководители госкомпании Андрей Коболев и Юрий Витренко смогут выписать себе новые премии и отправить их маме и жене соответственно. О собственных бизнес-интересах Татьяна, разумеется, скромно умолчала.

Тут надо за частностями (выбиванием денег коллекторами) увидеть главное: а откуда и почему взялись эти гигантские долги? А первопричина в том, что политики победившего Майдана (в том числе и Черновол с Пашинским) отдали управление экономикой Украины МВФ, который и диктует правила игры "реформаторам" кабинета Владимира Гройсмана. А они ради получения очередной кредитной "дозы" готовы на все, и уж тем более на безжалостное ограбление собственного народа посредством постоянного повышения коммунальных тарифов.

Для того чтобы переломить и исправить эту печальную картину, есть только один выход: смена власти на проукраинскую элиту, которая будет руководствоваться отечественными интересами, а не указаниями госдепа и МВФ. В 2019 году такая возможность появилась: Виктору Медведчуку удалось объединить в рамках "Оппозиционной платформы — За жизнь" самых рейтинговых политиков, представляющих интересы условного Юго-Востока, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

На съезде этой политсилы 29 января Медведчук предложил списать части украинцев долги за коммунальные услуги. Разумеется, это вопрос неоднозначный и вызвал определенную дискуссию, но понятно, что списать задолженности необходимо не всем подряд (есть много примеров, когда за ЖКХ не платят весьма обеспеченные граждане), а в первую очередь самым незащищенным категориям населения: ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и т. п. А для остальных слоев логичнее будет предложить реструктуризацию долга. Однако самое важное, что политик выразил позицию большинства украинцев: нынешние грабительские тарифы несправедливы, ибо они являются составляющими коррупционных схем власти и ее бизнес-партнеров из числа олигархов вроде Ахметова и никак не способствуют модернизации ЖКХ и инфраструктуры.

А какова, как говорится, цена вопроса? Долги за газ достигли впечатляющих размеров — около 3,3 миллиарда рублей, из которых порядка 1,6 миллиарда — долги конечных потребителей, то есть населения. Финансовое состояние "Нафтогаза" вообще вызывает опасения. Согласно отчету госкомпании, за девять месяцев 2018 года из 6,36 миллиарда долларов полученного дохода 1,97 миллиарда приходились на плату "Газпрома" за транзит российского природного газа по украинской ГТС. Утрата в будущем этой части дохода из-за сокращения или даже прекращения транзита превратит "Нафтогаз" в совершенно убыточную компанию.

И чтобы как-то компенсировать подобную безрадостную перспективу, в компании ищут новые пути "нетрудовых доходов". К примеру, вспомнили о положительном опыте 2018 года судебной тяжбы с "Газпромом" в стокгольмском арбитраже, который присудил россиянам выплатить 4,6 миллиарда долларов. Хотя российская компания не выполнила требование суда, но в "Нафтогазе" поспешили выписать себе премии за "великую победу" — общая сумма на 41 сотрудника составила 20,7 миллиона долларов (из них Коболев и Витренко получили 7,9 миллиона и шесть миллионов, соответственно). И вот "Нафтогаз" подал новый иск, на сей раз уже на 12 миллиардов — чего мелочиться! И одновременно украинцы требуют пересмотреть тариф на транзит российского газа.

Эксперты негативно оценили законодательную инициативу Черновол, увидев в ней корыстные интересы и самой депутатши, и "Нафтогаза". Независимый эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что руководство компании жаждет с большой скидкой продать долги нужным людям (что будет дальше, видимо, объяснять не нужно). Он напомнил, что подобная попытка была в 2015 году. Тогда скидка доходила до 70 процентов. Кроме того, благодаря практикуемым пеням за просроченные платежи, учитываемые в своем балансе, "Нафтогаз" увеличивает свои финансовые активы. То есть показывается "успешная" работа руководства, и, разумеется, появляется повод для следующей огромной премии.

"Наши "реформаторы" — неучи в экономике, и поэтому их рекомендации смешны. В "Нафтогазе" нет проблем с платежами за газ. Списание денег с предприятий теплокоммунэнерго в пользу "Нафтогаза" осуществляется автоматически, — комментирует ситуацию президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — А вот долги населения предприятиям ЖКХ реальны и огромны. Вот эти задолженности действительно выбивают коллекторы, и притом уже давно. Если сумма долга за коммунальные платежи больше 320 долларов, то коллекторы уже могут их взыскивать, и сейчас они это уже делают".

Но самое интересное то, что даже если законопроект Татьяны Черновол будет принят, в 2019 году официально взыскивать долги с жителей вряд ли будут: в год президентских и парламентских выборов драконить население себе дороже получится. И еще: многое будет зависеть от позиции будущего президента. Некоторые кандидаты на трон пиарятся на обещании снизить цену на газ вдвое или даже в четыре раза, а Юлия Тимошенко и вовсе пригрозила ликвидировать "Нафтогаз". Но что бы ни обещали Порошенко с Тимошенко, надо четко понимать, что они (в отличие от лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь") были и останутся на проамериканских (то есть антинародных) позициях.

Читайте также:

И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье

Выборы на Украине: два противоположных взгляда на будущее

Выборы на Украине: попытка номер три Юлии Тимошенко