Оренбург - уникальный великий город-ошибка

Как развиваются российские города? Чем замечателен Оренбург? Как местные власти нашли общий язык с горожанами? Какие стратегические задачи стоят перед областным центром? И о чем мечтает глава города? Об этом и другом в авторской программе Инны Новиковой "Клуб главного редактора" рассказал глава города Оренбурга Евгений Арапов.

Глава Оренбурга Евгений Арапов. Фото: orenburg. ru

— Евгений Сергеевич, лауреат Всероссийского конкурса "Мы гордимся нашим Отечеством" Юлия Якушева написала: "Наш город Оренбург — город-ошибка, так как в названии имя чужой реки Орь, отдаленной почти тремя сотнями верст, где город был заложен первоначально. Три раза город менял место расположения. Но Оренбург — великий город, здесь всегда жили великие люди. Подойдите к оренбуржцу и шепните ему на ухо: "Тополя, Форштадт, Беловка", — и ему станет теплее". В чем секрет Оренбурга? Что это за тополя? Как вы ощущаете и оцениваете ваш город?

— Все это совершенно правильно. Со времен империи в России всего три города, названия которых оканчиваются на "бург": Оренбург, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Наш город и его история достаточно интересны. Он действительно закладывался трижды. Когда идешь по городу, по Беловке, по Форштадту, понимаешь, что сюда и ядра Пугачева прилетали, здесь отражали набеги восставших и не пустили их в город.

Оренбург не сдался пугачевцам, держался до последнего и победил. Оренбург был столицей огромного края. Когда-то в Оренбургскую губернию входили территории нынешних Челябинской области и Башкортостана, часть Самарской области и Казахстана. Поэтому у нас смешение культур — европейской и азиатской — совершенно закономерно.

Форштадт и Беловка — это уникальные исторические места. На Беловке расположены интересные здания: гауптвахта, построенная в середине XIX века, первое высотное здание на улице Советской, там учился Юрий Алексеевич Гагарин. Спуск к реке Урал и набережная реки — тоже исторические объекты и визитка Оренбурга.

В этом году Оренбургу исполняется 275 лет. Календарный день рождения мы отметили 30 апреля, а основные торжественные мероприятия намечены на конец августа. Оренбург — город с населением 583 тысячи человек. В городе есть и крупная промышленность, и малый бизнес.

— А какой характер у оренбуржцев? Есть какие-то особенности?

— Очень непростой характер. Чтобы его понять, надо вспомнить историю освоения Оренбургского края. К нам приходили очень сильные люди. Оренбургское казачье войско было одним из самых крупных и наиболее боеспособных, принимало участие во всех военных кампаниях. Так что люди в нашем городе исторически очень сильные духом. И у нас очень красивые и активные жители, небезразличные к судьбе города.

— Какие проблемы стоят перед вами? Как город развивается? Что ему помогает развиваться и что тормозит развитие?

— Проблемы, в принципе, типичные для городов от 500 до 800 тысяч жителей: это дороги, общественные пространства, ветхое жилье, благоустройство… Например, те же крыши, иногда текущие, и многое-многое другое.

Но я вижу важную тенденцию последнего времени: федеральная власть тонко чувствует проблемы, которые есть на местах. А главное — реагирует на это федеральными проектами. Не знаю, что бы мы делали без них. Нам очень помогают проекты "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортная городская среда".

Мы в них вместе с правительством области очень хорошо вошли. В результате в 2017 году 1 миллиард 700 миллионов рублей пошло на улучшение дорог всей оренбургской агломерации, непосредственно на сам город — порядка миллиарда рублей. Ведь если мы не будем строить новые дороги, то мы и развиваться не сможем.

Сложности со средствами, конечно, всегда есть. Но львиную долю финансирования — почти 50 процентов — выделяет субъект, то есть наша Оренбургская область. У нас с губернатором достаточно тесные рабочие отношения, налажено конструктивное сотрудничество. Мы с ним проехали по каждой улице, когда определяли фронт работ.

— В прошлом году Оренбург стал также получателем субсидии по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды". Это тоже важнейшая часть вашей работы, непосредственно влияющая на жизнь горожан.

— Да, мы вошли и в эту программу. Средства федерального бюджета в сумме 274 миллионов рублей были направлены на создание пяти дворовых пространств и проведение первого этапа реконструкции набережной реки Урал. Ведь это любимое место отдыха и визитная карточка города.

Набережная была удивительно красива, когда ее открывали в 50-х годах прошлого века. Затем реконструкция в 80-х годах немного подпортила общий вид сталинского ампира. Мы решили воссоздать первоначальный ее облик. Очень долго ждали, когда же будут пройдены все необходимые согласования, получены разрешения, чтобы приступить к работам на легендарном спуске к Уралу и самой набережной.

Конкурс на выполнение работ выиграл местный подрядчик. Заканчивали все это уже очень поздней осенью, поэтому не смогли завершить финишные работы. В этом году доделываем и заодно устраняем недостатки, которые выявили после зимы.

Спуск к Уралу — объект уникальный. Я разговаривал со многими архитекторами, и все в один голос заявляли, что подобного в России больше нет. Колоннада, открытые арки, перила, балясины… Главная красота этого объекта — в деталях, их реставраторы восстанавливают особенно бережно.

Отмечу активность оренбуржцев при планировании работ по благоустройству мест отдыха. Проекты обсуждались с горожанами и экологами. Кстати, по рейтингу минстроя России, по реализации приоритетного проекта формирования комфортной среды наша область и город — в лидерах.

— Все равно ведь на всех не угодишь, каждый думает по-своему. Как общественность реагирует?

— Реагируют действительно по-разному. Но хорошо, что от года к году роль общественного мнения возрастает. При реализации наиболее крупных проектов мы увидели, что горожан, готовых вместе с нами участвовать в процессах городского хозяйства, достаточно много.

Общественный контроль в прошлом году стал чуть ли не повсеместным. Любое решение мы принимали совместно с жителями, советуясь и определяя возможные варианты развития событий. Были созданы и работали инициативные группы. Сейчас планируем организовать рабочие группы и общественные советы по главным направлениям, таким как городская среда, благоустройство и озеленение.

Общественное мнение становится главным при принятии любых решений, связанных с крупными преобразованиями в городе. Это очень правильно, я считаю. Необходимо советоваться. Зачем придумывать что-то за горожан, если можно взять и просто спросить. Конечно, разгораются жаркие споры.

Так было, когда мы благоустраивали территорию по проекту "Комфортная среда". Приходили и вместе с архитекторами, проектировщиками и жителями буквально рисовали проект двора вместе. Зато итоговый результат всем приходится по душе.

— Оренбург вошел в пятерку городов России, где можно за максимально короткий срок накопить деньги на покупку жилья. Как удалось этого добиться?

— Во-первых, необходимо было реализовать проекты, которые позволяли бы снизить стоимость жилья. Для этого мы поддерживаем предприятия, которые работают в строительной отрасли, чтобы строительный бизнес развивался.

У нас была плохая ситуация с водозабором. Город остро нуждался в большом водозаборе. И благодаря совместной с нашим губернатором Юрием Александровичем Бергом работе мы смогли этот проект реализовать. В этом году мы его завершаем. За этим водозабором стоит перспектива развития территорий и строительства новых жилых микрорайонов. Ну и, конечно, экология станет значительно лучше.

За эти годы мы реализовали еще один важный экологический проект — завод по переработке твердых бытовых отходов в городе. Ушли от такой вакханалии по мусору! Построили новые контейнерные площадки в городе. У нас по городу передвигаются новые современные мусоровозы. У нас эта проблема остро стояла лет десять назад. Сейчас, конечно, кардинально условия поменялись.

— У вас есть какая-то особенная мечта? Вы хотели бы сделать в городе что-то необыкновенное?

— Я бы хотел, чтобы в городе было больше плавательных бассейнов. Это, скорее, даже не моя мечта, а потребность горожан, необходимость. Людям необходимо заниматься активным отдыхом. А плаванием могут заниматься все, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. И в плане оздоровления еще никто ничего лучше не придумал.

Количество фонтанов, я думаю, могло бы в городе Оренбурге быть больше. Мечта такая есть. Мы как-то все время это отодвигаем на потом. Хотя все-таки успеваем еще по одному фонтану в год строить. Вода — она освежает, успокаивает, делает воздух более влажным.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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