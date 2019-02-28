Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Газ Нефть Лес Уголь Металлы
Автор Руслан Веснянко

Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза"

Экономика » Сырье » Газ

Спустя почти четыре года после первой попытки выбивать долги населения практически бандитскими методами, в Верховной раде решили вернуться к этой идее.

Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза". 399749.jpeg

В мае 2015 года по инициативе правительства был принят закон №2214 "О стабилизации финансового состояния компании "Нафтогаз Украины". В нем, в частности, "Нафтогазу" разрешалось продавать на аукционе третьим лицам права на долги перед компанией, причем ниже величины задолженности. Однако вследствие рассогласованности действий "реформаторов" в октябре того же года по инициативе того же кабмина был принят другой закон — "О рынке природного газа", который фактически нивелировал возможность "Нафтогаза" продавать свои долги.

И вот народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Черновол зарегистрировала в парламенте законопроект №9500, в котором предлагает внести изменения в вышеупомянутый закон "О рынке природного газа" 2015 года. Прежде чем перейти к сути ее предложения, напомню, о ком речь. Это та самая журналистка, которая перелезла через забор и проникла в "Межигорье" — резиденцию тогдашнего президента Виктора Януковича. Протестуя против ареста членов УНА-УНСО, участвовавших в акции "Украина без Кучмы", приковала себя к рельсам киевского вокзала. Была предводительницей группы захвата офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года, в результате чего погибли невинные люди. Все эти художества сошли с рук Татьяне не в последнюю очередь и из-за того, что с подросткового возраста она состояла на психиатрическом учете с диагнозом "синдром гиперактивности с признаками шизоаффективного расстройства по смешанному типу".

Видимо, необходимо рассмотреть и побудительную причину депутатши. А она, весьма вероятно, может быть такой. Многие СМИ заявляют, что у Татьяны роман с коллегой — Сергеем Пашинским. Что известно про этого нардепа? Именно он в самую горячую пору событий на Майдане от расправы "революционеров" спас водителя автомобиля, в багажнике которого обнаружили снайперскую винтовку. С тех пор ни про оружие, ни про его хозяина ничего не слышно. 18 декабря 2018 года Пашинский вместе с Черновол стали фигурантами еще одного криминального расследования — деле об очередном рейдерском захвате. Пока что ему удавалось выходить сухим из многочисленных мутных вод, в которых он чувствует себя ихтиандром. Неужели и на сей раз выкрутится?

Так что можете себе представить, что будет с должниками "Нафтогаза", если такая сладкая парочка выкупит их обязательства. Их подельники вполне смогут вспомнить подручные нагревательные электроприборы, используемые их "коллегами" в лихие 1990-е. Но вернемся к предлагаемому законопроекту, по которому "Нафтогазу" и другим предприятиям — фигурантам газового рынка разрешат продавать права задолженности потребителей природного газа. При этом государственному "Нафтогазу" будет разрешено осуществлять подобные сделки за сумму меньшую, чем долг! То есть практически налицо яркая коррупционная схема. Правда не все долги разрешено будет "слить" рэкетирам: задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий выносятся за скобки.

Черновол обосновала свой законопроект следующим образом: мол, эта мера поможет оздоровить финансовое состояние "Нафтогаза", а бюджет якобы получит "дополнительные" 110 миллионов долларов в виде уплаченных налогов и дивидендов. Ну и заодно руководители госкомпании Андрей Коболев и Юрий Витренко смогут выписать себе новые премии и отправить их маме и жене соответственно. О собственных бизнес-интересах Татьяна, разумеется, скромно умолчала.

Тут надо за частностями (выбиванием денег коллекторами) увидеть главное: а откуда и почему взялись эти гигантские долги? А первопричина в том, что политики победившего Майдана (в том числе и Черновол с Пашинским) отдали управление экономикой Украины МВФ, который и диктует правила игры "реформаторам" кабинета Владимира Гройсмана. А они ради получения очередной кредитной "дозы" готовы на все, и уж тем более на безжалостное ограбление собственного народа посредством постоянного повышения коммунальных тарифов.

Для того чтобы переломить и исправить эту печальную картину, есть только один выход: смена власти на проукраинскую элиту, которая будет руководствоваться отечественными интересами, а не указаниями госдепа и МВФ. В 2019 году такая возможность появилась: Виктору Медведчуку удалось объединить в рамках "Оппозиционной платформы — За жизнь" самых рейтинговых политиков, представляющих интересы условного Юго-Востока, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

На съезде этой политсилы 29 января Медведчук предложил списать части украинцев долги за коммунальные услуги. Разумеется, это вопрос неоднозначный и вызвал определенную дискуссию, но понятно, что списать задолженности необходимо не всем подряд (есть много примеров, когда за ЖКХ не платят весьма обеспеченные граждане), а в первую очередь самым незащищенным категориям населения: ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и т. п. А для остальных слоев логичнее будет предложить реструктуризацию долга. Однако самое важное, что политик выразил позицию большинства украинцев: нынешние грабительские тарифы несправедливы, ибо они являются составляющими коррупционных схем власти и ее бизнес-партнеров из числа олигархов вроде Ахметова и никак не способствуют модернизации ЖКХ и инфраструктуры.

А какова, как говорится, цена вопроса? Долги за газ достигли впечатляющих размеров — около 3,3 миллиарда рублей, из которых порядка 1,6 миллиарда — долги конечных потребителей, то есть населения. Финансовое состояние "Нафтогаза" вообще вызывает опасения. Согласно отчету госкомпании, за девять месяцев 2018 года из 6,36 миллиарда долларов полученного дохода 1,97 миллиарда приходились на плату "Газпрома" за транзит российского природного газа по украинской ГТС. Утрата в будущем этой части дохода из-за сокращения или даже прекращения транзита превратит "Нафтогаз" в совершенно убыточную компанию.

И чтобы как-то компенсировать подобную безрадостную перспективу, в компании ищут новые пути "нетрудовых доходов". К примеру, вспомнили о положительном опыте 2018 года судебной тяжбы с "Газпромом" в стокгольмском арбитраже, который присудил россиянам выплатить 4,6 миллиарда долларов. Хотя российская компания не выполнила требование суда, но в "Нафтогазе" поспешили выписать себе премии за "великую победу" — общая сумма на 41 сотрудника составила 20,7 миллиона долларов (из них Коболев и Витренко получили 7,9 миллиона и шесть миллионов, соответственно). И вот "Нафтогаз" подал новый иск, на сей раз уже на 12 миллиардов — чего мелочиться! И одновременно украинцы требуют пересмотреть тариф на транзит российского газа.

Эксперты негативно оценили законодательную инициативу Черновол, увидев в ней корыстные интересы и самой депутатши, и "Нафтогаза". Независимый эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что руководство компании жаждет с большой скидкой продать долги нужным людям (что будет дальше, видимо, объяснять не нужно). Он напомнил, что подобная попытка была в 2015 году. Тогда скидка доходила до 70 процентов. Кроме того, благодаря практикуемым пеням за просроченные платежи, учитываемые в своем балансе, "Нафтогаз" увеличивает свои финансовые активы. То есть показывается "успешная" работа руководства, и, разумеется, появляется повод для следующей огромной премии.

"Наши "реформаторы" — неучи в экономике, и поэтому их рекомендации смешны. В "Нафтогазе" нет проблем с платежами за газ. Списание денег с предприятий теплокоммунэнерго в пользу "Нафтогаза" осуществляется автоматически, — комментирует ситуацию президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — А вот долги населения предприятиям ЖКХ реальны и огромны. Вот эти задолженности действительно выбивают коллекторы, и притом уже давно. Если сумма долга за коммунальные платежи больше 320 долларов, то коллекторы уже могут их взыскивать, и сейчас они это уже делают".

Но самое интересное то, что даже если законопроект Татьяны Черновол будет принят, в 2019 году официально взыскивать долги с жителей вряд ли будут: в год президентских и парламентских выборов драконить население себе дороже получится. И еще: многое будет зависеть от позиции будущего президента. Некоторые кандидаты на трон пиарятся на обещании снизить цену на газ вдвое или даже в четыре раза, а Юлия Тимошенко и вовсе пригрозила ликвидировать "Нафтогаз". Но что бы ни обещали Порошенко с Тимошенко, надо четко понимать, что они (в отличие от лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь") были и останутся на проамериканских (то есть антинародных) позициях.

Читайте также:

И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье

Выборы на Украине: два противоположных взгляда на будущее

Выборы на Украине: попытка номер три Юлии Тимошенко

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы газ Украина Нафтогаз коллекторы долги по ЖКХ выборы на Украине 2019 Александр Охрименко Валентин Землянский
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Другие
Зачем нужны социальные форумы?
Газ
Попытка №2: частные коллекторы на службе "Нафтогаза"
Новости Все >
Минстрой отказался послаблять правила долевого строительства в Крыму и Севастополе
Украина откажется от "Евровидения-2020" в случае победы России
В мужской бороде обитают стафилококки и кишечные бактерии
Подмосковные власти пытаются привлечь компании из регионов льготной арендой
В Японии снова входят в моду аудиокассеты
Сбербанк представил негативный прогноз по курсу рубля
Частный самолет упал на дом в Подмосковье
Frankfurter Allgemeine: заявления Гуайдо свидетельствуют о его беспомощности
Губернатор Севастополя попросил ускорить открытие трассы "Таврида"﻿
Застрявших в Индии россиян выручают дипломаты
Читательский топ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Глава минстроя Крыма подрался в Ростовской области с сотрудником ДПС
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
В московской школе подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Газ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"

Увольнение сразу трех основных менеджеров "Газпрома" не прошло мимо внимания в Германии, и там не боятся называть вещи своими именами.

В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Межрелигиозный диалог
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Общество
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Нефть
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин

Выходит, что добыча нефти, транспортировка, переработка и т.д. стоят в 2,5 раза дешевле факта реализации, когда потребитель сам приезжает за бензином.

Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
США и Канада. Новости и аналитика
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Шоу-бизнес
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Общество
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак

Водитель намеренно въехал в свору собак, заснял это на видео и выложил запись в интернет.

Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Водительские права станут электронными
Авто
Водительские права станут электронными
Новости Брянска сегодня
Школьника-героя дважды наградили просроченным сухпайком
Общество
В российские силовые структуры предложено вернуть обращение "господин"
Любовь Степушова Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой Любовь Степушова Соломон Соловьев Романтики с большой дороги - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя
О полезных свойствах ягодных фрешей для спортсменов и бодибилдиров
Сбербанк представил негативный прогноз по курсу рубля
Племянника Дмитрия Киселева посадили в Германии за Донбасс
Украина хочет отправить астронавтов NASA на Луну
Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда"
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Россия закупает золото в Китае, освободившись от американских гособлигаций
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Порошенко грубо сорвал шапку с девушки на Украине
Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда"
Путин: россияне почувствуют улучшение жизни уже в 2019 году
На улицы вернут ларьки без сигарет и алкоголя
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Россиянки стали позже рожать - образование и работа оказались важнее
В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов
В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов
Племянника Дмитрия Киселева посадили в Германии за Донбасс
История и современность Все >
Джон Стоунхаус: как закончил человек, который инсценировал свою смерть
Джон Стоунхаус: как закончил человек, который инсценировал свою смерть
Мир без границ - это фантазия
Мир без границ - это фантазия
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Foxtrot Alpha: Россия может уничтожить орбитальную группировку США
Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД
Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД
Малоизвестные факты о мировых войнах
Малоизвестные факты о мировых войнах
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
Пакистан сбил индийские самолеты за бомбардировку Кашмира
Пакистан сбил индийские самолеты за бомбардировку Кашмира
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
Почему Черчилль считал "несправедливым", что СССР не имеет выхода в Средиземное море
Как Всеслав Чародей бросил вызов сыновьям Ярослава Мудрого
Как Всеслав Чародей бросил вызов сыновьям Ярослава Мудрого
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
"Смотри как надо, сынок!": русские моряки на международном параде
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Россиян все-таки ожидают массовые увольнения в 2019 году
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
Вода из пластиковых емкостей может быть опасна для здоровья
Вода из пластиковых емкостей может быть опасна для здоровья
Почему раны во рту заживают быстрее, чем на коже
Почему раны во рту заживают быстрее, чем на коже
Киркоров рассказал про экс-жену Аллу Пугачеву
Киркоров рассказал про экс-жену Аллу Пугачеву
Порошенко грубо сорвал шапку
Порошенко грубо сорвал шапку
Историк моды рекомендует "косухи"
Историк моды рекомендует "косухи"
Типичные ошибки девушек с pluse-size
Типичные ошибки девушек с pluse-size
Бедность волнует россиян
Бедность волнует россиян
Привычка ругаться матом указывает на высокое развитие мозга
Привычка ругаться матом указывает на высокое развитие мозга
5 продуктов, которые нельзя употреблять за рулем
5 продуктов, которые нельзя употреблять за рулем
Мужское Все >
Интересные факты об обыкновенной щуке
Интересные факты об обыкновенной щуке
Тракторист помог спасти больную женщину
Тракторист помог спасти больную женщину
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Эстетическая составляющая бытовых предметов
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Душевая кабина или душевой уголок: что лучше?
Как удалить ржавчину с одежды?
Как удалить ржавчину с одежды?
Кухня: полезные советы по оптимизации пространства
Кухня: полезные советы по оптимизации пространства
Как хранить орехи в домашних условиях
Как хранить орехи в домашних условиях
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Интересы
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Гностицизм — ересь, не дающая миру шанса
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Восемь мифов о собаках
Восемь мифов о собаках
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Биоразлагаемые чашки из кофейной гущи
Биоразлагаемые чашки из кофейной гущи
Технологии в 2019-м году: что нас ожидает в ближайшем будущем
Технологии в 2019-м году: что нас ожидает в ближайшем будущем
Битва роботизированных рук пройдет во Владивостоке
Битва роботизированных рук пройдет во Владивостоке
Что мы знаем об Артеме Дзюбе
Что мы знаем об Артеме Дзюбе
Россия может уничтожить группировку орбитальных спутников США
Россия может уничтожить группировку орбитальных спутников США
Обнаружен новый механизм роста костей, который избавит от карликовости
Обнаружен новый механизм роста костей, который избавит от карликовости
Появилась еще одна гипотеза о причинах вымирания динозавров
Появилась еще одна гипотеза о причинах вымирания динозавров
Мистика каждый день: необычные явления вокруг нас
Мистика каждый день: необычные явления вокруг нас
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"

Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.

Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ